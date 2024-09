Νύχτες Πρεμιέρας: Διπλή προβολή στην άδεια Αθηνάς

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, από τις 24.00 έως τις 04.00, οι Νύχτες Πρεμιέρας μας προσκαλούν να απολαύσουμε δύο αριστουργήματα του κλασικού σινεμά σε μια φαντασμαγορική διπλή προβολή με ελεύθερη είσοδο: τα «Φώτα της πόλης» του Τσάρλι Τσάπλιν, συνοδεία live μουσικής από τον συνθέτη Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, και τα «Φτερά του έρωτα» του Βιμ Βέντερς.

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

00:00 – 01:30

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | 1931, 81’

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Τσάπλιν

Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον συνθέτη Αλέξανδρο Λιβιτσάνο

Ως κοινωνική αλληγορία και ως ένα συγκινητικό ερωτικό παραμύθι, τα πανανθρώπινα «Φώτα» του Τσάπλιν φέγγουν ακόμα. Στο αδιαφιλονίκητο αριστούργημά του, το οποίο τοποθετείται διαχρονικά ανάμεσα στις δέκα καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, ο σκηνοθέτης δημιούργησε μια συνταγή, συγκέρασε τη σύμπτωση, το μελόδραμα και τον διαβόητο πια τσαπλινικό ουμανισμό, δημιουργώντας έναν ολόκληρο κόσμο-καθρέφτισμα της τραχιάς μεσοπολεμικής εποχής (η Αμερική του οικονομικού Κραχ) στον οποίο ολόκληρη η ανθρωπότητα, ανεξαρτήτως φύλου και φυλής, μπόρεσε διαχρονικά να ταυτιστεί, να συγκινηθεί, να κατοικήσει. Και οι κινηματογραφικοί κόσμοι που μπορείς να κατοικήσεις είναι οι πιο πραγματικοί.

Την προβολή θα επενδύσει με ζωντανή μουσική ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Αλέξανδρος Λιβιτσάνος.

Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο

Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Αλέξανδρος Λιβιτσάνος, που είναι αναγνωρισμένος για το μουσικό στιλιστικό του εύρος, έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο του το 2016 με το άλμπουμ “Circular Argument”, το οποίο κυκλοφόρησε από την Decca. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με τον Alexandre Desplat, τους Canadian Brass, τον Michel Legrand, τους King’s Singers, τον Alain Trudel, το Ίδρυμα Ωνάση, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την El Sistema Greece Youth Orchestra και την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, καθώς και με σημαντικές ορχήστρες ανά τον κόσμο, ως ενορχηστρωτής και συνθέτης. Το 2023 δημιούργησε μαζί με τον Γιάννη Νιάρρο το «Σπιρτόκουτο: The Musical» (2023), για τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και μουσική για την ταινία “Brando With A Glass Eye” του Αντώνη Τσώνη, την οποία και ηχογράφησε με τη City of Prague Symphony Orchestra. Το 2024 συνέθεσε μέρος της μουσικής για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», καθώς και μουσική για την ταινία “The Birthday Party” του Miguel Angel Jiménez με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe.

01:45 – 04:00

ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ | 1987, 128’

Σκηνοθεσία: Βιμ Βέντερς

Φύλακες άγγελοι περιπλανιούνται στο Βερολίνο αόρατοι, από τις σκεπές των κτιρίων αφουγκράζονται τις σκέψεις των θνητών και ονειρεύονται να μπορούσαν για λίγο να ζήσουν κι αυτοί ως άνθρωποι. Στην πιο ποιητική και φιλοσοφική δημιουργία του, με τη βοήθεια της υποβλητικής ασπρόμαυρης φωτογραφίας, ο Βέντερς συνθέτει μια εξπρεσιονιστική και βαθιά μυσταγωγική συμφωνία της μεγαλούπολης, μεταμορφώνοντας τη γερμανική πρωτεύουσα σε ένα σύμπαν που ενώνει μαγικά ορατούς και αοράτους.

Λίγα λόγια για τη δράση Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο

Ο πολύβουος δρόμος της Αθηνάς, από την οδό Ευριπίδου έως την Ερμού αδειάζει από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής για ένα 24ωρο γεμάτο εκδηλώσεις, μουσική και σινεμά.

