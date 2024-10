Πολ Ντι' Ανο: Σίγησε η φωνή των δύο πρώτων δίσκων των Iron Maiden

«Δεν τους κατηγορώ. Προφανώς η μπάντα ήταν το παιδί του Στιβ Χάρις. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, δεν μπορούσα να δώσω το 100% της απόδοσής μου, κάτι που ήταν άδικο για τη μπάντα, τους οπαδούς, αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό», έλεγε Ο Πολ Ντι’ Ανο για την απομάκρυνσή του από τους Iron Maiden τον Σεπτέμβριο του 1981. Σαράντα χρόνια αργότερα όμως οι Iron Maiden ήταν εκείνοι που κάλυψαν τα ακριβά χειρουργεία του πρώην τραγουδιστή τους στα γόνατά του καθώς ο ίδιος αδυνατούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά.

Ο Πολ Αντριους, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 1958 στο ανατολικό Λονδίνο και πέρασε τα εφηβικά του χρόνια τραγουδώντας σε διάφορα συγκροτήματα, ενώ εργάστηκε κατά διαστήματα ως κρεοπώλης και ως σεφ σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Ο χαρισματικός τραγουδιστής γνωρίστηκε με τον μπασίστα και ηγέτη των Maiden, Στιβ Χάρις μέσω κοινού γνωστού και κάπου τότε ήταν που υιοθέτησε το ψευδώνυμο Πολ Ντι' Ανο.

Τον Απρίλιο του 1980 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ των Iron Maiden με μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιλαμβάνει τραγούδια ύμνους του βρετανικού συγκροτήματος που συχνά παίζουν στις συναυλίες τους ακόμα και σήμερα όπως τα «Running Free», «Phantom of the Opera», «Charlotte the Harlot» και «Iron Maiden». Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε μόλις 13 ημέρες και παρόλο που το ίδιο το συγκρότημα έχει δηλώσει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένο με την παραγωγή του, οι θαυμαστές το έχουν αναγάγει σε κλασσικό άλμπουμ λόγω της ωμότητας του ήχου του.

Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος των Iron Maiden με τίτλο «Killers» και τον Πολ Ντι Ανο στα φωνητικά που σε τραγούδια σαν τα «Wrathchild», «Murders in the Rue Morgue» και «Prodigal son» έδειξε πόσες ικανότητες είχε. Όμως τον Σεπτέμβριο του 1981 το συγκρότημα αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει με τον ατίθασο χαρακτήρα του τραγουδιστή του που συνεχώς καυγάδιζε και προκαλούσε προβλήματα. Έτσι ο Στιβ Χάρις και ο μάνατζερ των Maiden, Ροντ Σμόλγουντ ανακοίνωσαν στον Πολ Ντι' Ανο ότι σταματά η συνεργασία τους, λίγο πριν αναλάβει τη θέση του ο Μπρους Ντίκινσον.

Από εκεί και μετά ο Πολ Ντι’ Ανο δοκίμασε την τύχη του με διάφορα σχήματα και κυκλοφόρησε μια σειρά από δίσκους, κυρίως εκμεταλλευόμενος την αγάπη των θαυμαστών για τους δύο πρώτους δίσκους των Iron Maiden. Έκανε περιοδείες σε όλο τον κόσμο και αρκετές φορές έχει έρθει και στα μέρη μας για ζωντανές εμφανίσεις με τελευταία φορά μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Τα δύο άλμπουμ που κάναμε μαζί ήταν πολύ σημαντικά για το είδος. Όταν αργότερα στη ζωή μου συνάντησα μπάντες όπως οι Metallica, οι Pantera ή οι Sepultura και μου είπαν πόσο τους επηρέασαν αυτοί οι δύο δίσκοι, ένιωσα πολύ περήφανος», δήλωνε ο Πολ Ντι' Ανο ο οποίος έκανε… άστατη ζωή. Τον Μάρτιο του 2011 φυλακίστηκε για δύο μήνες για υπεξαίρεση χρημάτων, ενώ έκανε πέντε γάμους και απέκτησε έξι παιδιά. Η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών από νεαρή ηλικία είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυσή του από τους Iron Maiden αλλά και την εξασθένιση της υγείας του τα τελευταία χρόνια και είναι χαρακτηριστικό ότι στη σκηνή πλέον έβγαινε με αναπηρικό καροτσάκι.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν βέβαια ότι η καθοριστική συμβολή του στο επαγγελματικό ξεκίνημα των Iron Maiden μπορεί να διαγραφεί. Ρωτήστε για αυτό τα εκατομμύρια των φανατικών οπαδών τους ανά τον κόσμο.