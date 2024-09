Πολιτιστική ατζέντα: 10+1 εκδηλώσεις για το τριήμερο που ξεκίνησε

10+1 εκδηλώσεις για το τριήμερο που μόλις ξεκίνησε.

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Hauser

13/9 (22.00)

Από την αξέχαστη πλέον διασκευή του στο «Smooth Criminal», ως την εμβληματική του παρουσία σαν ιδρυτικό μέλος του ντουέτου 2Cellos, ο Hauser έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι συναυλίες του χαρακτηρίζονται από τον ανεπανάληπτο συνδυασμό των εκρηκτικών ερμηνειών με τον ρομαντικό μεστό ήχο. Με την περιοδεία «Rebel with a Cello» ο χαρισματικός μουσικός μας φέρνει όλα τα έργα του που γνωρίζουμε και αγαπούμε, αλλά και τις διασκευές σύγχρονων ροκ και χορευτικών κομματιών από το τελευταίο άλμπουμ του «The Player».

Info

Σημεία Προπώλησης

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Τεχνόπολη

Panx Romana και Δημήτρης Πουλικάκος

14/9 (21.00)

Σε αυτούς τους καιρούς ερέβους κι απελπισίας, «Τα Μπλουζ της Ψωροκώσταινας», είναι φύση και θέση ανατρεπτικά τραγούδια ελευθερίας, έκφρασης και ελπίδας. Τραγούδια που στέκονται αλληλέγγυα σε τόσες γενιές ανθρώπων με ροκ εντ ρολ διάθεση, που σκέφτονται εκτός πλαισίου.

Panx Romana και Δημήτρης Πουλικάκος & οι γεια σου Τάκη, δυο μουσικά σχήματα θρύλοι που δεν σταμάτησαν ποτέ να μας τα λένε έξω από τα δόντια εδώ και τουλάχιστον 5 δεκαετίες.

Μια συναυλία / γιορτή πιο επίκαιρη από ποτέ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 – Ωρα έναρξης: 20:45

Early Bird: 10€

* (Η προσφορά Early Bird ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων)

Υπόλοιπη προπώληση 13€ - Ταμείο 15€

Εισιτήρια προπωλούνται:

https://www.more.com/music/panx-romana-mitsos-poulikakos-kai-geia-sou-taki/

"Piaf! The Show" στο Θέατρο Λυκαβηττού

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Piaf! The Show

14/9 (21.00)

Σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Gil Marsalla, η παράσταση Piaf! The Show έχει χαρακτηριστεί από τους αγαπημένους φίλους της Edith Piaf, όπως η Ginou Richer και ο Charles Aznavour, ως «ο ωραιότερος φόρος τιμής που αποτίθηκε ποτέ στην καριέρα της Edith Piaf». Σε δύο μέρη των 45 λεπτών, η παράσταση «Piaf! The Show» αφηγείται την ιστορία της Edith Piaf μέσα από τα αξέχαστα τραγούδια της σε μια πρωτότυπη σκηνογραφία και προβολές εικόνων της Edith Piaf που δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν.

Ερμηνεύτρια της Edith Piaf η μοναδική Nathalie Lermitte.

Info

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα more Spots

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

Θέατρο Βράχων

Χατζηφραγκέτα

14/9 (21.00)

Xαρακτηριστικά κομμάτια και μελωδίες και καλοκαιρινή διάθεση με το ξεχωριστό ύφος των Χατζηφραγκετα και της μπάντας τους. Ετοιμαστείτε να τραγουδήσουμε να γκρουβαρουμε και να χορέψουμε. Ένα μεγάλο live που δεν χάνεται.

