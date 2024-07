Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινιάς των Blur για τις συναυλίες τους στο Γουέμπλεϊ

Μια νέα ταινία για τους Blur έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Σεπτεμβρίου και σήμερα Παρασκευή κυκλοφόρησε το τρέιλερ. Το ντοκιμαντέρ τιτλοφορείται «Blur: Live at Wembley Stadium» και αφηγείται τις περσινές συναυλίες επανασύνδεσης του βρετανικού συγκροτήματος στο Λονδίνο που χάρισαν ενθουσιασμό και συγκίνηση στους αμέτρητους θαυμαστές τους. Σήμερα Παρασκευή είναι διαθέσιμο το ομώνυμο, διπλό άλμπουμ που περιλαμβάνει τραγούδια από εκείνες της συναυλίες όπως τα «There’s no other way», «Popscene», «Beetlebum», «Coffee & TV» και πολλά άλλα.

Τη σκηνοθεσία στο ντοκιμαντέρ υπογράφει και πάλι ο Toby L που σκηνοθέτησε και το πρόσφατο ντοκιμαντέρ για τους Blur, «To the end», που αφορούσε στην περίοδο που οδήγησε στις συναυλίες στο Γουέμπλεϊ και την ηχογράφηση του τελευταίου τους άλμπουμ, «The ballad of Darren».

Η σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Πρόκειται για μια κινηματογραφημένη δίωρη συναυλία που απαθανατίζει το ιστορικό σόου των Blur το 2023 να παίζουν τα αγαπημένα τους τραγούδια μπροστά σε ένα κοινό 150.000 ανθρώπων σε ένα σαββατοκύριακο που απέσπασε πεντάστερες κριτικές».

Το ΝΜΕ έγραφε πέρυσι για τις συναυλίες ότι «αυτή η εμφάνιση δείχνει ότι οι Blur έχουν επενδύσει μουσικά τις ζωές του κοινού με αληθινή συναισθηματική επιρροή».

Ο σκηνοθέτης Toby L έχει τονίσει ότι προσφέρθηκε ο ίδιος να σκηνοθετήσει τις ταινίες στον Ντέιμον Αλμπερν. «Καθώς προχωρούσε η περιοδεία σε μικρούς χώρους πριν το Γουέμπλεϊ, συνειδητοποίησα ότι δεν πρόκειται απλώς για μια επανασύνδεση αλλά είχε να κάνει με τη φιλία, την ωριμότητα, τη συμφιλίωση και τη θνητότητα».

Δείτε το τρέιλερ: