Λένι Κράβιτζ: Το πρόγραμμα της συναυλίας του στο ΟΑΚΑ

Το πρόγραμμα της εμφάνισης του Λένι Κράβιτζ στο ΟΑΚΑ στις 2 Αυγούστου ανακοινώθηκε και έχει ως εξής:

Οι πόρτες ανοίγουν στις 16:00

Ilias Bogdanos & Inco: 17:30-18:00

The Last Internationale: 18:30-19:30

Sleaford Mods: 20:00-21:00

Lenny Kravitz: 21:30

Εισιτήρια προπωλούνται στο https://bit.ly/AthensRocks24LK

Το AthensRocks παρουσιάζει τους Sleaford Mods, τους The Last Internationale και τους Ilias Bogdanos & Inco μαζί με τον Lenny Kravitz την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Athens Olympic Complex, σε ένα πολυσυλλεκτικό line up που θα ενθουσιάσει όλους τους μουσικόφιλους, χαρίζοντάς τους ένα μοναδικό show.

Lenny Kravitz

Το AthensRocks υποδέχεται τον θρυλικό ροκ σούπερ σταρ στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια προσκαλώντας τους fans του Lenny Kravitz σε ένα μοναδικό show, που μόνο κάποιος σαν κι αυτόν μπορεί να χαρίσει.

Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας ο Lenny Kravitz παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Όλα τα άλμπουμ του έχουν κατακτήσει χρυσές και πολύ-πλατινένιες διακρίσεις, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε συλλέκτη βραβείων χάρη στα αμέτρητα hits του.

Από το «Let love Rule» του 1998 μέχρι το «Raise Vibration» του 2018 ο Lenny υπηρετούσε τους θεούς του rock ‘n’ roll, της soul αλλά και της funky μουσικής κι εκείνοι του το ανταπέδωσαν, μετατρέποντάς τον σε έναν από αυτούς. Άλλωστε πάντοτε η βάση όλων των επιτυχιών του ήταν η μουσική. Ο ήχος του Kravitz κουβαλούσε πάντοτε μνήμες περασμένων εποχών που συνδύαζαν κλασικό rock, old-school soul, funk και '60s pop με τον Lenny να αποθεώνει και να εξελίσσει παράλληλα όλα αυτά τα μουσικά είδη μέσα από την κιθαριστική δεινότητα, την υπέροχη φωνή του και την εμβληματική περσόνα του επί σκηνής.

Τραγουδιστής, μουσικός, κιθαρίστας, fashion icon, ηθοποιός, παραγωγός, συνθέτης κι ακτιβιστής o Lenny Kravitz είναι ο ορισμός του πολυταλάντου αφού έκανε σπουδαία καριέρα, σε ότι κι αν ασχολήθηκε. Κοινό και κριτικοί υποκλίθηκαν μπροστά του, χαρίζοντάς του αμέτρητα βραβεία κι αναρίθμητα sold out shows στα μεγαλύτερα συναυλιακά και φεστιβαλικά venues του πλανήτη. Eν αναμονή του νέου του δίσκου Blue Electric Light που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτη του 2024, η headline εμφάνιση του Lenny Kravitz στο φετινό AthensRocks είναι η ιδανική αφορμή να παρακολουθήσουμε στη σκηνή του αγαπημένου μουσικού φεστιβάλ, έναν από τα σημαντικότερα rock icons της εποχής μας.

Sleaford Mods

Oι Sleaford Mods έρχονται για να ταρακουνήσουν τη σκηνή του AthensRocks την Παρασκευή 2 Αυγούστου αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι το πιο bad-ass μα και εκρηκτικό καλλιτεχνικό ντουέτο που έχει κάνει την εμφάνισή του στα μουσικά ύδατα τα τελευταία χρόνια.

