Εκατοντάδες σκηνικά του «Game of Thrones» βγαίνουν σε δημοπρασία

Αφού παρακολούθησαν οκτώ σεζόν του επικού έπους «Game of Thrones», οι θαυμαστές μπορούν τώρα να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό που μπορεί να είναι ισάξιος με τη μάχη για τον Σιδηρούν Θρόνο: μια δημοπρασία πολύτιμων αναμνηστικών από τη σειρά του HBO.

Οι θαυμαστές μπορούν τώρα να υποβάλουν προσφορές για μια πληθώρα κοστουμιών, σκηνικών και αναμνηστικών από την επιτυχημένη σειρά που τελείωσε το 2019.

Περισσότερα από 2.000 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας λιωμένης εκδοχής του πολυπόθητου Σιδερένιου Θρόνου, κατανεμημένα σε 900 παρτίδες θα βγουν για δημοπρασία τον Οκτώβριο μέσω της Heritage Auctions.

Οι προσφορές εκκίνησης κυμαίνονται από 500 έως 20.000 δολάρια για αντικείμενα τόσο εμβληματικά όσο η πλήρης πανοπλία και το σπαθί του Jaime Lannister μέχρι και σκηνικά τόσο λεπτομερή όσο τα προσθετικά δόντια που χρησιμοποιήθηκαν για τους White Walkers.

Άλλα αξιοσημείωτα αντικείμενα περιλαμβάνουν τους αξιομνημόνευτους μανδύες, τα παλτά και τα δερμάτινα σύνολα της Daenerys Targaryen (μερικά από τα οποία διαθέτουν τσόκερ και πινελιές από δράκους) που φορούσε η Εμίλια Κλαρκ, το περιβόητο σπαθί Longclaw του Jon Snow που κρατούσε ο Κιτ Χάρινγκτον και την καρφίτσα Hand of the Queen που φορούσε ο Πίτερ Ντίνκλατζ ως Tyrion Lannister.

Ακόμα και αντικείμενα που δεν είχαν πολύ χρόνο στην οθόνη, όπως το κουδούνι που κρατούσε η Cersei Lannister κατά τη διάρκεια του περιπάτου της ντροπής ή η αιματοβαμμένη ενδυμασία από τον περίφημο Κόκκινο Γάμο, αναμένεται να τραβήξουν την προσοχή των θαυμαστών κατά τη διάρκεια των προσφορών.

Ο Τζέι Ρούι, ανώτερος αντιπρόεδρος του HBO για τα παγκόσμια κίνητρα και τον προγραμματισμό παραγωγής, δήλωσε ότι η δημοπρασία, μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να «αρπάξουν ένα κομμάτι της ιστορίας», μιλάει για τη δύναμη παραμονής που έχει η σειρά πέντε χρόνια μετά το φινάλε της.

«Το «Game of Thrones» ήταν μια στιγμή πολιτιστική στην κουλτούρα μας. Ήταν μια στιγμή σημαντική στην τηλεόραση υψηλού επιπέδου. Ήταν μια στιγμή σημαντική όσον αφορά το HBO», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press. «Αυτό είναι κάτι με το οποίο όλοι μεγαλώσαμε. Επηρέασε τη ζωή όλων μας. Επηρέασε την κουλτούρα και το «Game of Thrones» σήμαινε κάτι για κάθε άνθρωπο».

Παρόλο που η σειρά ξεκίνησε το 2011 και αρκετά αντικείμενα της δημοπρασίας χρονολογούνται από τότε, δεν έχουν «κάτσει στα ράφια», δήλωσε ο Ρούι. Το HBO είχε συντηρήσει προσεκτικά χιλιάδες σκηνικά και κοστούμια από την αρχή της σειράς για να χρησιμοποιηθούν σε πιθανά spinoffs ή sequels.

Με το «House of The Dragon» να έχει ολοκληρώσει πρόσφατα τη δεύτερη σεζόν του και άλλα έργα να βρίσκονται σταθερά σε εξέλιξη, ενώ άλλα έχουν απορριφθεί, ο Ρούι δήλωσε ότι το στούντιο γνωρίζει τώρα τι θα πρέπει να κρατήσει και τι μπορεί να αποχωριστεί.

«Αυτά τα αντικείμενα έχουν επιμεληθεί και φροντιστεί από τότε που τελειώσαμε τα γυρίσματα. Έχουν την ποιότητα που είχαν όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα και είχαμε ανθρώπους που δούλευαν πάνω τους για χρόνια για να τα διατηρήσουν σε φόρμα», είπε. «Δεν τα χρειαζόμαστε πια. Ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε επιτέλους στον κόσμο».

Πέρα από τη συντήρηση και την ποιότητα των αντικειμένων, το τεράστιο μέγεθος της δημοπρασίας απαιτούσε μήνες συνεργασίας με το HBO και αμέτρητες ώρες έρευνας και σχεδιασμού για την οργάνωσή της, δήλωσε ο Τζο Μανταλένα, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Heritage Auctions.

Ο Μανταλένα θέλησε να διασφαλίσει ότι οι θαυμαστές και οι συλλέκτες δεν θα αισθάνονταν ότι υπήρχαν «κραυγαλέα κενά» στη συλλογή, συμπεριλαμβάνοντας μια μεγάλη ποικιλία από κοστούμια και σκηνικά των χαρακτήρων, που παρουσιάζονται σε έναν κατάλογο 750 σελίδων.

Υπάρχουν ακόμη και πολλά αντίτυπα κρίσιμων αντικειμένων, όπως το ξίφος Needle της Arya Stark, του οποίου υπήρχαν διάφορες εκδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς.

Η περίπλοκη φύση και η δεξιοτεχνία των κοστουμιών και των σκηνικών είναι μέρος αυτών που κάνουν τη σειρά τόσο αξέχαστη, δήλωσε ο Μανταλένα, θαυμαστής και ο ίδιος. Η βραβευμένη με Emmy σχεδιάστρια κοστουμιών Μισέλ Κλάπτον έχει επαινεθεί από την αρχή της σειράς για τα λεπτομερή και σκόπιμα σχέδια που τροφοδοτούσαν τις ιστορίες.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει συνεντεύξεις με την Κλάπτον, τους showrunners Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντι Μπι Βάις και αρκετά από τα μέλη του καστ που σχολιάζουν τη χρήση και τη σημασία εκατοντάδων αντικειμένων που αφορούν κάθε συγκεκριμένο επεισόδιο.

Ο Μανταλένα χαρακτήρισε αυτό το είδος πρόσβασης και πληροφόρησης «αχαρτογράφητο έδαφος» στον κόσμο των δημοπρασιών.

«Συνήθως δεν γίνονται τέτοιες δημοπρασίες από στούντιο. Αυτή είναι εγκεκριμένη από το στούντιο», δήλωσε. «Τα πάντα προέρχονται από το αρχείο. Τα πάντα επιλέχθηκαν με το χέρι, συγκεκριμένα για κάθε σκηνή. Ξέρεις πού χρησιμοποιήθηκε το κομμάτι σου. Ξέρεις ότι χρησιμοποιήθηκε πραγματικά στην οθόνη».

Πηγή: AP News