Info

Προπώληση:

https://www.more.com/music/xatzifrageta-the-band-vyronas/

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ludovico Einaudi

14/9 (21.00)

Ο Ludovico Einaudi είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους συνθέτες της σύγχρονης μουσικής, με τα κομμάτια του να συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες. Η μεγάλη αναγνώριση του έργου του έχει έρθει μέσα από τα soundtracks κινηματογραφικών ταινιών ( “Intouchables”, “I’m Still Here”, “The Father”, “Nomadland”), τηλεοπτικών σειρών (“Doctor Zhivago”, “This is England”, “Acquario”) και διαφημίσεων. Ιδιαίτερα κομμάτια όπως τα “Experience” και “Fly” θεωρούνται σύγχρονα κλασικά και ανήκουν στην ποπ κουλτούρα. Στην Ελλάδα, το κοινό τον ακολουθεί πιστά, κάνοντας sold out ταχύτατα τις εκάστοτε εμφανίσεις του. Ειδικά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, έχει γράψει ιστορία με αξέχαστες εμφανίσεις.

Τιμές εισιτηρίων

VIP A – 150,00 €

VIP B – 118,00 €

ΖΩΝΗ Α – 96,00 €

ΖΩΝΗ Β – 78,00 €

ΖΩΝΗ Γ – 68,00 €

Άνω Διάζωμα (ΖΩΝΗ Δ΄) – 58,00 €

Άνω Διάζωμα (ΖΩΝΗ Ε΄) -53,00 €

Άνω Διάζωμα (ΖΩΝΗ ΣΤ΄) – 48,00 €

Άνω Διάζωμα (ΖΩΝΗ Ζ΄) – 44,00 €

ΑΜΕΑ – 43,00 €

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στο www.more.com και στα Public

Ο Σταμάτης Κραουνάκης

Δημοτικό Αμφιθέατρο Μίκης Θεοδωράκης (Αχαρνές)

Σταμάτης Κραουνάκης – Πιάνει ο έρωτας δουλειά

14/9 (21.00)

Πολλά τραγούδια καινούργια και παλιά, του Σταμάτη. Μεγάλες διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες που σφράγισαν βράδια και καημούς και ελπίδες, από μια παρέα ανθρώπων που πιστεύουν στο τραγούδι και στην ψυχαγωγική του λειτουργία, και είναι έτοιμοι να οδηγήσουν αυτή τη βραδιά, στα ωραιότερα όνειρα μας.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 20€, φοιτητικό, ανέργων 15€

Προπώληση: https://www.more.com/music/stamatis-kraounakis-pianei-o-erotas-douleia-axarnes/

Τεχνόπολη

Nightstalker & Naxatras

15/9 (19.30)

Σταθερά και επίμονα, χτίζουν την πορεία τους στο μουσικό σύμπαν μεγαλώνοντας συνεχώς το κοινό τους σε κάθε live και σε κάθε δίσκο.

Για πρώτη φορά σε μία double bill συναυλία, οι Nightstalker και οι Naxatras ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπόσχονται ο συνδυασμός των γκαζωμένων riffs με τους ψυχεδελικούς ήχους να μας απογειώσει σε ένα υπερβατικό όσο και εκτονωτικό ταξίδι.

Info

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Τιμή εισιτηρίων: Προπώληση 15€, Ταμείο 18€

(Ελεύθερη είσοδος για παιδιά μέχρι 10 ετών)

Προπώληση εισιτηρίων:

Ηλεκτρονικά: https://www.more.com/music/nightstalker-naxatras/

Δίκτυο Καταστημάτων More.com - https://www.more.com/el/physical-spots/

Ελευσίνα (Παλαιό Ελαιουργείο)

«Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου

13/9 (21.00)

Την εκρηκτική κωμωδία του Μολιέρου «Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής» σκηνοθετούν και διασκευάζουν ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μανώλης Δούνιας. Μετά από τον «Δον Ζουάν» το 2009 στο Εθνικό Θέατρο και τον «Ταρτούφο» το 2016, συνεχίζουν τη μελέτη τους πάνω στον κορυφαίο Γάλλο δραματουργό, ο οποίος, μέσα πάντα από το πρίσμα της κωμωδίας φώτισε τα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, κατανόησε την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και δημιούργησε χαρακτήρες με οικουμενική εμβέλεια και έργα που παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη, Θοδωρής Ρωμανίδης κ.α.