Ο Jason Williamson σαν άλλος καταραμένος ποιητής του δρόμου αφήνει παρακαταθήκη δηλητηριώδεις στίχους που μετατρέπουν την οργή και τον θυμό που σιγοκαίει μέσα του για τις κοινωνικές αδικίες σε μουσικά ποιήματα, την ώρα που ο soundmaster Andrew Fearn γεννά εθιστικά beats και πρωτότυπα ηχοτοπία που σε παρασύρουν στον εκκωφαντικό ρυθμό τους.

Από το 2007 όταν και κυκλοφόρησαν τον πρώτο ομώνυμο δίσκο τους μέχρι και σήμερα που αριθμούν 12 official albums με τελευταίο το εκπληκτικό «UK Grim», οι Sleaford Mods παρέμειναν συνεπείς στις αρχές τους χωρίς να κάνουν ποτέ καμία έκπτωση στο καλλιτεχνικό τους όραμα.

Αυθάδεις, προκλητικοί με πανέξυπνο χιούμορ και γεμάτα ένταση live performances οι Sleaford Mods ανάγκασαν κοινό, κριτικούς αλλά και σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Iggy Pop να παραδεχθούν δημόσια το ταλέντο τους και να τους χρίσουν ως την πλέον ενδιαφέρουσα μπάντα των καιρών μας που δεν φοβάται να μιλήσει για όλα όσα οι υπόλοιποι ηθελημένα αποφεύγουν.

Οι Sleaford Mods συνεχίζουν 17 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου να δημιουργούν αβίαστα sing-along hits, τα οποία αποθεώνονται στις ηλεκτρισμένες headline εμφανίσεις τους σε φεστιβάλ και συναυλίες, αποδεικνύοντας ξανά και ξανά πως είναι οι σωτήρες του μινιμαλιστικού electro-punk και ένα από τα σημαντικότερα μουσικά σχήματα των τελευταίων ετών. Την Παρασκευή 2 Αυγούστου, θα μας προσφέρουν μια άκρως απελευθερωτική και διαπεραστική μουσική εμπειρία που περιμέναμε καιρό να ζήσουμε.

The Last Internationale

Οι The Last Internationale, το ροκ ντουέτο με το φανατικό κοινό και τις συναρπαστικές live εμφανίσεις, θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για να πλαισιώσει τον Lenny Kravitz στην δεύτερη μέρα του AthensRocks Festival.

Η μπάντα «γεννήθηκε» το 2009 στη Νέα Υόρκη και αποτελείται από τους Delila Paz (φωνητικά), Edgey Pires (κιθάρα), ενώ στα projects τους έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς πλήθος μουσικών από τεράστια συγκροτήματα της ροκ σκηνής. Σύντομα έγιναν γνωστοί παγκοσμίως για τους πολιτικά φορτισμένους στίχους και τις γεμάτες ενέργεια και ηλεκτρισμό ζωντανές εμφανίσεις τους. Η μουσική τους αντλεί από μια ποικιλία επιρροών, όπως μπλουζ, πανκ και κλασικό ροκ, και συχνά αναφέρεται σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ακτιβισμού και εξέγερσης.

Οι The Last Internationale θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό τη νέα δισκογραφική δουλειά τους, «Rebel Hearts», που αναμένεται με μεγάλη προσμονή από τους fans τους, τον Ιούνιο. Το επερχόμενο άλμπουμ τους υπόσχεται να είναι η πιο δυνατή πολιτικοκοινωνική τοποθέτηση τους μέχρι σήμερα, με κομμάτια που αφορούν θέματα από την διαφθορά έως τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό, όλα εμπλουτισμένα με το χαρακτηριστικό μείγμα ροκ, μπλουζ και πανκ της μπάντας.

«Έχουμε δώσει την καρδιά και την ψυχή μας σε αυτό το άλμπουμ», λέει η Paz σε συνέντευξη τους και συνεχίζει: «Είναι μια κραυγή συγκέντρωσης για όσους αρνούνται να μείνουν σιωπηλοί μπροστά στην αδικία. Το «Rebel Hearts» δεν είναι απλώς μουσική - είναι ένα κάλεσμα για δράση».

