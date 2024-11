Πολιτιστική ατζέντα: Δέκα αφορμές για έξοδο στο τριήμερο

Το newsbomb.gr σας προτείνει δέκα εκδηλώσεις για έξοδο αυτό το τριήμερο.

Μουσική Σκηνή Σφίγγα (πεζόδρομος Κιάφας 13, Αθήνα)

15/11 (22.00)

Φωτεινή Βελεσιώτου και Παναγιώτης Μάργαρης

Ο βιρτουόζος κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης και η πηγαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Βελεσιώτου, μας παρουσιάζουν τα παντοτινά διαμάντια του Μούτση, του Βίρβου, του Καλδάρα, του Γκάτσου, του Ξαρχάκου, του Ρασούλη και όχι μόνο.

Info

Eίσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: sfiga.gr - ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211-4096149, 6987-844845

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου

Κύτταρο Live

15/11 (22.30)

Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar

Ο ηθοποιός που έγινε performer, που έφτιαξε μια μπάντα, που αγοράζει σουτιέν πριν από κάθε συναυλία, έρχεται ως πανηγυρτζής αστροναύτης στο Κύτταρο για να παρουσιάσει τα νέα του τραγούδια καθώς και επιτυχίες και αποτυχίες της δεκάχρονης πορείας των Polkar. Θα παρουσιάσει και το νέο του ήχο. Θα τραγουδήσει λαϊκά μαζί με το μπασίστα. Θα χορέψει με τον μοναδικό του αυτοδίδακτο τρόπο που άφησε άφωνους τους πιο ακριβοπληρωμένος χορογράφους της χώρας. Το βράδυ αυτό δεν θα επαναληφθεί και θα αυτοκαταστραφεί μετά το τέλος της συναυλίας.

Info

Είσοδος: 13€ (προπώληση), 15€ (ταμείο)

Πληροφορίες-Κρατήσεις:

210 8224134 – 697 764 1373 & info@kyttarolive.gr

Προπώληση: more.com

"Καρένινα" στο θέατρο Θησείον @ Κική Παπαδοπούλου

Θέατρο Θησείον (Τουρναβίτου 7, Ψυρρή)

Ομάδα ΠΥΡ

«Καρένινα»

Η ομάδα ΠΥΡ επανασυστήνει στο κοινό το εμβληματικό έργο της ρώσικης και παγκόσμιας λογοτεχνίας «Άννα Καρένινα» μέσα από μία πρωτότυπη μεταφορά στο σήμερα.

Μία γυναίκα κι ένας άνδρας, η Άννα και ο Λέβιν, σε δύο παράλληλες ιστορίες αναζητούν το νόημα της ύπαρξής τους διεκδικώντας με τον δικό τους τρόπο την προσωπική ελευθερία μέσα σε μια ασφυκτικά συμβατική κοινωνία που κατηγοριοποιεί στερεοτυπικά τους ανθρώπους και καταλήγει να συνθλίβει τη φύση τους. Η πορεία του αγώνα τους και τελικά η μοίρα τους θα είναι εντελώς διαφορετικές.

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Παίζουν: Δημήτρης Γεωργιάδης, Δέσποινα Κούρτη, Αργύρης Ξάφης

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210 325 5444

"Τέχνη σε χρυσό. Το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους" στο Μουσείο Μπενάκη

Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1, Κολωνάκι)

Έως 27/4/2025

«Τέχνη σε χρυσό. Το κόσμημα στους ελληνιστικούς χρόνους»

Ο στόχος της έκθεσης είναι διττός: η παρουσίαση του ελληνιστικού κοσμήματος ως πολύσημου αντικειμένου και η διερεύνηση των τεχνικών κατασκευής του, ένα ζήτημα που σπάνια προβάλλεται σε εκθεσιακό πλαίσιο. Η μελέτη των τεχνικών πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Εργαστηρίου Μετάλλου του τμήματος Συντήρησης του Μουσείου Μπενάκη.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην κοσμηματοτεχνία της ελληνιστικής περιόδου, που συμβατικά ξεκινά το 323 π.Χ., τη χρονιά του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και διαρκεί έως το 30 π.Χ., όταν η Ρώμη προσάρτησε την Αίγυπτο.

Πληροφορίες-Κρατήσεις: 210 3671014 | benaki.org

Σταυρός του Νότου

16/11 (21.00)

Δημήτρης Ζερβουδάκης και Μελίνα Κανά

Με όχημα την κοινή μουσική γλώσσα ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Μελίνα Κανά συναντιούνται φέτος τον χειμώνα επί σκηνής και προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι με λόγια και μελωδίες για βραδιές γεμάτες έμπνευση, ρυθμό και χαρά.

