7ο Παιδικό και Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Ανοίγει δρόμους στη φαντασία και την έκφραση

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ δεν είναι απλώς το πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει δύσκολες, ευαίσθητες αλλά και πολύ όμορφες πτυχές της ζωής μας, καλλιεργεί την αγάπη για τον κινηματογράφο και ανοίγει δρόμους στη φαντασία και την καλλιτεχνική έκφραση της νέας γενιάς. Η φετινή 7η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στους κινηματογράφους Κηφισιά 1&2 Cinemax και Δαναός, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου με την ταινία "Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου", του Μαρκ Ρότμουντ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και παράλληλα, σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχης Καλαμάτας, στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

Οι "Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου" είναι μια ταινία για την «επανάσταση» ενός 10χρονου αγοριού στο φάσμα του αυτισμού που παρασύρει τον πολυάσχολο πατέρα του σε μια περιπέτεια για να ανακαλύψει ποια είναι η αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα. Με χιούμορ και ευαισθησία, έρχονται στο φως οι καθημερινοί ήρωες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να ονειρεύονται, καλλιεργούν πολύτιμες αξίες και εντέλει επιδιώκουν αυτό που όλοι οι γονείς θέλουν για το παιδί τους, την ευτυχία του. Την παράλληλη πρεμιέρα στην Καλαμάτα υποστηρίζει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ φιλοξενεί και φέτος μαθητές και μαθήτριες από την περιφέρεια που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις του. Αυτή τη χρονιά, εκτός από τους μαθητές από το Γυμνάσιο Θηρασιάς και τους συνοδούς καθηγητές τους, δίνεται η ευκαιρία και σε πολλά παιδιά από άλλες περιοχές της Ελλάδας (Βόλος, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χανιά, Πάτρα) που συμμετείχαν στις μαθητικές επιτροπές των Kids’ Picks και Teens’ Picks, να έρθουν στην Αθήνα με τους γονείς τους για να συμμετάσχουν στις προβολές των ταινιών της επιλογής τους.

Οι θεματικές ενότητες

Ταινίες για όλη την οικογένεια

Οι οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να επανασυνδεθούν με τη μαγεία του σινεμά, παρακολουθώντας ταινίες μαζί με τους αγαπημένους τους. Με πρωταγωνιστές όπως την Ρόζα (Ρόζα και το Πέτρινο Ξωτικό της Κάρλα Χόλμπακ), την Νίνα (Η Νίνα και το Μυστικό του Σκαντζόχοιρου των Αλέν Γκανιόλ και Ζαν-Λουπ Φελισιολί), τον Λαρς (Ο Λαρς είναι LOL του Έρικ Σάτερ Στόρνταλ) και την Τζο (Το Όνομά Μου Είναι Τζο του Πατρίς Σοβέ), αλλά και πολλούς άλλους απίθανους ήρωες, οι γεμάτες περιπέτειες ιστορίες προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία για όλες τις ηλικίες.

Μικρές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους

Οι ταινίες μικρού μήκους μάς καλούν σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, όπου τα λόγια είναι λίγα αλλά η φαντασία ανεξάντλητη. Από μαγευτικά κινούμενα σχέδια μέχρι ζωντανή μεταγλώττιση, οι ταινίες αυτές μάς προσκαλούν να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των μικρών και να ανακαλύψουμε τη δύναμη των απλών ιστοριών.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Δελιαλή, Άρια Παπανικολάου, Λήδα Πλατσή και Αλέξανδρος Σιάτρας.

Kids’ Picks και Teens’ Picks

Οι μικροί επιμελητές, μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και έφηβοι της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, επιλέγουν ταινίες που καλύπτουν θέματα όπως ο αθλητισμός, τα fake news, ο αυτισμός και το πρώτο φιλί. Με το δικό τους βλέμμα, τα παιδιά γίνονται μέρος του Φεστιβάλ και προτείνουν στο κοινό τις δικές τους επιλογές. Μεταξύ αυτών, οι ταινίες: Ένα Κορίτσι Μακριά από το Σπίτι των Σάιμον Λερένγκ Βίλμοντ και Αλίσα Κοβαλένκο καθώς και Οι Κανόνες του Παιχνιδιού του Κρίστιαν Ζέτερμπεργκ.

Μικρά για τα Μικρά και Ζωηροί Φίλοι

Τα αγαπημένα τμήματα του Φεστιβάλ με απίθανες ιστορίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους και τετραπέρατους ήρωες, χωρίς διαλόγους, για ηλικίες από 2 και από 6 ετών.

