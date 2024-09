Θέατρο Ανεσις: Νέα σεζόν με τέσσερις παραστάσεις που θα συζητηθούν - Προσφορά προπώλησης εισιτηρίων

Το Θέατρο Ανεσις, γνωστό για τις σημαντικές του παραστάσεις και την πλούσια καλλιτεχνική του ιστορία, ετοιμάζεται να προσφέρει μια σεζόν γεμάτη καινοτομία, ποιότητα και καλλιτεχνική αρτιότητα, παρουσιάζοντας για τον θεατρικό χειμώνα 2024-2025 τέσσερις ξεχωριστές παραστάσεις που θα αφήσουν το στίγμα τους.

Στην κάτω σκηνή η Λένα Κιτσοπούλου σκηνοθετεί, με εξαιρετική διανομή - Ευδοκία Ρουμελιώτη, Χρήστος Σαπουντζής, Χρήστος Μαλάκης, Μαρία Μοσχούρη - το ολοκαίνουργιo έργο της με τίτλο «Η Ορέστεια του Στρίντμπεργκ». Η ίδια η Λένα μάς δίνει μια πρώτη γεύση από την παράσταση, η οποία αποτελείται από τρία επιμέρους έργα (Ο Χορός του Θανάτου-Οι Δανειστές-Η Πιο Δυνατή): «Τέσσερις ηθοποιοί με ένα μόνο μηνιάτικο θα ερμηνεύουν και θα κοπανιούνται όλη νύχτα μέσα σε τρία έργα εξίσου κουραστικά και τα τρία, εξίσου ανεπίκαιρα και τα τρία, ενώ οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την λεωφόρο Κηφισιάς, αφού σίγουρα θα μπαινοβγαίνουν, γιατί ποιος αντέχει να βλέπει τρία έργα το ένα μετά το άλλο;» …η συνέχεια επί σκηνής σε μια παράσταση που είναι σίγουρο ότι θα συζητηθεί όσο καμία άλλη.

Παράλληλα θα παρουσιάζεται το «Εφύτευσεν ο Θεός Παράδεισον» των C for Circus, η σπουδαιότερη ίσως παράσταση των τελευταίων χρόνων, με διαρκή sold out και πολλά βραβεία, σε κείμενο & σκηνοθεσία Βαλέριας Δημητριάδου. Ένα έργο γροθιά στο στομάχι, εμπνευσμένο από πραγματικές ιστορίες θυμάτων, που πραγματεύεται ένα τραγικά επίκαιρο θέμα, μία από τις ισχυρότερες μορφές έμφυλης βίας, το sex trafficking.

Στην πάνω σκηνή θα μας ταξιδέψει, σε κείμενο της Τζούλιας Διαμαντοπούλου και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου, η αληθινή συγκινητική ιστορία του «Ανθρώπου Ελέφαντα», ενός φρικτά παραμορφωμένου άνδρα, που έγινε γνωστή από την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία του David Lynch και δεν έχει σταματήσει να εμπνέει το κοινό από την πρώτη της καταγραφή το 1920.

Στον ίδιο χώρο η Λίλλυ Μελεμέ σκηνοθετεί τους Αναστασία Παντούση και Γιώργο Νούση, στο «ANNA - X», που πραγματεύεται την αληθινή ιστορία της Άννας Σορόκιν, της πλούσιας δήθεν κληρονόμου, που εξαπάτησε την ελίτ της Νέας Υόρκης! Μια ιστορία δαιμόνιας ευστροφίας που αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Το έργο παρουσιάζεται κατ’ αποκλειστικότητα, απευθείας από το West End.

Παράλληλα ανακοινώνεται μεγάλη προσφορά προπώλησης, ΜΟΝΟ ΜΕ 12€, για αγορές που θα γίνουν το διάστημα 19-29 Σεπτεμβρίου.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων ανά παράσταση.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας:

τηλεφωνικά στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00-18:00)

στο link: www.more.com/theater/theatro-anesis-early-bird

από τα γραφεία της Happy Productions, Μεσογείων 326, Αγ.Παρασκευή (Δευτέρα έως Σάββατο 09:00-18:00)

Το πρόγραμμα

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ - ΚΑΤΩ ΣΚΗΝΗ

Η ΟΡΕΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ

σε σύλληψη και σκηνοθεσία ΛΕΝΑΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

«Μία βραδιά μόνο με Στρίντμπεργκ, και με ένα μόνο εισιτήριο, στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ, πάνω στη Λεωφόρο Κηφισιάς, με δεκάδες επιλογές γύρω γύρω για αποσυμπίεση από την παράσταση η οποία θα σκάψει την ψυχή του Στρίντμπεργκ όσο καμία μέχρι σήμερα για να αναρωτηθεί αν τελικά ο έρωτας είναι αγάπη και αν η αγάπη έχει σχέση με την σχέση ως συμβίωση ή ως συγκατοίκηση ή ως γάμος.

