Πολιτιστική ατζέντα: Δέκα εκδηλώσεις για το τριήμερο σε όλη την Ελλάδα

Αρχές Αυγούστου και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις βρίσκονται στο απόγειό τους σε όλη την Ελλάδα. Το newsbomb.gr ξεχώρισε μερικές από αυτές για το τριήμερο που ξεκίνησε.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

2-3/8 (21.00)

«Βάκχες» του Ευριπίδη

Όταν ο θεός Διόνυσος φτάνει στη Θήβα, ο βασιλιάς Πενθέας αρνείται να δει τον πρώτο του εξάδελφο ως Θεό και διά της εξουσίας του καθιστά παράνομη τη διάδοση της νέας θρησκείας. Η άρνησή του εγείρει τη μήνι του θεού ο οποίος, σε μια τραγική αντιστροφή διώκτη και διωκόμενου, οδηγεί τον Πενθέα στον αφανισμό από την ίδια του τη μητέρα.

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Θάνος Παπακωνσταντίνου

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Μαριάννα Δημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη, Θέμης Πάνου, Αργύρης Πανταζάρας κ.α.

Πληροφορίες: aefestival.gr

Ο Λένι Κράβιτζ

ΟΑΚΑ

Lenny Kravitz live!

2/8

Το AthensRocks υποδέχεται τον θρυλικό ροκ σούπερ σταρ στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια προσκαλώντας τους fans του Lenny Kravitz σε ένα μοναδικό show, που μόνο κάποιος σαν κι αυτόν μπορεί να χαρίσει.

Mε σχεδόν 40 χρόνια σπουδαίας καριέρας ο Lenny Kravitz παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ροκ καλλιτέχνες όλων των εποχών. Όλα τα άλμπουμ του έχουν κατακτήσει χρυσές και πολύ-πλατινένιες διακρίσεις, με τον ίδιο να εξελίσσεται σε συλλέκτη βραβείων χάρη στα αμέτρητα hits του.

Μαζί του εμφανίζονται οι Sleaford Mods, The Last Internationale και Ilias Bogdanos & Inco. Οι πόρτες ανοίγουν στις 16.00. Οι Ilias Bogdanos & Inco βγαίνουν στη σκηνή στις 17.30, οι The Last Internationale στις 18.30, οι Sleaford Mods στις 20.00 και ο Lenny Kravitz στις 21.30.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketmaster.gr

44ο River party

Νεστόριο Καστοριάς

2-3-4/8

Σήμερα Παρασκευή 2 Αυγούστου εμφανίζονται οι Σωκράτης Μάλαμας και Ιουλία Καραπατάκη, Μαρίνα Σάττι, Ταφ Λάθος και DJ Babis Batmanidis feat. Pet K. Αύριο Σάββατο 3 Αυγούστου σειρά έχουν οι Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Πάνος Μουζουράκης, Goin’ Through feat. Isorropistis, DJ Xenia Ghali feat. X-Project. Την Κυριακή 4 Αυγούστου ακολουθούν οι Μέλιsses, Πάνος Βλάχος, Toquel, DJ George Tsilipakos feat. Alex.

Πληροφορίες: riverparty.net

Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων

2/8 (20.00)

«Η ανάκριση»

Στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2024», το Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων υποδέχεται την παράσταση «Η ανάκριση» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με τον Κωνσταντίνο Ντέλλα.

«Ο Αίαντας δεν είναι εκεί. Είναι όμως η Τέκμησσα. Και θα υπερασπιστεί τη δική της εκδοχή των γεγονότων. Μέσα στη δίνη των κοινωνικών εξελίξεων και ανατροπών, ο άνθρωπος μπορεί να χάσει το κέντρο του. Πώς επαναπροσδιορίζει το κέντρο του; Οι αναμνήσεις είναι αληθινές;».

Κείμενο, δραματουργία: Ζωή Ξανθοπούλου, Νίκος Ιωακείμ

Σκηνοθεσία: Ζωή Ξανθοπούλου

Ερμηνεύει: Κωνσταντίνος Ντέλλας

Είσοδος δωρεάν. Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες: allofgreeceoneculture.gr

B’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

4-5/8 (21.15)

«Τι ομάδα είσαι ρε;»

Στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2024», η παράσταση ντοκουμέντο «Τι ομάδα είσαι ρε;» ανεβαίνει στο Β’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.

«Πόσο μεγάλο είναι το ταξίδι από τη λατρεία για το ποδόσφαιρο μέχρι το τυφλό οπαδικό μίσος, τα μαχαιρώματα και την απώλεια; Μια δολοφονία με οπαδικά κίνητρα ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια ενός δημοσιογράφου, αποκαλύπτοντας ιδεολογίες, συμπεριφορές, συμφέροντα και μηχανισμούς που δεν περιορίζονται στον αυθορμητισμό κάποιων θερμόαιμων οπαδών, αλλά φτάνουν πολύ πιο βαθιά.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαυρόπουλος

Ερμηνεύουν: Ιωάννης Καμπούρης, Πάνος Κεφαλούρος, Νικόλας Μαραγκόπουλος, Τίμος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Δόμνα Χουρναζίδου

