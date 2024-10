Κύτταρο Live: Blues Wire και Νίκος Ντουνούσης στην ίδια σκηνή

Στις 4 του Οκτώβρη, το Κύτταρο, κάνει πρεμιέρα στις φετινές του παραγωγές και μας προσκαλεί σε μια Blues / Rock πανδαισία, για να υποδεχτούμε τη νέα πολλά υποσχόμενη συναυλιακή σεζόν με θετικά vibes και έντονα συναισθήματα.

Blues Wire, Νίκος Ντουνούσης στην ίδια σκηνή την ίδια βραδιά κάνουν ποδαρικό στο Κύτταρο και οι κιθάρες και οι μπλουζ ιστορίες, παίρνουν φωτιά.

Οι Blues Wire, οι ζωντανοί θρύλοι της σκηνής μας, που ως γνωστόν.. κάθε ζωντανή τους εμφάνιση αποτελεί και μια αναπάντεχη μουσική εμπειρία, συμπράττουν με έναν από τους καλύτερους blues κιθαρίστες της χώρας μας και όχι μόνο, τον ex Blues Wire, τον σπουδαίο Nick (& the Backbone) Dounoussis, σε μια από τις σπάνιες επισκέψεις του στην πόλη μας.

Και μαζί με τους Theo & The Boogie Sinners (opening act) μια από τις σημαντικότερες και πιο δυναμικές Blues / Rock μπάντες στην Ελλάδα της νεότερης γενιάς, θα μας μυήσουν σε αυτή τη μαγική βραδιά.

BLUES WIRE

Ηλίας Ζάικος: Κιθάρα-φωνή

Σωτήρης Ζήσης: Μπάσο

Νίκη Γουρζουλίδου: Τύμπανα

Η μπάντα με το παράσημο της «καλύτερης μπλουζ μπάντας στην Ευρώπη». Πρωτεργάτες του μπλουζ στη χώρα μας με πλειάδα διακρίσεων εντός και εκτός των τειχών, 35+ χρόνια πορείας, πάνω από 10 δισκάρες στο ενεργητικό τους, συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του είδους (John Hammond / Louisiana Red / Katie Webster/ Carey Bell / Dave Kelly / Angela Brown / Larry Garner / Dick Heckstall Smith / Al Copley / Guitar Shorty / Johnny Mars / Dr.FEELGOOD κ.α) Opening acts σε Buddy Guy, Albert King, John Mayall, Otis Rush κ.α και συμμετοχές σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, μα πάνω απ' όλα μια μπάντα βιωματικήμε θαυμαστή συνέπεια και αφοσίωση αλλά και το μοναδικό ταλέντο που τους επέτρεψε να ξεχωρίσουν και εν τέλει να καθορίσουν τα αγαπημένα τους μπλουζ. «Οι Μπλουζ Γουάιρ είναι το καλύτερο συγκρότημα του είδους στην Ευρώπη. Τους αξίζει ν' ακουστούν στα μεγαλύτερα ακροατήρια» KATIE WEBSTER!

NICK DOUNOUSSIS

(Nick & The Backbone)

Ένας από τους καλύτερος κιθαρίστες Blues στην Ελλάδα και ένα από ένας από τους μοναδικούς του είδους στην Ευρώπη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 με φίλους από το σχολείο ιδρύει το συγκρότημα GHETTO που κινείται στο χώρο της καθαρά ανεξάρτητης rock n roll σκηνής.Το 1983 συν-ιδρύει τους Blues Gang - Blues Wire και δημιουργούν τις δύο βασικές ζωντανές σκηνές της Θεσσαλονίκης, το Παραρλάμα'86-'90 και το club του Μύλου '91-'96. Μεγάλη δισκογραφία, συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και Ευρώπη, έως το 1995, όταν ο Νίκος αποχωρεί, για να συστήσει το προσωπικό του τρίο NICK and the BACKBONE.