Πληροφορίες: aisxylia.gr

Λιμάνι Αίγινας

Ελένη Τσαλιγοπούλου

13/9 (22.00)

Διαθέτοντας μία μοναδικά εκφραστική φωνή και έναν απολύτως ιδιαίτερο τρόπο να επικοινωνεί με το κοινό της στη σκηνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι σταθερά μέσα στα χρόνια μία από τις πιο γνωστές και αγαπητές Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Τραγούδια λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά, τραγούδια σπουδαίων συνθετών και δημιουργών, κλασικά και νεότερα, αλλά και εκείνα που αγαπήσαμε με τη φωνή της σε πρώτη εκτέλεση, όλα μπερδεύονται γλυκά σε μία συναρπαστική συναυλιακή πρόταση.

Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Άγιο Νικόλα Θαλασσινό στο Λιμάνι της Αίγινας στο πλαίσιο του 15ου Aegina Fistiki Fest 2024.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Fistikifest.gr

Ο Παύλος Παυλίδης

Βρύση Τυρνάβου

12ο Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου

13-15/9

Το Φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου είναι ένα αυτοοργανωμένο και αυτοδιάθετο φεστιβάλ, που το τρέχει ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων και γίνεται κάθε χρόνο με πολύ κόπο, αγάπη και μεράκι σε μια υπέροχη τοποθεσία με μεγάλα πλατάνια και φυσική λίμνη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024

Πάρτυ Afrohouse - electronica dance with Dj Lisbi. (είσοδος ελεύθερη)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024

Γιάννης Λίταινας - Γιώργος Παπαβασιλείου - Μανώλης Ντάλας (Παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα)

Κυριάκος Βασιλειάδης - Κουνής Απόστολος (Ρεμπέτικα, reggae Balkan, rock, disco, funk ακούσματα σε πρωτότυπες συνθέσεις)

Σουρλουλού (συνδυάζοντας στοιχεία από την παράδοση της υπαίθρου, με σύγχρονες μουσικές φόρμες η Σουρλουλού, ξεχύνεται ως αστική πατινάδα διαμορφώνοντας post-πανηγυρτζίδικα ηχοτοπία)

After lives dj-set από τον ένα και μοναδικό Blend Mishkin

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024

Παύλος Παυλίδης, Εθισμός, Αλλος Κόσμος, Βραχυκύκλωμα

Info

Τιμές εισιτηρίων

Παρασκευή 13/9: είσοδος δωρεάν

Σάββατο 14/9: Είσοδος 7€ μόνο στο ταμείο

Κυριακή 15/9: Προπώληση 17€ | Στο ταμείο 20€

- Δωρεάν κάτω των 12 ετών & ΑμΕΑ

Προπώληση

- τηλεφωνικά: 2107234567

- online: www.ticketservices.gr

Ο Γιάννης Κότσιρας με τη Μυρτώ Βασιλείου (αριστερά) και την Δήμητρα Μπουλούζου

Νέο ανοικτό δημοτικό θέατρο Καλαμάτας

Γιάννης Κότσιρας & Μυρτώ Βασιλείου

14/9 (21.00)

Το φετινό καλοκαίρι ο Γιάννης Κότσιρας, έχοντας στο πλάι του για δεύτερη χρονιά την ξεχωριστή ερμηνεύτρια της νέας γενιάς Μυρτώ Βασιλείου, μας έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις. Παλιά και αγαπημένα, αλλά και ολοκαίνουρια τραγούδια από τον νέο του κύκλο τραγουδιών «Παράθυρο στο άπειρο», σε μουσική Μανώλη Ανδρουλιδάκη, πάνω σε στίχους και ποιήματα του Άλκη Αλκαίου.

Info

Τιμές εισιτηρίων

18€ Προπώληση

20€ Ταμείο

Προπώληση

- online: www.ticketservices.gr

- τηλεφωνικά: 2107234567

- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Φυσικά σημεία προπώλησης

- Casablanca

- Rodanthos

- Βιβλιοπωλείο Όλα χαρτί

- Βιβλιοπωλείο Κονταργύρης

- ΜΑΜΡΑ μεζεδοπωλείο