Είσοδος δωρεάν. Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες: allofgreeceoneculture.gr

"Ικέτιδες" από το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν και το Θέατρο Νέου Κόσμου

Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας

3/8

«Ικέτιδες» του Αισχύλου

Οι «Ικέτιδες» είναι το πρώτο και το μοναδικό έργο που έχει διασωθεί από την τετραλογία του Αισχύλου «Δαναΐδες». Πρωταγωνιστής είναι ο Χορός των πενήντα Δαναΐδων, που μαζί με τον πατέρα τους Δαναό ζητούν άσυλο στο Άργος- τον τόπο που κάποτε εγκατέλειψε κυνηγημένη από τον «οίστρο» η πρόγονός τους Ιώ- προκειμένου να ξεφύγουν από τους εξαδέλφους τους, τους πενήντα γιους του Αιγύπτου, που απαιτούν να τις παντρευτούν με τη βία.

Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης

Επεξεργασία κειμένου και δραματουργίας – Σκηνοθεσία Μαριάννα Κάλμπαρη

Πρωταγωνιστούν: Λυδία Κονιόρδου, Λουκία Μιχαλοπούλου, Λένα Παπαληγούρα, Άκης Σακελλαρίου, Γιάννης Τσορτέκης

Προπώληση εισιτηρίων: tickets.public.gr

11ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας (Φθιώτιδα)

2-4/8

Συνεχίζεται έως και την Κυριακή το Φεστιβάλ και απόψε Παρασκευή εμφανίζονται οι Ματούλα Zαμάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης και Locomondo. Αύριο Σάββατο 3 Αυγούστου στη σκηνή ανεβαίνουν οι Γιάννης Χαρούλης, Μελίνα Κανά, Αλέξανδρος Κτιστάκης και ο Πάνος Βλάχος, ενώ την Κυριακή 4 Αυγούστου ακολουθούν οι Ιουλία Καραπατάκη, Νατάσσα Μποφίλιου, Novel 729 και Δήμητρα Μωραΐτη.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Πληροφορίες: www.mousiko-festival-elateias.gr

Η Emeli Sande

Λόφος Σάνης (Sani Resort)

3/8 (21.00)

Emeli Sande

Μια σπουδαία ερμηνεύτρια της R&B και soul διεθνούς σκηνής, η Emeli Sandé, εμφανίζεται ζωντανά στον Λόφο της Σάνης, στο φετινό Sani Festival. Η διάσημη τραγουδίστρια, που έγινε διεθνώς γνωστή με την ερμηνεία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και πλέον έχει στο ενεργητικό της 11 top hits στην Μεγάλη Βρετανία, θα επισκεφτεί για πρώτη φορά την Ελλάδα, το Σάββατο 3 Αυγούστου, και υπόσχεται να μαγέψει το κοινό του Sani Festival με την ιδιαίτερη φωνή και τις μελωδίες της.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πληροφορίες: sani-resort.com/gr

Αμφιθέατρο Σίβηρης (Χαλκιδική)

4/8 (21.30)

Μαρίνα Σάττι

Στάση στο Αμφιθέατρο Σίβηρης στη Χαλκιδική κάνει στην καλοκαιρινή της περιοδεία η Μαρίνα Σάττι την Κυριακή 4 Αυγούστου. Αυτό το καλοκαίρι η Μαρίνα Σάττι υπόσχεται να μας μεταφέρει στο εθιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν της, με ένα πρόγραμμα που θα μας ταρακουνήσει, θα μας μαγέψει και θα μας κάνει να χορεύουμε στο ρυθμό της, χωρίς να δίνουμε λόγο σε κανέναν. Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap και αισθησιασμός. Η Μαρίνα Σάττι ρίχνει το Ζάρι της και τολμά να είναι αυτή ακριβώς που νιώθει όπου κι αν βρεθεί.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Mini Market Ioannis, Scrabble Παπαρούλιας (Κασσάνδρεια) και στα ταμεία του Θεάτρου

Πληροφορίες: 23740 20064

"Όρνιθες" του Αριστοφάνη με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και Γιώργο Χρυσοστόμου @ Μαρίζα Καψαμπέλη

Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης

3/8 (21.00)

«Ορνιθες» του Αριστοφάνη

Στο έργο «Όρνιθες» ο Αριστοφάνης εξιστορεί τη φυγή δύο Αθηναίων, του Πεισθέτερου και του Ευελπίδη, από τον κόσμο των ανθρώπων στο βασίλειο των πουλιών. Αναζητούν μια πόλη που μπορεί κανείς να ζήσει ήσυχα, πλούσια και ειρηνικά. Συλλαμβάνουν την ιδέα να ιδρύσουν μαζί με τα πουλιά την πόλη των πουλιών στους αιθέρες, στο μεσοδιάστημα δηλαδή μεταξύ του κόσμου των ανθρώπων και του κόσμου των θεών, με στόχο να αναδειχτούν ρυθμιστές της θεϊκής εξουσίας λειτουργώντας ως ενδιάμεσοι των θεών με τους ανθρώπους.

Μετάφραση: Τάσος Ρούσσος

Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Παίζουν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Κώστας Κορωναίος κ.α.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr