Γουίτνεϊ Χιούστον: Η επική συναυλία της στη Νότια Αφρική το 1994 γίνεται ταινία

Η επική συναυλία της Γουίτνεϊ Χιούστον στη Νότια Αφρική, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την εκλογή ορόσημο του προέδρου Νέλσον Μαντέλα, θα προβληθεί στις οθόνες των κινηματογράφων αυτό το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το AP, η παράσταση της Χιούστον το 1994 έχει μετατραπεί σε μια πλήρως επεξεργασμένη κινηματογραφική έκδοση με τίτλο «The Concert for a New South Africa (Durban)», σύμφωνα με δήλωση την Τρίτη από διάφορους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της κληρονομιάς της Χιούστον, της Sony Music Entertainment και της Trafalgar Releasing.

Η περιορισμένη κινηματογραφική προβολή θα κάνει το ντεμπούτο της στις 23 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει το σόου της αείμνηστης τραγουδίστριας που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ από το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής. Το έργο θα προηγηθεί του νέου live άλμπουμ «The Concert for a New South Africa (Durban)», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου.

«Αγαπούσε τη Νότια Αφρική, αγαπούσε τους ανθρώπους και αγαπούσε τον Νέλσον Μαντέλα», δήλωσε η Πατ Χιούστον, κουνιάδα της τραγουδίστριας και διαχειρίστρια της περιουσίας της Χιούστον, η οποία είναι εκτελεστική παραγωγός στην ταινία της συναυλίας. «Αυτή η συναυλία είναι μία από τις πιο σημαντικές συναυλίες της καριέρας της. Σε αυτή τη σημαντική 30ή επέτειο, είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε αυτή την ταινία όχι μόνο στους θαυμαστές της, αλλά και στον λαό της Νότιας Αφρικής και τη νέα γενιά της».

Το 1994, η Χιούστον ανέβηκε στη σκηνή για τρεις συναυλίες στη Νότια Αφρική, μεταξύ των οποίων στο Durban στο Kings Park Stadium, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο Κέιπ Τάουν. Οι εμφανίσεις της έγιναν σε ένα νέο ενωμένο έθνος μετά το απαρτχάιντ, μετά την ιστορική εκλογική νίκη του Μαντέλα.

Οι συναυλίες συγκέντρωσαν περισσότερους από 200.000 θεατές σε μια παράσταση γεμάτη με εορτασμό της ελευθερίας, της ελπίδας και της ενότητας. Τα έσοδα από τις συναυλίες της ωφέλησαν πολλά τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά της Νότιας Αφρικής μέσω του ιδρύματός της.

Για την ταινία, η παράσταση της Χιούστον ανακατασκευάστηκε σε βίντεο 4Κ μαζί με βελτιωμένο ήχο. Η ταινία της συναυλίας θα προβληθεί σε σχεδόν 900 κινηματογράφους σε περισσότερες από 25 χώρες.

«Ήταν η πρώτη μου φορά στη Νότια Αφρική και δεν νομίζω ότι ήμουν πραγματικά προετοιμασμένος για το πώς αυτό το ταξίδι θα με άλλαζε για πάντα», δήλωσε ο Rickey Minor, τρεις φορές νικητής του Emmy, ο οποίος ήταν ο μουσικός διευθυντής της Χιούστον για 25 χρόνια. «Η ενέργεια ήταν ηλεκτρική και το κοινό απίστευτο, καθώς γιορτάζαμε το τέλος του απαρτχάιντ. Η Γουίτνεϊ μοιράστηκε την αγάπη της και έλαμψε το φως της».

Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, η Χιούστον κέρδισε τρία Grammy, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της χρονιάς για το soundtrack του «The Bodyguard». Κέρδισε το άλμπουμ της χρονιάς και την καλύτερη γυναικεία ποπ φωνητική ερμηνεία για την τεράστια επιτυχία « I Will Always Love You».

Η Χιούστον ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στον κόσμο με τα αβίαστα, δυνατά φωνητικά της που είχαν τις ρίζες τους στη μαύρη εκκλησία, αλλά έγιναν αποδεκτά στις μάζες με την ποπ περσόνα της. Πούλησε πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως κατά τη διάρκεια της 25χρονης καριέρας της και κέρδισε έξι Grammy, 16 Billboard Music Awards και δύο Emmy πριν πεθάνει το 2012.

Το live άλμπουμ της Χιούστον θα περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από τα «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)», «How Will I Know», «I Have Nothing» και «Greatest Love of All» Θα περιλαμβάνει επίσης το ακυκλοφόρητο κομμάτι «Love Is».

«Το μήνυμα της ελπίδας και της ενότητας από την παράσταση στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρο σήμερα όσο και πριν από 30 χρόνια», δήλωσε ο Marc Allenby, διευθύνων σύμβουλος της Trafalgar Releasing. «Οι θαυμαστές θα εκπλαγούν από το πόσο δυνατό είναι αυτό στη μεγάλη οθόνη».