Τέσσερεις ηθοποιοί με ένα μόνο μηνιάτικο θα ερμηνεύουν και θα κοπανιούνται όλη νύχτα μέσα σε τρία έργα εξίσου κουραστικά και τα τρία, εξίσου ανεπίκαιρα και τα τρία, ενώ οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την λεωφόρο Κηφισιάς, αφού σίγουρα θα μπαινοβγαίνουν, γιατί ποιος αντέχει να βλέπει τρία έργα το ένα μετά το άλλο;

Προτείνω το ξενοδοχείο Πρέζιντεντ που απ’ ότι θυμάμαι έχει ένα πολύ ωραίο ρουφ Γκάρντεν πάνω. Στο πρόγραμμα της παράστασης θα βρείτε και άλλες πολλές προτάσεις για απόδραση από την παράσταση στην λεωφόρο Κηφισιάς και στα από πίσω στενάκια της!».

Λένα Κιτσοπούλου

Διανομή (αλφαβητικά): Ευδοκία Ρουμελιώτη, Χρήστος Σαπουντζής, Χρήστος Μαλάκης, Μαρία Μοσχούρη

Παραστάσεις: Τετάρτη 21:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 19:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00

Πρεμιέρα: 02/11

Link Προπώλησης: www.more.com/theater/iorestiatoystrindberg

ΚΑΙ ΕΦΥΤΕΥΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ, 3ος Χρόνος

Από τους C for Circus, σε κείμενο & σκηνοθεσία Βαλέριας Δημητριάδου

Μετά από 2 σεζόν με διθυραμβικές κριτικές και συνεχή sold out, η πολυδιαφημισμένη και βραβευμένη (με τα βραβεία σύγχρονου νεοελληνικού έργου της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου, νέου καλλιτέχνη του θεάτρου της Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής για την Βαλέρια Δημητριάδου και πρωτοεμφανιζόμενου νεοελληνικού έργου από το All4fun) παράσταση των C for Circus επιστρέφει στο θέατρο Άνεσις.

Το έργο, εμπνευσμένο από πραγματικές ιστορίες θυμάτων και βασισμένο σε στατιστικές έρευνες, πραγματεύεται ένα τραγικά επίκαιρο θέμα, μία από τις ισχυρότερες μορφές έμφυλης βίας, το sex trafficking.

Έντεκα ηθοποιοί σε έντεκα ρόλους λειτουργούν σαν ένα σώμα και καταθέτουν ο καθένας από τη σκοπιά του το δικό του κομμάτι, συνθέτοντας σταδιακά το παζλ της ιστορίας, ενώ ταυτόχρονα η επί σκηνής ζωντανή μουσική ενισχύει τη δράση και δημιουργεί μία υποβλητική ατμόσφαιρα.

Διανομή (αλφαβητικά): Αθηνά Αλεξοπούλου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ηλέκτρα Γεννατά, Νικόλας Δροσόπουλος, Κωνσταντίνος Κάππας, Χρύσα Κοτταράκου, Γρηγόρης Μπαλλάς, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Μαρία Προϊστάκη, Αθηνά Σακαλή, Θανάσης Χαλκιάς

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:15, Σάββατο 18:00, Κυριακή: 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Πρεμιέρα: 4/10

Link Προπώλησης: www.more.com/theater/kai-efyteusen-o-theos-paradeison-3os-xronos

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ - ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

