Κινηματογραφικά βραβεία Gotham: Η «Anora» το φαβορί με τέσσερις υποψηφιότητες

Τη μερίδα του λέοντος με τέσσερις υποψηφιότητες στα βραβεία Gotham πήρε η «Anora» του Σον Μπέικερ. Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και τις εντυπώσεις όπου προβάλλεται, διεκδικεί βραβείο καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α’ ρόλου στην Μάικι Μάντισον και β’ ρόλου στον Γιούρι Μπορίσοβ.

Τα βραβεία Gotham αφορούν σε ανεξάρτητες ταινίες που το κόστος προϋπολογισμού τους δεν ξεπερνά τα 35 εκατ. δολάρια. Πολλές φορές, μας δίνουν μια πρώτη γεύση από τις ανεξάρτητες ταινίες που θα αποσπάσουν υποψηφιότητες στα Όσκαρ όπως πέρυσι που το βραβείο απέσπασαν οι «Περασμένες ζωές» της Σελίν Σονγκ, ταινία που διεκδίκησε δύο Όσκαρ ή πρόπερσι που το βραβείο πήγε στο «Τα πάντα όλα» των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ που αργότερα κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Στις φετινές υποψηφιότητες στα βραβεία Gotham ξεχωρίζει επίσης το «Αντίπαλοι» του Λούκα Γκουαντανίνο, που διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ταινίας, όπως και το «Babygirl» με τη Νικόλ Κίντμαν. Το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας διεκδικούν οι Σον Μπέικερ (Anora), Παγιάλ Καπάντια (All we imagine as light), Γκουαν Χου (Μαύρος σκύλος), Τζέιν Σόενμπρουν (I Saw the TV Glow) και Ράμελ Ρος (Nickel Boys).

Στις υποψηφιότητες για το βραβείο α’ ρόλου βλέπουμε ονόματα σαν αυτό της Πάμελα Αντερσον (The last showgirl), Εϊντριεν Μπρόντι (The Brutalist), Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing), Ντέμι Μουρ (The substance), Μάικι Μάντισον (Anora), Νικόλ Κίντμαν (Babygirl) κ.α.

Η απονομή θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 2 Δεκεμβρίου.