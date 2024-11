Πρεμιέρα για το «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά» με τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι

Το 1985, σε ένα χωριό της Ιρλανδίας, ο αφοσιωμένος πατέρας Μπιλ Φέρλονγκ ανακαλύπτει ανησυχητικά μυστικά που φυλάσσονται από το τοπικό μοναστήρι και έρχεται αντιμέτωπος με συγκλονιστικές, δικές του αλήθειες.

*Ταινία έναρξης του Φεστιβάλ Βερολίνου 2024 και Αργυρή Άρκτος Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμιλι Γουάτσον.

*Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κλερ Κίγκαν, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο.

*Με τον βραβευμένο με Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι (2023, Oppenheimer) σε μία εκπληκτική ερμηνεία.

Υπόθεση

Βρισκόμαστε στο 1985, ενόψει των Χριστουγέννων σε μια μικρή πόλη στην κομητεία Γουέξφορντ της Ιρλανδίας. Ο Μπιλ Φέρλονγκ μοχθεί ως έμπορος άνθρακα για να συντηρήσει τον εαυτό του, τη γυναίκα του και τις πέντε κόρες τους. Την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ βγαίνει για να παραδώσει κάρβουνο στο τοπικό μοναστήρι, ανακαλύπτει κάτι που τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη συνένοχη σιωπή μιας πόλης που ελέγχεται από την Καθολική Εκκλησία.

Μυθιστόρημα

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

«Αυτό το βιβλίο είναι σαν ποίημα. Είναι σαν να έχει γράψει αυτή την ιστορία σε μια εκπνοή. Είναι απλά σαγηνευτικό.» — Έμιλυ Γουάτσον

Το Small Things Like This έχει διασκευαστεί από το διάσημο μυθιστόρημα της Claire Keegan. Αποτελεί μια ζεστή και απίστευτα όμορφη ιστορία, το βιβλίο ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Booker 2022 και το Βραβείο Rathbones Folio, ενώ κέρδισε διάφορα λογοτεχνικά βραβεία.

Ως αναγνωρισμένη συγγραφέας πλέον, τα βιβλία της Keegan έχουν συγκεντρώσει πολλές διακρίσεις και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από τριάντα γλώσσες.

Από το βιβλίο στην οθόνη

Ο Cillian ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τη μεταφορά αυτού του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη, οπότε ήταν λογικό να ενταχθεί στο ρόλο του παραγωγού. «Νομίζω ότι προέκυψε επειδή ερωτεύτηκα το βιβλίο. Ήθελα πολύ να παίξω τον ρόλο. Και έτσι, σκέφτηκα, το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε τότε είναι να δούμε αν η Claire μας δώσει τα δικαιώματα και να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε μια ομάδα».

Ο πρώτος σταθμός του Cillian ήταν ο Alan Moloney, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. «Αυτή είναι η πέμπτη ταινία μας μαζί – γι’ αυτό συνεργαστήκαμε ως παραγωγοί και έγινε αρκετά γρήγορα, γιατί όλοι λατρεύουν το βιβλίο». Ο Alan ήταν χαρούμενος που έλαβε την κλήση και είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Cillian. «Είναι πολύ καλός παραγωγός, ξέρει τι θέλει και πώς θα ήθελε να είναι η ταινία».

Ο Enda Walsh ήταν παραπάνω από χαρούμενος που μπήκε στην ομάδα ως σεναριογράφος – έχοντας συνεργαστεί με τον Cillian πολλές φορές - καθώς πιστεύει ότι ο Cillian έχει όλα τα προσόντα ενός σπουδαίου παραγωγού. «Είναι πολύ καλός με τους ανθρώπους, πολύ ξεκάθαρος. Νομίζω ότι ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι μαζί του και αυτό είναι καλό».

Ο Cillian Murphy πιστεύει ότι «ο Enda κατανοεί την ανθρώπινη συμπεριφορά καλύτερα από οποιονδήποτε συγγραφέα που γνωρίζω και είναι σε θέση να το μεταφέρει από μια μυθιστορηματική μορφή, σε μια μορφή σεναρίου. Νομίζω ότι παίρνει το καλύτερο από τα ανθρώπινα όντα υπό πίεση. Και νομίζω ότι αυτό άσκησε η Καθολική Εκκλησία στους ανθρώπους —έντονη πίεση— ψυχολογικά και συναισθηματικά. Δεν πρόκειται για διάλογο, αλλά για συμπεριφορά».