Με μακροχρόνια διαδρομή στην ελληνική δισκογραφία, οι δύο καλλιτέχνες που ξεχώρισαν για τη δυναμική πορεία αλλά και το ήθος τους, οραματιστές ενός άλλου, καλύτερου παρόντος, πιστοί σε όσα αγάπησαν και τους έχουν καθορίσει, ο Δημήτρης και η Μελίνα δημιουργούν με την αντάμωσή τους μία ιδιαίτερη στιγμή στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Μαζί τους ο Νίκος Χρηστίδης.

Πληροφορίες: 210 9226975

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Arch Club-Live Stage (Λ. Κωνσταντινουπόλεως 111)

16/11 (21.00)

Buzzcocks

«Ever fallen in love with someone you shouldn't have» ή αλλιώς οι θρυλικοί Buzzcocks στη Αθήνα για ένα και μόνο live show βγαλμένο από τα υπόγεια του Μάντσεστερ. 45 χρόνια μετά από τον δίσκο «Singles Going Steady», σταθμό στην πανκ σκηνή της Αγγλίας, έρχονται στο Arch Club το Σάββατο 16 Νοεμβρίου για ένα επετειακό live που σίγουρα θα γράψει τη δική του ιστορία.

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω viva.gr και του δικτύου καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market).

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

16/11 (22.30)

Μιχάλης Ρακιντζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος

Οι δυο πετυχημένοι μουσικοσυνθέτες και τραγουδοποιοί ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους για τις πιο φουτουριστικά-νοσταλγικές βραδιές στην μουσική σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής, γνωστός όχι μόνο ως πρωτεργάτης της ποπ μουσικής σκηνής των 90's με τις διαχρονικές του επιτυχίες να συνοδεύουν ακόμα τη διασκέδασή μας, αλλά και ως ο πιο πρωτοπόρος καλλιτέχνης με futuristic-mentality. Και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος που είναι ο μοναδικός Έλληνας δημιουργός της γενιάς του που κατέκτησε την κορυφή των ευρωπαϊκών charts με το «Lost In The Night».

Info

Εισιτήρια: 10 ευρώ (bar), 30 ευρώ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com

Κρατήσεις: 210 9315600

Gagarin 205 (Λιοσίων 205)

17/11 (21.00)

Geoff Tate

Γεμάτο από μυθικά τραγούδια που σημάδεψαν τέσσερις δεκαετίες, ξεπέρασαν τα 20.000.000 σε πωλήσεις παγκοσμίως και καλύπτουν τις κορυφαίες στιγμές από το σύνολο της δισκογραφίας του με τους Queensrÿche, το Big Rock Show του Geoff Tate έρχεται επιτέλους και στην Αθήνα.

Μια βραδιά αφιερωμένη στην ανεπανάληπτη μουσική κληρονομιά της εμβληματικής μπάντας από το Seattle, όπως μόνο ο μοναδικός Geoff Tate μπορεί να την παρουσιάσει.

Info

Opening Acts: IRENE KETIKIDI | JON VOYAGER

Προπώληση: www.123tickets.gr | www.GSFFathens.com

Τιμή Προπώλησης: 34 Ευρώ

Ταμείο: 40 Ευρώ

Fuzz Live Music Club (Πειραιώς 209 & Π. Ιωακείμ 1, Ταύρος)

17/11 (20.30)

Asian Dub Foundation

Κολεκτίβα που γεννήθηκε στο Λονδίνο στις αρχές των 90s, οι Asian Dub Foundation αποτελούν από μόνοι τους ένα μουσικό ιδίωμα. Χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό συνδυασμό jungle ρυθμών, dub μπασογραμμών και άγριων κιθαριστικών ήχων, που επικαλύπτονται από το επιθετικό και υψηλής ταχύτητας ραπ τους, με το οποίο τιμούν τις εκ Νότιας Ασίας ρίζες τους, οι Asian Dub Foundation έχουν καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες live μπάντες στον κόσμο.

Επιπλέον, μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ «94-Now: Collaborations», με το οποίο οι ADF τιμούν τις πολλές και εμβληματικές τους συνεργασίες.

Τη βραδιά ανοίγει ο MC Yinka.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Οι Γκιντίκι

Αρχιτεκτονική Live Stage (Πειραιώς 116 & Ελασιδών 6, Γκάζι)

15/11 (22.30)

ΓΚΙΝΤΙΚΙ

Το συγκρότημα ΓΚΙΝΤΙΚΙ είναι ένα μουσικό σύνολο που ξεκίνησε να παίζει και να πειραματίζεται με την ελληνική παραδοσιακή μουσική το 2015. Έπαιξαν από το 2015 έως το 2019 σε φεστιβάλ και χώρους στη Θεσσαλονίκη, πριν μετακομίσουν στην Αθήνα και πάρουν την τελική τους μορφή. Το 2023, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «AHOY». Το ΓΚΙΝΤΙΚΙ Band έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ στην Ελλάδα και έχει πραγματοποιήσει αρκετές περιοδείες σε χώρες του εξωτερικού όπως Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο κ.α.

info

Τιμή εισιτηρίου: 8€

Τηλ. κρατήσεων: 2109014428 | 6940266528