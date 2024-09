Έρχεται το FANTASY FESTIVAL, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο Εκθεσιακό του Περιστερίου

Πρόκειται για ένα σύγχρονο φεστιβάλ που προάγει τις τέχνες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική συνείδηση και την ελευθερία της έκφρασης και συγκεντρώνει τους λάτρεις του Φανταστικού σε έναν οργανωμένο χώρο, στον οποίο μπορούν να συναντηθούν, να μοιραστούν το πάθος τους και να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

■ Ημερομηνία:

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 10:00 με 22:00

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 10:00 με 22:00

■ Τοποθεσία: Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Περιστερίου - Οδός Δωδεκανήσου 106 & Αναπαύσεως| Τ.Κ. 12135

■ Είσοδος με εισιτήριο: 5€/ ημέρα (μόνο στην είσοδο –ΔΕN γίνεται προπώληση)

■ Parking: Δωρεάν

FF2Κ24 Guests

■ Clinton Liberty (aka Addam of Hull – House of The Dragon)

■ Simon Bisley (Comics Artist)

■ Frank Kock (Reenactor)

310+ Εκθέτες

Καταστήματα ■ Εκδοτικοί οίκοι & Συγγραφείς ■ Εικαστικοί Καλλιτέχνες & Εικονογράφοι ■ Χειροτέχνες ■ Σύλλογοι & Ομάδες

Κατηγορίες Εκθεμάτων & Δραστηριοτήτων

■ Βιβλία & Κόμικς ■ Επιτραπέζια Παιχνίδια ■ RPG’s (Role Playing Games) ■ Card games ■ Video games ■ Συλλεκτικά & Αναμνηστικά αντικείμενα ■ Αξεσουάρ & ρουχισμός ■ Χειροτεχνίες & Κοσμήματα ■ Εικαστικά έργα & Εικονογραφήσεις

50+ Δρώμενα (Πρόγραμμα | Δραστηριότητες | Τουρνουά | RPG’s)

■ Διαδραστικά παιχνίδια & επιτραπέζια ■ VR & Videogames ■ RPG’s (Role Playing Games) ■ LARP (Live Action Role Playing) ■ COSPLAY ■ Reenactment ■ Martial Arts ■ Ομιλίες ■ Παρουσιάσεις ■ Πάνελ συζητήσεων ■ Σεμινάρια ■ Επιδείξεις ■ Τουρνουά ■ Διαγωνισμοί ■ Κληρώσεις ■ Quiz ■ Μουσικά Live ■ θεατρικά & Χορευτικά Δρώμενα ■ Απονομές Βραβείων

FF2K24 Highlights

■ Φέτος το Φεστιβάλ φιλοξενεί το 15ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Eurobowl, ένα μεγάλο τουρνουά που βασίζεται στο διάσημο επιτραπέζιο παιχνίδι BloodBowl της Games Workshop, στο οποίο 28 εθνικές ομάδες και περισσότεροι από 650 παίκτες από όλο τον κόσμο θα αναμετρηθούν με στόχο την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

■ Θα παρευρίσκονται σημαντικοί καλεσμένοι από το εξωτερικό, τους οποίους οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να αποκτήσουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν μαζί τους. Αυτοί είναι:

Ο ηθοποιός Clinton Liberty γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως Addam of Hull στη δημοφιλή σειρά του HBO, House of the Dragon η οποία προβάλλεται στην Ελλάδα από το συνδρομητικό κανάλι της Vodafone TV και έχει κερδίσει τη φανατική αγάπη των τηλεθεατών παγκοσμίως, ενώ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη δραματική της πλοκή και τους ισχυρούς χαρακτήρες της.

Στη σειρά, ο Clinton Liberty ενσαρκώνει τον Addam of Hull, έναν "Dragonseed", ο οποίος συνδέεται με τον δράκο Seasmoke και τάσσεται στο πλευρό της βασίλισσας Rhaenyra στον επικείμενο πόλεμο. Η εμφάνιση του Addam σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στην πλοκή, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία των Targaryen, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και οι απλοί άνθρωποι μπορούν να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μεγάλη μάχη για την εξουσία.