Όσον αφορά την επιλογή σκηνοθέτη, ο Tim Mielants ήταν πρώτος στη σειρά. Ο Cillian είχε δουλέψει μαζί του στη σειρά "Peaky Blinders" και τον θαύμαζε: «Είναι μια μεγάλη βελγική ιδιοφυΐα! Απλώς ήξερα ότι η ευαισθησία του θα ήταν κατάλληλη, καταλαβαίνει τον χαρακτήρα και τους ηθοποιούς όσο κανένας άλλος σκηνοθέτης που έχω δουλέψει, έχει πραγματικά αυτή την όμορφη σχέση με όλους τους χαρακτήρες».

Ηθοποιοί

Η ερμηνεία του Cillian ως ο ήσυχος και στοχαστικός ήρωας έχει επαινεθεί από το καστ και το συνεργείο που εργάζονται στην ταινία. Για τον σκηνοθέτη αυτή είναι «η ιστορία του Bill Furlong - η διαδικασία του πένθους του και όλοι περιστρέφονται γύρω από αυτήν» και πιστεύει ότι ο Cillian «είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς στον πλανήτη. Ως σκηνοθέτης είναι σαν να σου δίνουν τα κλειδιά ενός πολύ καλού αυτοκινήτου».

Η ηθοποιός Emily Watson που υποδύεται την Sr Mary παραδέχεται ότι η Cillian ήταν ένας από τους λόγους που συμφώνησε να αναλάβει το ρόλο: «Είχα την ευκαιρία να κάνω μια υπέροχη σκηνή με τον Cillian, που ήταν μεγάλο προτέρημα για μένα».

Η Eileen Walsh επιλέχθηκε για να παίξει τον χαρακτήρα της ανεπιτήδευτης συζύγου του Bill, που ονομάζεται επίσης Eileen. Ως μακροχρόνια φίλη του Cillian, η Eileen χαίρεται που έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά μαζί του. «Είναι καταπληκτικό να δουλεύεις ξανά με τον Cillian. Έχουμε βαθιά κατανόηση ο ένας για τον άλλον και βαθύ σεβασμό και είναι συγκινητικό να το βάζουμε αυτό στην ταινία». Η Eileen έχει κατανόηση και συμπάθεια για τη συνονόματή της στην ταινία, γεγονός που οδήγησε σε σπουδαίες ανακαλύψεις για τον χαρακτήρα. «Είναι μια γυναίκα που ανατράφηκε στην Εκκλησία και φοβάται πολύ την κρίση, την κοινότητα, καθώς και μια ανώτερη δύναμη. Πιστεύω επίσης ότι είναι ερωτευμένη με τον άντρα της, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θεωρούνται λίγο δεδομένα».

Παραγωγή

Το Small Things Like This διαδραματίζεται στο New Ross στην κομητεία Wexford της Ιρλανδίας και η πόλη παίζει ζωτικό ρόλο στην ιστορία. Κατά τον σχεδιασμό των γυρισμάτων, ο Cillian ήταν ανένδοτος ότι πρέπει να γυριστεί σε αυτή την πόλη. «Το New Ross όπου βασίζεται το βιβλίο, είναι ένας χαρακτήρας της ταινίας. Από την αρχή θεώρησα ότι πρέπει να κάνουμε γυρίσματα στην πόλη. Ένας άλλος όρος που είχα ήταν ότι πρέπει να κάνουμε γυρίσματα σε πραγματικές τοποθεσίες, οπότε το Furlong House είναι ένα πραγματικό σπίτι ακριβώς έξω από την πλατεία της πόλης, ενώ το μοναστήρι είναι το πραγματικό μοναστήρι που υπάρχει στο βιβλίο».

Κριτικές

«Η ερμηνεία του Κίλιαν Μέρφι θα μπορούσε να κινήσει βουνά.» - The Telegraph

«Είναι η εξαιρετικά επώδυνη ερμηνεία του Μέρφι, που δίνει με δύναμη στο «Small Things Like This» την γροθιά στο στομάχι.» - Variety

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος, τόσο συνεπαρμένος με την ταινία.» - The Guardian

«Ένα ήσυχο φιλμ, με μια φωτιά να μαίνεται στην καρδιά του.» - Next Best Picture

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ.

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ SPENTZOS FILM

https://spentzosfilm.gr/