Getting Older: Ενηλικίωση στη Γρήγορη Λωρίδα

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ διοργανώνει μια ξεχωριστή προβολή για το εφηβικό κοινό, με ελληνικές ταινίες μικρού μήκους: Τσουλάκια της Δέσποινας Μαυρίδου και Βούτα του Δημήτρη Ζάχου.

Προβολές για το Περιβάλλον

Για ακόμα μια χρονιά, το Φεστιβάλ πραγματοποιεί τη δέσμευσή του να φέρει την επόμενη γενιά πιο κοντά στις φυσικές ομορφιές και να αναδείξει τη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του μέσα από τη δύναμη του σινεμά. Ξεχωρίζουν: Οι Κηπουροί των Κοραλλιών, του Τζον Μπάουρμαστερ, Η Λεονί, ο Γάτος και τα Γουρουνάκια, της Γιπ Χέινγα.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Πώς ζωντανεύει μια εικόνα; Πόσο μαγικά ακούγονται τα ηχητικά εφέ στην οθόνη; Ποια είναι τα μυστικά του stop motion animation και πώς στήνεται ένα ντοκιμαντέρ; Ο κινηματογράφος έχει να μας διδάξει πολλά –και μέσα από αυτόν, μαθαίνουμε να βλέπουμε τον κόσμο με νέα μάτια.

Στις 23 & 24 Νοεμβρίου, τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Φεστιβάλ ανοίγουν την αυλαία τους για παιδιά και εφήβους, σε μια παράλληλη δράση που γίνεται sold out κάθε χρόνο!

Μην χάσετε την ευκαιρία να κλείσετε θέση και να επιτρέψετε στα παιδιά να εξερευνήσουν τη μαγεία του κινηματογράφου, αλλά και του ίδιου τους του εαυτού.

Εργαστήρια animation

Εργαστήρια ντοκιμαντέρ

Βιωματικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Εργαστήρια για γονείς

Ανακαλύψτε τα στη σελίδα του Φεστιβάλ:

https://www.athicff.com/2024-ekpaideutika-ergastiria/

ATHICFF for Professionals

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα ATHICFF for Professionals επιστρέφει στις 22 και 23 Νοεμβρίου στα Ξενοδοχεία Stratos Vassilikos και Alexandros του ομίλου Airotel. Με στόχο την ενίσχυση και την εξωστρέφεια της παραγωγής παιδικού και εφηβικού περιεχομένου στην Ελλάδα, το ATHICFF for Professionals υποστηρίζει τους δημιουργούς της οπτικοακουστικής παραγωγής προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, έμπνευση και ευκαιρίες δικτύωσης. Το διήμερο πρόγραμμα, σχεδιασμένο για σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς του οπτικοακουστικού χώρου, περιλαμβάνει εργαστήρια και masterclasses από καταξιωμένους διεθνείς επαγγελματίες.

Greet the Greeks

Τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι επαγγελματίες συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση: η Σιάου Τζου (Xiaojuan Zhou), CEO της Attraction (Καναδάς), η Τζο-Αν Μπλούιν (Jo Anne Blouin), Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Festival International du Film pour Enfants de Montréal, FIFEM (Καναδάς), ο Αλέν Ντε Λεβιτά (Alain De Levita), Παραγωγός από την Dark Alley Pictures (Ολλανδία) και ο Μαρκ Τάκερ (Mark Tucker), Sales Agent της LevelK (Δανία), θα συναντήσουν τους συντελεστές των ελληνικών projects που συμμετέχουν στο φετινό Greet the Greeks:

«Η Σταχτομαζώχτρα» (σκηνοθεσία Παναγιώτης Ράππας, παραγωγή Pan Entertainment), «Ch3ck» (σκηνοθεσία Αλέξανδρος Τσιλιφώνης, παραγωγή Central Athens Film Productions), «Home Court» (σκηνοθεσία Ελπίδα Νίκου & Rodrigo Hernandez, παραγωγή Anemon Productions και SGV) και «Αγρυπνία» (σκηνοθεσία Θέλγια Πετράκη, παραγωγή Out of the Box / Black Tree).

Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες.

Scriptwriter’s Playground

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο, ειδικά σχεδιασμένο για τους σεναριογράφους και σκηνοθέτες των projects που έφτασαν στη shortlist του Διαγωνισμού Ανάπτυξης Σεναρίου, τον οποίο διοργάνωσε το Φεστιβάλ σε συνεργασία με το Cinekid.