ANNA – X

Σκηνοθεσία Λίλλυ Μελεμέ

Μια παράσταση εμπνευσμένη από την συναρπαστική ιστορία της Άννας Σορόκιν, της διαβόητης, δήθεν πλούσιας κληρονόμου, που γοήτευσε και εξαπάτησε την κοσμική ελίτ της Νέας Υόρκης στην πορεία της προς την κορυφή, πείθοντας μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να χρηματοδοτήσουν τα όνειρά της αλλά και τον πανάκριβο τρόπο ζωής της. Η εξωφρενική αυτή ιστορία που σκανδάλισε πριν λίγα χρόνια την Αμερική, απετέλεσε αφορμή για δεκάδες άρθρα, βιογραφίες, ντοκιμαντέρ και μίνι σειρές όπως το Inventing Anna στο Netflix, κάνοντας την Άννα, τελικά, διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Άννα γνωρίζει τον Άριελ, τον 32χρονο ιδρυτή μιας νέας εφαρμογής γνωριμιών που απευθύνεται σε λίγους και εκλεκτούς, σε ένα λαμπερό πάρτι. Η έλξη είναι αμοιβαία. Το παιχνίδι της σαγήνης ξεκινά. Δύο νέοι άνθρωποι που αναζητούν την επιτυχία και μέσω αυτής τελικά την ευτυχία, βυθισμένοι σε ένα εθιστικό σύμπαν πολυτέλειας και μεθυσμένοι από την αδρεναλίνη της εξουσίας και της τεχνολογίας, πασχίζουν να εντυπωσιάσουν και εν τέλει να κερδίσουν ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτουν. Σε μια πόλη που δεν επιτρέπει την αποτυχία και απεχθάνεται την μετριότητα, η Άννα και ο Άριελ, οχυρωμένοι πίσω από τις λαμπερές ταυτότητες που έχουν επινοήσει και κατασκευάσει μέσα από τα σόσιαλ μιντια, ζουν μία συναρπαστική ερωτική ιστορία που εξελίσσεται με καταιγιστικό ρυθμό και μοιάζει με όνειρο πασπαλισμένο με χρυσόσκονη. Μόνο που τα όνειρα, δυστυχώς, δεν κρατούν για πάντα.

Διανομή: Αναστασία Παντούση, Γιώργος Νούσης

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:15, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 21:00, Τρίτη 20:00

Πρεμιέρα: 7/10

Link Προπώλησης: www.more.com/theater/anna-x

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ», ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΕΙΠΑΝ

της Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου

“Είσαι αυτός που είσαι. Όχι αυτό που βλέπουν οι άλλοι όταν σε κοιτάζουν.”

Η αληθινή ιστορία του Ανθρώπου Ελέφαντα που έγινε γνωστή από την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία του David Lynch και δεν έχει σταματήσει να εμπνέει το κοινό από την πρώτη της καταγραφή το 1920, ζωντανεύει σε μία καινούργια συγκινητική εκδοχή.

Το έργο, βασισμένο στα τεκμήρια που αφήσαν πίσω τους οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της ιστορίας, επιχειρεί να φωτίσει κάποια από τα πιο σκοτεινά ερωτήματα της ανθρώπινης φύσης: Τι μας κάνει ανθρώπινους; Η βιολογία μας, ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι, ή μήπως η ίδια, η σπαρακτική μας ανάγκη για εκείνους; Σε τι διαφέρει αλήθεια η λαχτάρα μας για αγάπη και αποδοχή από οποιαδήποτε εξάρτηση; Μπορούμε ποτέ να αποδεχτούμε πραγματικά εκείνο που διαφέρει από εμάς; Μπορούμε ποτέ να αγαπήσουμε πραγματικά, αν δεν έχουμε πρώτα αγαπηθεί;

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αγιοπετρίτης-Μπογδάνος συνθέτει μία επίλεκτη ομάδα συντελεστών και ερμηνευτών που αφηγούνται τα όσα έζησε κατά τον πολύπαθο βίο του ο Joseph Merrick. Ένας εμβληματικός αντιήρωας του οποίου το μονοπάτι είναι αφενός σπαρακτικό αλλά ταυτόχρονα και μία φωτεινή πηγή δύναμης και ελπίδας.

Διανομή: Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιώργος Στάμος σε ένα θίασο 4 ηθοποιών που θα ανακοινωθεί σύντομα

Παραστάσεις: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 21:00, Παρασκευή 19:00, Σάββατο 21:00, Κυριακή: 18:00

Πρεμιέρα: 30/10

Link προπώλησης: www.more.com/theater/o-anthropos-elefantas

Με τη λήξη των παραστάσεων, τον Απρίλιο του 2025, θα δοθεί χώρος σε νέους, και όχι μόνο, δημιουργούς, σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα έκπληξη που θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους!

info

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΣΙΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 14, Αθήνα Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

Πρόσβαση στο Θέατρο Άνεσις

Μετρό: Στάση Αμπελόκηποι

Λεωφορείο: 550, Α7, Β5, Ε14