Ο Clinton Liberty έχει κερδίσει την εκτίμηση κα τη συμπάθεια των θαυμαστών της τηλεοπτικής σειράς, αλλά και των αναγνωστών των βιβλίων του George R.R. Martin. Η παρουσία του στο FF2K24 αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθιστώντας την εμφάνισή του ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα του φεστιβάλ. Οι θαυμαστές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν μαζί με τον ηθοποιό.

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης, Simon Bisley, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους comics artists της σύγχρονης εποχής, ευρέως γνωστός για τη δυναμική του τέχνη σε θρυλικούς τίτλους όπως το Slaine, Lobo και Judge Dredd. Ο Bisley, με το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει ακραία δράση, χιούμορ και έντονα οπτικά στοιχεία, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στον χώρο των comics.

Εκτός από τον κόσμο των comics, η δημιουργική του επιρροή εξαπλώνεται και στη μουσική βιομηχανία, όπου έχει δημιουργήσει εμβληματικά εξώφυλλα για καλλιτέχνες και συγκροτήματα, με πιο αξιοσημείωτη συνεργασία του με τους Danzig.

Ο ιστορικός και μεσαιωνικός αναβιωτής (medieval reenactor), Frank Kock ο οποίος εξειδικεύεται στην ανακατασκευή αντικειμένων και την παρουσίαση αρχαίων τεχνών, θα ζεύξει με τις μοναδικές του γνώσεις το παρελθόν και το παρόν! Αλήθεια πόσοι από εσάς έχουν δει ένα λειτουργικό μεσαιωνικό τυπογραφείο;..

■ Θα λάβει χώρα η τελετή απονομής των Ελληνικών Βραβείων του Φανταστικού - Βραβεία Έβερλι (Everly Awards), που διοργανώνονται για 5η συνεχή χρονιά, στα οποία χιλιάδες φίλοι της κοινότητας του Φανταστικού ψήφισαν για να αναδείξουν τα αγαπημένα τους βιβλία, συγγραφείς, ταινίες και σειρές του περασμένου έτους.

Πληροφορίες

Το FANTASY FESTIVAL είναι ένα ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ, με θεματικό αντικείμενο το Φανταστικό, που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις αρχές του φθινοπώρου.

Στόχος μας είναι η διοργάνωση ενός σύγχρονου και δυναμικού φεστιβάλ, το οποίο προάγει ευρύτερα την κουλτούρα του Φανταστικού, μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική, τον χορό, το θέατρο, τη χειροτεχνία, το παιχνίδι, και τις εικαστικές τέχνες, δίνοντας ταυτόχρονα βήμα σε εταιρείες, επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται εμπορικά στον χώρο αυτό, να παρουσιάσουν τις δημιουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Σκοπός μας είναι να συγκεντρώνουμε κάθε χρόνο όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το Φανταστικό –τα βιβλία, τα κόμικς, τα επιτραπέζια, τα videogames και σχετικά χόμπι– σε ένα χώρο, στον οποίο θα μπορούν να ενημερωθούν και να ψυχαγωγηθούν, παρακολουθώντας και συμμετέχοντας σε πληθώρα δρώμενων.

Όραμά μας η δημιουργία ενός πρωτοποριακού, διαδραστικού φεστιβάλ, που προάγει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική συνείδηση και την ελευθερία της έκφρασης μέσα από τη δημιουργία, που θα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι περισσότεροι από 10.000 επισκέπτες μας στο FF2K22, όταν διεξήχθη για πρώτη φορά, και οι 15.000+ επισκέπτες πέρυσι στο FF2K23, δείχνουν ότι το όνειρό μας υλοποιείται με επιτυχία. Σας περιμένουμε και εφέτος, με ακόμα πιο πλούσιο περιεχόμενο, για ένα ακόμα αξέχαστο διήμερο!

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόσβαση

Με αυτοκίνητο

Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας | έξοδος ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Με μετρό

Γραμμή: Μ2 (Κόκκινη Γραμμή) | Σταθμός: ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου βρίσκεται σε απόσταση 280 μέτρων από το σταθμό του μετρό ¨ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ¨.

Με λεωφορεία & τρόλεϊ

Οι ακόλουθες γραμμές συγκοινωνίας έχουν διαδρομές, που περνούν κοντά από το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου 703 | 892 | A13