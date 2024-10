Cher: Εντάχθηκε στο Rock & Roll Hall of Fame με τη Dual Lipa να τη συνοδεύει επί σκηνής

Μετά από έξι, σχεδόν, δεκαετίες ενεργούς δράσης και έχοντας υπογράψει μοναδικές επιτυχίες, η Cher εντάχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Rock & Roll Hall of Fame σε σχετική τελετή στο Κλίβελαντ. Ηταν η πρώτη φορά που η Cher ήταν υποψήφια για τη συγκεκριμένη διάκριση και η Ζεντάγια ήταν εκεί για να προσφωνήσει την θρυλική καλλιτέχνιδα. Επί σκηνής, η Ντούα Λίπα τραγούδησε ζωντανά τη μεγάλη της επιτυχία, «Believe» με τη Cher να εμφανίζεται στα μισά του τραγουδιού για να τη συνοδεύσει και στη συνέχεια προχώρησε στην ερμηνεία του «If I could turn back time». Η σπουδαία Αμερικανίδα τόνισε στον ευχαριστήριο λόγο της ότι «άλλαξα τον ήχο της μουσικής για πάντα» και πρόσθεσε ότι παρά τα 78 της χρόνια «δεν τα παρατάω ποτέ».

Οι Kool & The Gang εντάχθηκαν και αυτοί στο Rock & Roll Hall of Fame με τον Chuck D των Public Enemy, που τους παρουσίασε, να υποστηρίζει ότι «ήταν μια διάκριση που περιμέναμε πολύ καιρό» καθώς το συγκρότημα ήταν υποψήφιο εδώ και 30 χρόνια. Οι Kool & The Gang έπαιξαν μια σειρά από επιτυχίες τους όπως τα «Hollywood Swinging», «Get Down On it», «Ladies’ Night», «Jungle Boogie» και «Celebration».

Την ίδια τιμή έζησαν το βράδυ του Σαββάτου και οι Foreigner οι οποίοι εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame μετά από δημόσιες εκκλήσεις που έκαναν για εκείνους οι Πολ Μακάρτνεϊ, Ντέιβ Γκρολ, Slash και Τσαντ Σμιθ με τους δύο τελευταίους να παίζουν τις επιτυχίες των Foreigner, «I want to know what love is», «Feels like the first time» και «Hot blooded». Μαζί τους τραγούδησαν η Ντέμι Λοβάτο και ο Σάμι Χάγκαρ.

Μέλη του Rock & Roll Hall of Fame έγινε επίσης ο κιθαρίστας Πίτερ Φράμπτον, οι A Tribe Called Quest, η Mary J. Blige και ο Όζι Οζμπορν ως σόλο καλλιτέχνης καθώς ως τραγουδιστής των Black Sabbath είχε ενταχθεί με το συγκρότημα το 2006. Ο Τζακ Μπλακ παρουσίασε τον Όζι, ενώ ο Μπίλι Αϊντολ και ο γιος του Εντι Βαν Αλεν, Βόλφγκανγκ έπαιξαν τα «No more tears» και «Crazy train» αντίστοιχα. «Αν δεν είχα γνωρίσει τον (κιθαρίστα) Ράντι Ρόουντς, δε νομίζω ότι θα βρισκόμουν εδώ», τόνισε ο Όζι που δεν ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει τα τραγούδια του καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από θέματα υγείας.

Τη βραδιά έκλεισαν οι Dave Matthews Band, τους οποίους παρουσίασε η Τζούλια Ρόμπερτς φορώντας ένα μπλουζάκι τους. Η Αμερικανίδα σταρ είχε πρωταγωνιστήσει το 2005 στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού τους, «Dreamgirl».