Σκύρος: Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Εύβοιας στις 30 και 31 Αυγούστου

Το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Εύβοιας (Euboea ISFF) δίνει ραντεβού στο φιλόξενο νησί της Σκύρου την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024. Στο EΙSFF το κινηματογραφόφιλο κοινό θα γνωρίσει το έργο εγχώριων και διεθνών καλλιτεχνών μέσα από 20 ταινίες μικρού μήκους κυρίως νέων, πολλά υποσχόμενων δημιουργών απ’ όλον τον κόσμο.

To EISFF έρχεται να καθιερώσει μια πολύτιμη καλλιτεχνική κοιτίδα ενεργοποιώντας ανθρώπους, καλλιτέχνες /ιδες, κοινότητες και τόπους σ’ έναν πολύτιμο διάλογο τέχνης, επικοινωνίας, στοχασμού, ποιητικότητας, συμπερίληψης και γόνιμης ανταλλαγής στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας. Για δύο ολόκληρες μέρες το Δημοτικό Σχολείο Σκύρου θα αποτελέσει τον κινηματογραφικό πυρήνα του νησιού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σε όλες τις δράσεις του EISFF.

Οι ταινίες που θα προβληθούν στο διαγωνιστικό τμήμα έχουν διάρκεια μέχρι 25’ και οι κατηγορίες που θα βραβευθούν είναι: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Ελληνική Ταινία, Καλύτερο Animation, Σκηνοθεσία, Διεύθυνση Φωτογραφίας, Καλύτερη Ηθοποιός, Καλύτερος Ηθοποιός.

Το EΙSFF πέρα από το πλούσιο κινηματογραφικό πρόγραμμά του, εμφανίζεται ιδιαίτερα δραστήριο και πολλά υποσχόμενο με ενδιαφέρουσες παράλληλες δράσεις. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο animation για παιδιά με τίτλο “Οπτικοακουστικοί Πειραματισμοί”, ενώ μετά τη λήξη των προβολών και των βραβεύσεων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μελωδικά με μία μουσική παράσταση από τους Alef.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Εύβοιας υποστηρίζεται οικονομικά και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ελλάδα. Πραγματοποιείται στο Δημοτικό Σχολείο Σκύρου σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Σκύρου, ενώ κύριος χορηγός είναι η ΣΝΕ (Σκύρος Ναυτική Εταιρεία).

Παρακολουθήστε το Video Trailer του EISFF στο t.ly/tUprK

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: https://www.euboeaisff.com

Facebook: https://www.facebook.com/EuboeaISFF/

Instagram: euboea_isff

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Εύβοιας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 30.08.24

20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Dil Abhi Bhara Nahi, Prateek Patil (India, 24’)

Blood Like Water, Dima Hamdan (Palestine, 14’)

De Jure Et De Facto - The 60's Generation, Aliki Ioanna Papapetrou (Greece, 17’)

As easy as closing your eyes, Parker Croft (United States, 22’)

The steak, Kiarash Dadgar (Iran, 8’)

What Comes by Night, Tahir Altuntaş (Turkey, 10’)

A knot in the wood, Pascal Chaumont (Canada, 15’)

In Half, Jorge Morais Valle (Spain, 24’)

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Satonella, Kostas Gakis (Greece, 11’)

Sonic Topographies, Stefanos Kosmidis (Greece, 33’ )

Σάββατο 31.08.24

11:00-14:00 “Οπτικοακουστικοί πειραματισμοί”

Εργαστήριο για Παιδιά από την Ιωάννα Χαλεπά και τον Κωνσταντίνο Οικονόμου

20:30 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Penumbra, Nathalie Eleni Cirverius Carayannis (Greece, 6’)

Why Won't You Dance?, Penelope Mavropsaridi (Greece, 15’)

Hantush - a fairytale, Alexia Tsouni (Greece, 6’)

Bird Drone, Radheya Jang Jegatheva (Australia, 9’)

The Hypermnestic, Julien Mouquet (United Kingdom, 20’)

Greenhouse, George Georgakopoulos (Greece, 17’)

No Halloween this year_The Horror IsReal, Lambros Papathanasiou (Greece, 3’)

Blind Spots, Bayron Norman (Mexico, 20’)

Predators, Kiriakos Anastasiou (Greece, 10’)

Cycle, Naz Çaybaşı (Turkey, 10’)

22:30 Απονομή Βραβείων

22:50 Μουσική Παράσταση με τους “ALEF”