«Η μουσική έχει τη δύναμη να εμπνέει την αλλαγή. Με το «Rebel Hearts», εκμεταλλευόμαστε αυτή τη δύναμη για να τροφοδοτήσουμε τις φωτιές της επανάστασης», υπογραμμίζει ο Pires με τις μνήμες από την τελευταία τους εξαιρετική εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους στη μνημειώδη περσινή συναυλία των Guns N Roses να είναι ακόμα νωπές.

Ilias Bogdanos & Inco

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου οι «Ilias Bogdanos & Inco» θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό μουσικό χρώμα στη φεστιβαλική γιορτή του AthensRocks.

Τον Σεπτέμβριο του 2014 o Ηλίας Μπόγδανος μετουσίωσε το όραμα του για τη μουσική, με τη «γέννηση» του pop-rock γκρουπ «Ilias Bogdanos & Inco». Οι «Inco» που είναι συντομογραφία του αρχικού ονόματος του γκρουπ «Inconsistencies», σχεδόν αμέσως προχώρησαν με την ηχογράφηση του πρώτο άλμπουμ τους «When Everything Must Go», στο Red Bull Studio στο Λονδίνο.

Η αρχή είχε γίνει και η παρουσία του συγκροτήματος εδραιώθηκε στην μουσική σκηνή της Ελλάδας, με τη συμμετοχή τους σε μεγάλα φεστιβάλ. Το 2015 άνοιξαν τη συναυλία του Robbie Williams και των Kovacs, ενώ το 2016 ταξίδεψαν στο Novi Sad στης Σερβίας για μία εμφάνιση στο παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ, Exit.

To 2017 κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους με το άλμπουμ «Ηeadlights», ενώ το καλοκαίρι του 2018, ο Olivier Rousteing, artistic director της Balmain, επέλεξε τον Ηλία Μπόγδανου για τη συμμετοχή του σε χορευτικό single κομμάτι για το official soundtrack του παγκοσμίως φήμης οίκου μόδας. Στη διεθνή συμπαραγωγή συμμετείχαν ο Eric Walton που συνέθεσε τη μουσική, οι Pascal Danging και Michale Pelet στους στίχους, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Mark F Angelo, με τον Ηλία Μπόγδανο και την Μελίνα Μακρή στα φωνητικά.

Το single «Addicted to you» κυκλοφόρησε παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2018 από την Warner.

Την ίδια χρονιά το συγκρότημα άλλαξε δισκογραφική «στέγη» υπογράφοντας συνεργασία με την Cobalt label. H νέα εποχή των «Ilias Bogdanos & Inco» ξεκίνησε επίσημα τον Απρίλιο του 2018 με την κυκλοφορία του single «Μείνε» και συνεχίστηκε με πολλά τραγούδια που είχαν μεγάλη απήχηση στο ελληνικό κοινό.

Οι «Inco» συνέχισαν με φρενήρεις ρυθμούς, με τουρ σε ολόκληρη την χώρα, σταθερή παρουσία σε live stages και συνεχή παραγωγή κομματιών.

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου ροκάρουμε στον ρυθμό του απόλυτου μουσικού φεστιβάλ της πόλης, δίνοντας ραντεβού στο Athens Olympic Complex για χάρη του AthensRocks που θα υποδεχθεί κατά σειρά τον Lenny Kravitz, τους Sleaford Mods, τους Τhe Last Internationale και τους Ilias Bogdanos & Inco.

Εκτός από τα εισιτήρια γενικής εισόδου, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με τις παρακάτω παροχές:

-Aποκλειστική πρόσβαση στον υπερυψωμένο χώρο VIP

-Open Bar καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας

-Εξειδικευμένο προσωπικό φιλοξενίας

-Κατοχυρωμένη θέση Parking

-WC αποκλειστικής χρήσης VIP

-ΑthensRocks 2024 αναμνηστικά