Την περίοδο 1997-98 το γκρουπ πραγματοποιεί δύο επιτυχημένες περιοδείες σε συνεργασία με τον ελληνοαμερικανό θρύλο της γενιάς του Chicago Blues ,Nick Gravenites και συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες του BLUES, όπωs o Louisiana Red, ο Johnny Nicolas η Nelly Travis και ο Phil Guy. Το 1999 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική δουλειά των NICK and the BACKBONE με τιτλo "Cracking Under Pressure" από την Ano Kato Records, σε συνθέσεις του Νίκου και με την συμμετοχή του Nick Gravenites στο τραγούδι. «Το Τexas blues συναντάτο Chicago» γράφουνοι κριτικές του δίσκου, με ευρωπαϊκές πινελιές τύπου Eric Clapton απο τα χέρια του Νίκου και ωμό, δυνατό, «Τεξάνικο» τύπου SRV and DOUBLE TROUBLE ήχο.Το 2000 ακολουθεί μία επιτυχής συνεργασία με τον θρύλο του μπλούζ του Σικάγου Phil Guy με εμφανίσεις στα μπλούζ φεστιβάλ της Αθήνας και των Σκοπίων. Από το 2001 το συγκρότημα συνεχίζει τις εκρηκτικές του ζωντανές εμφανίσεις, κερδίζοντας όλο και περισσότερους φίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σταθμός στην σειρά των συναυλιών τους τα αφιερώματα στον JIMMY HENDRIX και τον STEVΙE RAY VAUGHAN, που συζητήθηκαν πολύ από τα ακροατήρια που τα παρακολούθησαν σε διάφορες ελληνικές πόλεις.

THEO & THE BOGOGIE SINNERS

Μια από τις αντιπροσωπευτικές μπάντες του Blues - Rock στηνΕλλάδα , οι Theo & The Boogie Sinners, ήδη 15 χρονια τωρα, διαδίδουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τα"δικά τους" Blues,παίζοντας original κομμάτια από την δισκογραφία τους αλλά και διασκευές ιστορίκων rock blues τραγουδιών.

Ο frontman Θοδωρής Αλεξίου, είναι διεθνής μουσικός καθώς τα τελευταία 10 χρόνια,εκτός απο τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα περιοδεύει και τις Ηνωμένες ΠολιτείεςΑμερικής .

Οι Boogie Sinners έχουν εμφανιστεί επι σκηνής με πολλούς και σημαντικούς καλλιτέχνες εντός και εκτός Ελλάδος και εχουν συμμετάσχει σε διεθνήδισκογραφία μέσω της Earwig Records του Chicago, στο τελευταίο album του Tommy McCoy "35 years Retrospect", στο οποίο album συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως Chris Layton (SRV and Double Trouble), Tommy Shannon (SRV and Double Trouble, Johnny Winter), Levon Helm (The Band) και Lucky Peterson.

Τα 2 χρόνια εγκλεισμού και λόγω της καραντίνας, ήταν ένας λόγος να "ανασυνταχθούν" και να ξανασυστήσουν την μπάντα στο κοινό τους με νέο πιο δυνατό ήχο και νέα τραγούδια.

Τον τελευταίο χρόνο η μπάντα έχει κυκλοφορήσει 4 νέα singles με τίτλους "Scuse Me mr. World", "Atomic World", "Son Of The Wind" και την διασκευή τους στο "John The Revelator".

Θεόδωρος Αλεξίου - Guitars/ Lead Vocals

Δημήτρης Πασσαλής - Guitar/Vocals

Μάνος Σιδέρης - Bass/Vocals

Δημήτρης Παπαναστασίου – Drums

INFO:

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024

Blues Wire Live

Special Guest: Nick Dounoussis

Opening Act: Theo & The Boogie Sinners

Κύτταρο: Ηπείρου 48 & Αχαρνών www.kyttarolive.gr

Οι πόρτες ανοίγουν στις: 21.30 Τιμή εισιτηρίου: 13€ (προπώληση) 15€ (ταμείο)

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο (μπαρ).

Πληροφορίες-Κρατήσεις θέσεων:

2108224134 – 697 764 1373 & info@kyttarolive.gr

Προπώληση εισιτηρίων: more.com