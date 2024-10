«Emilia Perez»: Δείτε σε αποκλειστικά previews την ταινία που βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών

Μεξικό, σήμερα. Η δικηγόρος Rita (Zoe Saldana) είναι μια εξαιρετικά ταλαντούχα δικηγόρος που αντί να υπηρετεί την δικαιοσύνη, σπαταλά τις δυνατότητες της σαν υπάλληλος σε μια μεγάλη δικηγορική φίρμα, αφού είναι η καλύτερη στο να «ξεπλένει» μεγαλοεγκληματίες.

Μια απροσδόκητη ευκαιρία εμφανίζεται, από αυτές τις προσφορές που δεν μπορείς να αρνηθείς, όταν την προσεγγίζει ο "Manitas", το μεγάλο αφεντικό ενός καρτέλ και της ζητά να τον βοηθήσει σε ένα σχέδιο που προσπαθεί εδώ και χρόνια να υλοποιήσει: αυτό της συνταξιοδότησης και εξαφάνισης του από την παρανομία μια για πάντα. Μοιάζει δύσκολο και σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά ίσως τελικά το τέλειο σχέδιο να υπάρχει.

Η νέα ταινία του Jacques Audiard, η οποία κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής αλλά και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας για τις Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez & Adriana Paz στο Φεστιβάλ Καννών, κυκλοφορεί σε Exclusive Previews 25 / 26 / 27 Οκτωβρίου & 1 / 2 / 3 Νοεμβρίου.

Η EMILIA PÉREZ καταχειροκροτήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα Lumiere, συγκίνησε και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς. Κατόπιν η ταινία συμμετείχε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ (Τορόντο, Νέας Υόρκης, Σαν Σεμπαστιάν, BFI κλπ.) μέχρι την πανηγυρική πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, στη χώρα μας.

Μετά το Paris, 13th District το 2021, ο Audiard κάνει τη δέκατη μεγάλου μήκους ταινία του και την έκτη που συμμετέχει στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών, αυτή τη φορά στο ηλιόλουστο Μεξικό. Έχοντας κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα με τον Dheepan το 2015, η Emilia Pérez αποτελεί την επιστροφή του Γάλλου σκηνοθέτη σε ένα τέτοιο είδος, που περιλαμβάνει σασπένς, όπως στο A Prophet (2009), αυτή τη φορά στα ισπανικά.

Σε σύνθεση της τραγουδίστριας Camille και του συντρόφου της και ενορχηστρωτή Clément Ducol, η μουσική της ταινίας είναι από μόνη της πρωταγωνίστρια. Για την Emilia Pérez, ο Audiard συνεργάστηκε με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Thomas Bidegain, ο οποίος έγραψε επίσης το σενάριο για τις ταινίες A Prophet (2009), Rust and Bone (2012) και Dheepan (2015).

Κριτικές

«Ένα ισχυρό, αφιλτράριστο πορτρέτο κάποιου που αμφισβητεί πολλά στερεότυπα ταυτόχρονα (...) Ο Audiard αναρωτιέται πόσο πραγματικά αλλάζουν οι άνθρωποι όταν μεταβαίνουν σε άλλο στάδιο.»

Variety

«Με την Emilia Pérez, ο (Audiard) έφτιαξε κάτι φρέσκο, συναρπαστικό και γεμάτο ζωντάνια, που κρατιέται ψηλά από τη δική του αθόρυβη αλλά τεράστια δύναμη.»

The Hollywood Reporter

«Φυσικά είναι τρελό, αλλά ο Audiard δημιούργησε ένα ακατόρθωτο κόλπο και το έκανε να δουλέψει.»

Deadline

«Η κινηματογραφική ικανότητα του Audiard και η εκθαμβωτική ερμηνεία της Zoe Saldana καθιστούν την ταινία, δύσκολο να αγνοηθεί».

The Playlist

Mexico, today. Overqualified and exploited, lawyer Rita is wasting her talents working for a large firm far better at whitewashing criminal garbage than serving justice. But an unexpected way out appears, the sort of offers you can't refuse: to help feared cartel boss Juan "Little Hands" Del Monte - aka Manitas - retire from his business and disappear forever. Manitas has a plan he's been fine-tuning in secret for years.

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ

Exclusive Previews 25 / 26 / 27 Οκτωβρίου & 1 / 2 / 3 Νοεμβρίου

7 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους

Από την SPENTZOS FILM

