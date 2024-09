Προσεχώς στη μεγάλη οθόνη ταινίες που πρωταγωνίστησαν στα κορυφαία Φεστιβάλ

Η νέα ταινία του Βάλτερ Σάλες "I 'm still here"

Δύο ταινίες που συμμετείχαν πρόσφατα σε μεγάλα Φεστιβάλ αποσπώντας βραβεία και σπουδαίες κριτικές φέρνει η Spentzos Film προσεχώς στις αίθουσες. Πρόκειται για το «I’m still here» του Βάλτερ Σάλες που κέρδισε βραβείο σεναρίου στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας και το «On swift horses» του Ντάνιελ Μίναχαν που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Πιο συγκεκριμένα:

«I’m still here» (Ainda Estou Aqui)

Σκηνοθεσία: Walter Salles

Σενάριο: Murilo Hauser, Heitor Lorega

Πρωταγωνιστούν: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello, Maeve Jinkings, Otavio Linhares, Antonio Saboia

Υποψήφια για Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου - Golden Osella (Murilo Hauser, Heitor Lorega)

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Βραβείο SIGNIS - Walter Salles (σκηνοθέτης)

Βραβείο Green Drop

Βασισμένο στα best-seller απομνημονεύματα του Marcelo Rubens Paiva, στα οποία η μητέρα του έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια νέα κατάσταση, όταν ο σύζυγός της συλλαμβάνεται από το στρατιωτικό καθεστώς στη Βραζιλία, το 1971.

Σε σκηνοθεσία Βάλτερ Σάλες (Central Station – Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου, The Motorcycle Diaries, On the Road) με την Φερνάντα Τόρες (Love Me Forever or Never – Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καννών).

Κριτικές

«To I'M STILL HERE είναι μια συναρπαστική, βαθιά συγκινητική ταινία, μια βαθιά πηγή πάθους. Μία από τις τα καλύτερες ταινίες του Salles» - David Rooney: The Hollywood Reporter

«Η ερμηνεία της Fernanda Torres ως Eunice είναι τόσο εντυπωσιακή όσο υποδηλώνει η φιλμογραφία της (...) ένα έργο για την ανείπωτη σκληρότητα αλλά και μια κληρονομιά αγάπης» - Leila Latif: IndieWire

«Η σπαρακτική ιστορία της εξαφάνισης του Paiva το 1970 στα χέρια της βραζιλιάνικης στρατιωτικής δικτατορίας αφηγείται με ομορφιά και αξιοπρέπεια … Η στιβαρή επένδυση των ταινιών του Salles είναι αξιοσημείωτη για τη χάρη και τον νατουραλισμό της».

«Το πορτρέτο μιας οικογένειας — και ενός έθνους — με τη βαθιά συγκινητική μνήμη του Salles — που κατέρρευσε» - Jessica Kiang: Variety

«Ο Salles έχει έναν σκοπό εδώ. Είναι σαφές ότι δεν καταγράφει απλώς αυτό που συνέβη· πρόκειται για μια ταινία πολιτικής υπεράσπισης, που μας θυμίζει τι έκανε η τυραννία στη χώρα καθώς και τους λεκέδες που άφησε πίσω της».

«Μια ερμηνεία που θα πρέπει να την εκτοξεύσει [την Τόρες] στην κούρσα των βραβείων» - Stephanie Bunbury: Deadline

«Η υπέροχη ταινία του Salles βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα –ήταν ένας πραγματικός φίλος της οικογένειας Paiva ως έφηβος– είναι ένας συναρπαστικός, συγκινητικός φόρος τιμής σε μια εξαιρετική γυναίκα και την οικογένειά της» - Wendy Ide: Screendaily

«Η προσεγμένη αισθητική του –τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι η εξαιρετική κινηματογράφηση του Adrian Teijido και το spot-on score του Warren Ellis– και και η συγκλονιστική ερμηνεία της Τόρες , το καθιστούν μια ισχυρή κινηματογραφική εμπειρία» - Davide Abbatescianni: Cineuropa

«Το συναίσθημα ρέει φυσικά μέσα από την κομψή σκηνοθεσία του Salles. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε οικογένεια θα ήθελε να λέγεται η ιστορία της».

