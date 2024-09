Τζίμι Χέντριξ: Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τον κορυφαίο κιθαρίστα

Ντοκιμαντέρ για τον Τζίμι Χέντριξ που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και φωτογραφίες που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, έρχεται προσεχώς. Το φιλμ θα τιτλοφορείται «Jimi» και θα ρίξει φως στην περίοδο που ο Χέντριξ μεγαλουργούσε έχοντας ως βάση του το Λονδίνο έως τον απρόσμενο θάνατό του τον Σεπτέμβριο του 1970 στη βρετανική πρωτεύουσα. Η ταινία έχει για πρώτη φορά την έγκριση του κληροδοτήματος Χέντριξ και τη σκηνοθετεί ο Bao Nguyen ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα το ντοκιμαντέρ «The greatest night in pop» στο οποίο ο Λάιονελ Ρίτσι εξηγούσε πως προέκυψε η ηχογράφηση του δημοφιλούς τραγουδιού «We are the world».

«Το να αφηγηθώ την ιστορία του Τζίμι Χέντριξ στα σημαντικά του χρόνια στο Λονδίνο είναι μεγάλη τιμή και τεράστια ευθύνη. Το Λονδίνο με εμπνέει πάντα. Εχοντας ζήσει εκεί, ένιωσα μεγάλη σύνδεση με τη δημιουργική του ενέργεια όπως ακριβώς ένιωσε και ο Τζίμι όταν η δημιουργικότητά του έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη», τονίζει ο Nguyen σε δήλωσή του.

Μέχρι τον Μάιο του 1966 ο Χέντριξ δυσκολευόταν να κερδίζει τα προς το ζην σαν μουσικός στις ΗΠΑ μέχρι που τον γνώρισε στη Νέα Υόρκη η τότε σύντροφος του Κιθ Ρίτσαρντς, Λίντα Κιθ. Αυτή τον σύστησε στον μάνατζερ των Rolling Stones, Αντριου Λογκ Ολνταμ αλλά εκείνος τον απέρριψε. Τότε η Κιθ στράφηκε προς τον μπασίστα των Animals, Τσας Τσάντλερ που ενδιαφερόταν να κάνει στροφή στην καριέρα του και να γίνει μάνατζερ καλλιτεχνών. Αυτός ήταν που είδε τις δυνατότητες του Χέντριξ και τον Σεπτέμβριο του 1966 τον έφερε στο Λονδίνο και υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο συνεργασίας. Την 1η Οκτωβρίου ο Χέντριξ έπαιξε σε συναυλία των Cream και όταν τον είδε ο κιθαρίστας τους, Ερικ Κλάπτον ένιωσε ότι άλλαξε η ζωή του, όπως ο ίδιος είπε χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του.