Κώστας Γαβράς: Παγκόσμια πρεμιέρα για τη νέα του ταινία στο Σαν Σεμπαστιάν

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν (20-28/9) θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά με τίτλο «Τελευταία ανάσα». Πέντε χρόνια με το πολυσυζητημένο «Ενήλικοι στην αίθουσα», που αναφέρεται στην ταραγμένη περίοδο της πρώτης φάσης της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο βραβευμένος σκηνοθέτης αφηγείται «ένα ταξίδι στην παλλόμενη καρδιά των ζωών μας». Τα λιγοστά στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για την ταινία αναφέρουν ότι είναι ένας «φιλοσοφικός διάλογος ανάμεσα σε έναν γιατρό και έναν συγγραφέα με θέμα τη ζωή και το θάνατο», ενώ αναδεικνύεται ο τρόπος που φροντίζουμε και αντιμετωπίζουμε τους ηλικιωμένους στην τελευταία στροφή της ζωής τους.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ντενί Πονταλιντές και Καντ Μεράντ και εμφανίζονται οι Μαριλίν Καντό, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Αντζελα Μολίνα κ.α. Το σενάριο υπογράφει ο Κώστας Γαβράς και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα των Ρεζί Ντεμπρέ και Κλοντ Γκρανζ.

Στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν θα κάνουν πρεμιέρα οι νέες ταινίες των Φρανσουά Οζόν (When fall is coming), Μάικ Λι (Hard truths), Εντουαρντ Μπέργκερ (Conclave με τον Ραλφ Φάινς), Κιγιόσι Κουροσάουα (Serpent’s path), Τζία Κόπολα (The last showgirl με τους Πάμελα Αντερσον, Τζέιμι Λι Κέρτις και Ντέιβ Μποτίστα) κ.α. Το Φεστιβάλ ανοίγει στις 20 Σεπτεμβρίου με την ταινία «Εμμανουέλα» της Οντρέι Ντιγουάν με τις Νοεμί Μερλάν και Ναόμι Γουάτς.