Συμμετέχουν οι:

Πέτρος Λενούδιας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης (Ζούνη το Ζουζούνι / Junebug)

Μαρία Ζαβάκου, σεναριογράφος (Η Ζωή και τα Αγριοκόριτσα / Zoe and the Wild Girls)

Ελένη Μπενέκου, σεναριογράφος (Ψυχή Τροφή / Food for Soul)

Οι μέντορες είναι οι:

Φρόσω Ράλλη, Παραγωγός (Ελλάδα)

Κατερίνα Κατσερόφσκα (Katerina Kačerovská), Σύμβουλος Σεναρίου (Τσεχία)

Τζωρτζίνα Κακουδάκη, Δραματουργός (Ελλάδα)

Λουίζ Γιόχανσεν (Louise H. Johansen), Σύμβουλος Industry του Φεστιβάλ (Δανία, Τσεχία)

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά εργαστηρίων σχετικά με τη δραματουργική προσέγγιση και ανάπτυξη των χαρακτήρων, τη χαρτογράφηση της διεθνούς βιομηχανίας κινηματογράφου για παιδιά και νέους καθώς και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξης του έργου τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες.

Φεστιβάλ, προσβασιμότητα και συμπερίληψη

Όπως πάντα, μέρος των προβολών και των δράσεων του Φεστιβάλ είναι προσβάσιμο σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού και παιδιά με ακουστική και οπτική αναπηρία.

Οι προβολές της Ζωντανής Μεταγλώττισης και η προβολή Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι αισθητηριακά φιλικές (η αίθουσα δεν σκοτεινιάζει τελείως και ο ήχος είναι ελαφρά χαμηλωμένος για τη διευκόλυνση των θεατών στο φάσμα του αυτισμού).

Η προβολή Η Ρόζα και το Πέτρινο Ξωτικό είναι προσβάσιμη και σε άτομα με οπτική αναπηρία, με δυνατότητα παρακολούθησης με ακουστική περιγραφή.

Δείτε το Προσβάσιμο Τρέιλερ εδώ: https://youtu.be/ChQBMYMAiTw

Σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και με την παρουσία της Παραολυμπιονίκη Μαρίας Φανουρίας Τσιβελέκη, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, θα προβληθεί στον Δαναό το ντοκιμαντέρ Blood, Sweat and Cheer, του Τζορτζ Χόγκι Μόρις. Η ταινία καταγράφει τις καλές και κακές στιγμές, αλλά και τις ανατροπές στην προετοιμασία των αθλητών με και χωρίς αναπηρία της Team Wales Adaptive Abilities της Ουαλίας, με το βλέμμα στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading στην Φλόριντα.

Η προβολή γίνεται με τη δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση και με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ και του British Council.

ATHICFF PLAYROOM powered by ΔΕΗ

Στο Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την ΔΕΗ, καθώς και την ομάδα SYN Fab Lab και τη Swaplanet, προσφέρουν μοναδικές, δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με περιβαλλοντικό χαρακτήρα για όλες τις οικογένειες και για τους νεαρούς θεατές.

Η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται παιχνίδι στο UTOPIA, το ειδικό περίπτερο της ΔΕΗ, στο οποίο τα παιδιά, μέσα από μια πρωτότυπη εκπαιδευτική οπτικοακουστική εμπειρία, έρχονται σε επαφή με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μαθαίνοντας με διασκεδαστικό τρόπο τι είναι, πού χρησιμεύουν, πόσο ωφέλιμες είναι για όλους μας, αλλά και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Με διαδραστικά παιχνίδια, τα παιδιά δημιουργούν τα avatar τους, διαλέγοντας την υπερδύναμή τους μέσα από τις κύριες εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Στο ATHICFF Playroom powered by ΔΕΗ, οι δράσεις ελεύθερης ροής είναι:

Μια ιδανική πόλη: Τα μικρότερα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν μια πόλη που σέβεται τη φύση και προσφέρει ποιότητα ζωής.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως ήρωα για το περιβάλλον; Τα παιδιά δημιουργούν τον δικό τους περιβαλλοντικό ήρωα και μοιράζονται μαζί μας την υπόσχεσή τους για ένα πιο βιώσιμο πλανήτη.

Πώς μπορείς να συνεργαστείς για να καλύψεις τις ανάγκες της πόλης σου και να βγεις από τον λαβύρινθο της μεγαλούπολης; Ένα ομαδικό παιχνίδι που προάγει τη συνεργασία και την ευθύνη απέναντι στην κοινότητα.

Μια δεύτερη ζωή στα ρούχα με «ατέλειες»: Δημιουργικό εργαστήριο με πρακτικές ανακύκλωσης και δημιουργικής επανάχρησης των ρούχων, με στόχο τη βιωσιμότητα.

Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ εδώ:

https://www.athicff.com/program2024.pdf

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2024 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece, του Δήμου Αθηναίων, της Αναπτυξιακής Αθήνας, του Athens Film Office και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά στο athicff.com, megaron.gr και στο more.com