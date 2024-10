Platforms Project 2024: Η ανεξάρτητη καλλιτεχνική σκηνή στο Καπνεργοστάσιο

To Platforms Project 2024- Independent Art Fair θα παρουσιαστεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στο Καπνεργοστάσιο (Λένορμαν 218, Κολωνός), με ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, βίντεο και περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες.

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18.00 - 22.30

Διάρκεια Έκθεσης: Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2024 έως Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή έως Κυριακή, 12.00 – 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Στόχος του Platforms Project είναι η παρουσίαση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από ομαδικές πρωτοβουλίες καλλιτεχνών. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. To Platforms Project παρουσιάζεται φέτος για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά και έχει ως αντικείμενο την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης.

Στο Platforms Project 2024 θα συμμετέχουν 61 πλατφόρμες από 25 χώρες και με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες:

adARTes (Ελλάδα | Greece), Affairs (Foreign Affairs Project) (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο | France, UK), ομάδα τέχνης Συν | art team Συν (Ελλάδα | Greece), Artágora (Ισπανία | Spain), ArtCode (Ελλάδα | Greece), Artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία | Netherlands, Sweden), ΑρτΟύνιτας | ArtUnitas (Ελλάδα | Greece), Athens Street Art Festival (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, ΗΠΑ | Greece, Cyprus, France, USA), AVARTS (Ελλάδα | Greece), Baza (Ελλάδα | Greece), CosmiKnot (Ηνωμένο Βασίλειο | UK), ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ | CUBE ART EDITIONS (Ελλάδα | Greece), Καλλιέργεια Καλλιέργεια - CultivationCultivation (Ελλάδα, Δανία | Greece, Denmark), Daily Temporary (Σουηδία, Ελλάδα | Sweden, Greece), Darling Pearls & Co (Ηνωμένο Βασίλειο | UK), Dipola (Ελλάδα | Greece), Distortion Art (Σουηδία | Sweden), Encounters (Ελλάδα | Greece), EsäLab | Research with ASFA LAB12 (Γαλλία, Ελλάδα | France, Greece), EX-MÊKH (Ολλανδία | Netherlands), Φαρφάλλα | Farfalla (Ελλάδα | Greece), FESTIVART//ΤILT PLATFORM//FOCUS//MUSEUM OF FORGETING//MAMA CONTEMPORARY (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία | Greece, Cyprus, Sweden), Foreign (Foreign Affairs Project) (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο | Germany, UK), Free Bloop Group (Πολωνία | Poland), ΓΗ-ΝΕΚΥΙΑ | | Gi-Nekyia (Ελλάδα | Greece), GO Game Project (Ελλάδα, Ισπανία, Ρωσία, Βουλγαρία, Αυστρία, Σλοβενία, Καζακστάν | Greece, Spain, Russia, Bulgaria, Austria, Slovenia, Kazakhstan), IDI Galleri (Σουηδία | Sweden), IGNORABLE (Ελλάδα | Greece), Jointventura (Association IME; Aether Sofia) (Βουλγαρία | Bulgaria), Kairos kai Chronos (Γαλλία, Ηνωμένο | France, UK), Kapa26art team (Ελλάδα | Greece), Kunsthalle Graz (Αυστρία | Austria), Le Bureau d'Art et de Recherche, Roubaix (Γαλλία | France), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα | Greece), Μετάπολις | Metapolis (Ελλάδα | Greece), Εργαστήρια λάθους | Mistake (Ελλάδα | Greece), Molekyl gallery (Σουηδία | Sweden), Nulobaz Cooperative Art Space (Ισραήλ | Israel), oxymoron (Ελλάδα | Greece), Ορίζοντας Γεγονότων – Events Horizon (Ελλάδα | Greece), PASAJ (Τουρκία | Turkey), POEMAKA (Ελλάδα, Γερμανία | Greece, Germany), Postcards from home (Ελλάδα | Greece), POW WOW (Ελλάδα | Greece), Prospect Art (ΗΠΑ| USA), Return2ithaca (Ελλάδα | Greece), Rhythm Section (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία | Germany, UK, Ukraine), Straße der kollektiven Kunst (Ολλανδία | Netherlands), Studio 22 (Ηνωμένο Βασίλειο | UK), Studio44 (Σουηδία | Sweden), The Art Coalition - International (Καναδάς, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο | Canada, Sweden, UK), THE MUESUM (Σουηδία, Γερμανία | Sweden, Germany), The Red Boat Projects (Ελλάδα | Greece), The Shampon Two (Ηνωμένο Βασίλειο | UK), Théâtre Dionysos et Apollon et Les Apaches de Patission (Ελλάδα, Γαλλία | Greece, France), Topp & Dubio (Ολλανδία | Netherlands ), Tupajumi foundation (Ολλανδία | Netherlands), WEDO (Ελλάδα | Greece), What about Eve? (Ελλάδα, Γερμανία, Φιλανδία, ΗΠΑ, Αρμενία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Κύπρος, Λετονία | Greece, Germany, Finland, USA, Armenia, Italy, UK, Austria, Cyprus, Latvia), When You're Calmer (Γερμανία | Germany), Φart (Ελλάδα | Greece).

To Platforms Project 2024 θα παρουσιάσει ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα ομιλιών, περφόρμανς από τις συμμετέχουσες ομάδες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ξεναγήσεις.