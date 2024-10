Deus: Ζωντανά στην Αθήνα παρέα με το τελευταίο τους άλμπουμ «How To Replace It»

Οι dEUS, οι indie rockers από την Αμβέρσα έρχονται αύριο Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στην αγαπημένη τους Αθήνα και οι Yeah! θα είναι το opening act στην συναυλία τους στο Fuzz Club.

«Ανυπομονούμε να παίξουμε ζωντανά μερικά τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ μας, How To Replace It αλλά και όλα τα γνωστά, αγαπημένα τραγούδια», δηλώνει ο frontman Tom Barman. «Ένα πάρτι θέλουμε να γίνει, όπως πριν πέντε χρόνια που ήρθαμε στην Αθήνα για τα 20 χρόνια του Ideal Crash. Θα περάσουμε καλά».

Τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο τους, οι dEUS παραμένουν ανεξάρτητοι, καινοτόμοι, ατελείωτα περίεργοι και δημιουργικά ανήσυχοι. Είναι οι dEUS που εξακολουθούν να εκφράζουν με το απόκοσμο και αινιγματικό τους ιδίωμα τη σύγχρονη, αταξινόμητη μουσική. Με την καλλιτεχνική τους δύναμη και τη συνεχή ανανέωσή τους, παραμένουν αυθεντικοί και ανατρεπτικοί, στοχεύοντας και πετυχαίνοντας την καρδιά του ψυχισμού του μουσικόφιλου κοινού.

Οι Yeah! θα ανοίξουν τη συναυλία των διάσημων Βέλγων παρουσιάζοντας όλα τα γνωστά κομμάτια τους αλλά και καινούργιο υλικό από το 5 track EP, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Με αυτήν την εμφάνισή τους, οι Yeah! δηλώνουν την ενεργή παρουσία τους στην εγχώρια underground/alternative ροκ μουσική σκηνή και συνεχίζουν την καλλιτεχνική εξέλιξή τους τους από την αφετηριακή δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα.

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 30 ευρώ

Ταμείο: 33 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης

Fuzz Live Music Club

Πατριάρχου Ιωακείμ 1

Μοσχάτο - Ταύρος

+30 210 3450817

info@fuzzclub.gr