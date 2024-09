Σε επετειακή επανέκδοση επανακυκλοφορεί το «666 - The Apocalypse Of John» των Aphrodite's Child

Σε επανέκδοση σε remastered & Atmos Up-Mix, υπό την επίβλεψη του Vangelis, κυκλοφορεί το άλμπουμ «666 - The Apocalypse Of John» των Aphrodite's Child.

Το «666 – The Apocalypse Of John» που κυκλοφόρησε αρχικά το 1974 είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα, εξωτικά, και εγκωμιαστικά progressive rock άλμπουμ όλων των εποχών. Σε σύνθεση του Vangelis και στίχους του Κώστα Φέρρη, το «666» είναι ένα διπλό κόνσεπτ άλμπουμ που χαρακτηρίστηκε ως ένα «έργο εκπληκτικής πολυπλοκότητας και αυθεντικότητας» και αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα των Aphrodite's Child, ενός group που επίσης συμπεριλάμβανε τον εξαιρετικά ταλαντούχο Demis Roussos (φωνή, μπάσο), ο οποίος έπειτα απέκτησε διεθνή φήμη και ως solo καλλιτέχνης και τους χαρισματικούς μουσικούς όπως ο Silver Koulouris (lead guitar) & ο Lucas Sideras (drums, φωνητικά).

Aphrodite's Child-666

Με υλικό όπως το «The Four Horsemen», «Aegean Sea», «Babylon», «Do It», «The Beast» & «All The Seats Were Occupied», η δημοτικότητα αυτού του άλμπουμ έχει σταδιακά αυξηθεί με το πέρασμα των δεκαετιών επηρεάζοντας διαδοχικές γενιές μουσικών.

Το «666» ενώ ολοκληρώθηκε σχεδόν ένα χρόνο πριν την κυκλοφορία του, καθυστέρησε να κυκλοφορήσει κυρίως λόγω της παρουσίας του αμφιλεγόμενου κομματιού «∞», που περιείχε την Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά η οποία τραγούδησε προσομοιώνοντας την έκταση ενός οργασμού.

Με την κυκλοφορία του άλμπουμ το 1972, το group των Aphrodite's Child είχε ήδη διαλύσει, αλλά η αυθεντικότητα και η καθαρότητα της ποιότητας του album οδήγησε στο να γίνει cult, μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Το «666» θεωρείται πλέον ως ένα από τα καλύτερα ροκ άλμπουμ μιας ιδιαίτερα καλής εποχής και είναι ένα must album τόσο για τους λάτρεις της ροκ/μέταλ σκηνής όσο και για τους λάτρεις όλων των ειδών μουσικής.

Πάντα μοναδικό και πάντα επίκαιρο πάνω από 50 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία, το «666» θεωρείται πλέον ευρέως ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και σημαντικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ποτέ από το label της Vertigo και θεωρείται το κόσμημα στο στέμμα της 'swirl' περιόδου μεταξύ του 1969 και 1973.

Κυκλοφορεί στις 8 Νοεμβρίου 2024.