«Είναι (η Τόρες) μια ανήσυχη πολίτης, μια μητέρα και μια σύζυγος, μια ολοκληρωμένη τρισδιάστατη απεικόνιση που θα άξιζε πλήρως το Volpi Cup Καλύτερης ηθοποιού». – Roberto Ruggio, AWARDS WATCH

On swift horses

Σκηνοθεσία: Daniel Minahan

Σενάριο: Bryce Kass. Novel: Shannon Pufahl

Πρωταγωνιστούν: Jacob Elordi, Daisy Edgar-Jones, Will Poulter, Diego Calva, Don Swayze, Sasha Calle

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Οι νεόνυμφοι Muriel και Lee ξεκινούν μια λαμπερή νέα ζωή, όταν εκείνος επιστρέφει από τον πόλεμο της Κορέας. Αυτή η σταθερότητα, ανατρέπεται με τον ερχομό του χαρισματικού μικρότερου αδερφού του Lee, Julius, ενός παράξενου τζογαδόρου με ένα μυστικό. Ένα επικίνδυνο ερωτικό τρίγωνο σχηματίζεται, καθώς οι τρεις ορκίζονται να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μαζί στην Καλιφόρνια και το Αμερικάνικο Όνειρο αρχίζει να καταρρέει σταδιακά.

Κριτικές

«Ο Jacob Elordi και η Daisy Edgar-Jones λάμπουν σε ένα κομψό έπος χαμένων επαφών ενώ παίζουν το στοίχημα του να ζεις με τους δικούς σου όρους».

«Ο Elordi και η Edgar-Jones ενσαρκώνουν εξαιρετικά τις δύο χαμένες ψυχές, η καθεμία παίζει με τις δυνάμεις της, ενώ παραμένει συνδεδεμένη με ένα αόρατο νήμα κοινού πόνου».

«Το σενάριο του Bryce Kass… διασχίζει μια ιδεατή γραμμή μεταξύ συναισθηματισμού και πικρίας, ενώ ο Minahan και ο διευθυντής φωτογραφίας Luc Montipellier γυρίζουν από παθιασμένες σεξουαλικές σκηνές μέχρι βόλτες στο φεγγαρόφωτο παραμονή Χριστουγέννων με την κομψότητα που τους αξίζει. Το αποτέλεσμα είναι μια κινηματογραφική ιστορία αγάπης που ξετυλίγεται με το είδος της όμορφης αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ήρωες του τζόγου». Indiewire

«Το On Swift Horses έχει να κάνει με τις μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη, τις ποικίλες ζωές που ζούμε. Είναι όμορφο, σπαρακτικό και απαιτεί να το δει κανείς στη μεγαλύτερη δυνατή οθόνη. Ελπίζω να επαναφέρει το ρομαντικό έπος στη μόδα."

«…είναι το είδος του μεγάλου, σαρωτικού ρομαντικού δράματος που το Χόλιγουντ απλά δεν κάνει πια».

«Ο σκηνοθέτης Daniel Minahan... γεμίζει κάθε πλάνο ευρείας οθόνης με υπέροχα τοπία και πολυτελή χρώματα, μεταφέροντάς μας πλήρως σε μια εποχή που η Αμερική ένιωθε γεμάτη δυνατότητες.»

«Μία σαρωτική και σπαραχτική ταινία, που αισθάνεται ταυτόχρονα κλασική αλλά και φρέσκια.”

«Ο Jacob Elordi και η Daisy Edgar-Jones φωτίζουν την οθόνη»

«Ο Elordi δίνει την καλύτερη ερμηνεία του, δείχνοντας ίσως για πρώτη φορά την πιο ευαίσθητη, ευάλωτη πλευρά του στη μεγάλη οθόνη».

The Hollywood Reporter

«Ο Elordi, η Edgar-Jones και το υπόλοιπο καστ, δίνουν αθόρυβα σπαρακτικές ερμηνείες»

«Το On Swift Horses, με τον σαρωτικό ρομαντισμό και την επική του φύση, δεν υπακούει σε χρονικά όρια, ξεπερνά κάθε ζήτημα, για να γίνει κάτι βαθιά συγκινητικό.»

Screenrant

«Μέσα σε ένα πρωταγωνιστικό καστ, η Edgar-Jones δίνει μια ξεχωριστή, όμορφα συγκρατημένη τροπή...ο Poulter είναι εξαιρετικός»

BBC

«Η ταινία… διαθέτει μια ηλεκτρισμένη ερμηνεία από τον Elordi, [μαζί με άλλες δυνατές ερμηνείες], με στυλ και εκπληκτική, υποβλητική φωτογραφία».

«Ο Elordi είναι εντυπωσιακός εδώ, υπενθυμίζοντας το πνεύμα του Μοντγκόμερι Κλιφτ με τη φυλαγμένη αθωότητά του και τον σπασμωδικό κυνισμό του»

Screen

Σύντομα στους κινηματογράφους από την Spentzos Film

https://spentzosfilm.gr