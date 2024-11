Έρχεται το 37ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου

Έρχεται τo 37o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Μετά την ολοκλήρωση της προφεστιβαλικής εβδομάδας τον Οκτώβριο, το κυρίως μέρος του φεστιβάλ ξεκινά την Πέμπτη 21 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου.

Το πλήρες πρόγραμμα και όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης, που φέτος φιλοξενείται στους κινηματογράφους ΤΡΙΑΝΟΝ, NEWMAN και STUDIO New Star Art Cinema και την ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ανακοινώθηκαν από τον Καλλ/κό Δ/ντή του φεστιβάλ, Νίνο Μικελίδη, και τον Υπεύθυνο Αγοράς και Εκπαιδευτικών Δράσεων, Βασίλη Μαζωμένο, στη Συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Πανόραμα, στη Σχολή Λ. Σταυράκου, ενώ στο panel συμμετείχε και ο Ακόλουθος Οπτικοακουστικών Μέσων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Aimé Besson, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή αλλά και γενικότερα στη σημαντική, πολυετή συνεργασία του IFG με το Πανόραμα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 37ου Πανοράματος

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Αθηναϊκή πρεμιέρα

Πέμπτη 21/11 @ ΤΡΙΑΝΟΝ | 20.15

Με τη νέα ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά, "Quiet Life", παρουσία του σκηνοθέτη και άλλων συντελεστών, κάνει φέτος πρεμιέρα το Πανόραμα. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ της Βενετίας, ενώ την προβολή της θα ακολουθήσει Q&A.

QUIET LIFE

Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Εσθονία, Σουηδία – 2024 – Έγχρωμη – 99’

Σκην./Dir.: Αλέξανδρος Αβρανάς/Alexandros Avranas | Σεν./Scr.: Αλέξανδρος Αβρανάς/Alexandros Avranas, Σταύρος Παμπαλλής/Stavros Pamballis | Φωτ./Cin.: Ολυμπία Μυτιληναίου/Olympia Mytilinaiou| Μοντ./Ed.: Dounia Sichov | Μουσ./Mus.: Tuomas Kantelinen | Ηθ./Cast: Chulpan Khamatova, Grigoriy Dobrygin, Naomi Lamp, Miroslava Pashutina, Ελένη Ρουσσινού/Eleni Roussinou | Παρ./Prod.: Sylvie Pialat, Alejandro Arenas Azorin, Benoît Quainon, Adeline Fontan Tessaur, Olivier Guerpillon, Frida Hallberg, Reik Möller, Ulf Israel, Riina Sildos, Κώστας Σφακιανάκης/Kostas Sfakianakis, Βίκυ Μίχα/Vicky Miha, Kaarle Aho

Σουηδία, 2018. Ένα μυστηριώδες σύνδρομο που πλήττει τα παιδιά προσφύγων προκαλεί έντονη ανησυχία στους γιατρούς και τους πολιτικούς. Ο Σεργκέι και η Νατάλια αναγκάζονται να δραπετεύσουν από τη χώρα τους μετά από μια επίθεση που παραλίγο να στοιχίσει στον Σεργκέι τη ζωή του. Το ζευγάρι εγκαθίσταται στη Σουηδία με τις δύο μικρές τους κόρες και περιμένει την απόφαση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης για την αίτηση ασύλου που έχει υποβάλει. Προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή: εργάζονται σκληρά, στέλνουν τα παιδιά τους σε σουηδικό σχολείο, μαθαίνουν τη γλώσσα και υπομένουν τους τακτικούς ελέγχους των αρχών, ελπίζοντας πως κάποια μέρα θα αποκτήσουν τη σουηδική υπηκοότητα. Όταν όμως η αίτησή τους απορρίπτεται, η μικρότερη κόρη τους, η Κάτια, καταρρέει και βυθίζεται σε ένα ανεξήγητο κώμα. Καθώς ο Σεργκέι και η Νατάλια έρχονται αντιμέτωποι με ένα ηθικό δίλημμα, η αντοχή και η αποφασιστικότητά τους δοκιμάζονται. Μπορούν να βρουν τη δύναμη και την ελπίδα που χρειάζονται για να σώσουν τις κόρες τους; Η ταινία κέρδισε το Βραβείο Interfilm στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Επιλεκτική Φιλμογραφία/Selective Filmography:

Without (2008)

Miss Violence (2013)

Σκοτεινά Εγκλήματα / Dark Crimes (2016)

Love Me Not (2017)

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Πανελλήνια πρεμιέρα

Τετάρτη 27/11 @ ΤΡΙΑΝΟΝ | 20.30

Με την γαλλική ταινία "Sarah Bernhardt, La Divine" (διανομή: Rosebud 21), σε πανελλήνια πρεμιέρα, ρίχνει αυλαία το φετινό Πανόραμα.

Πριν την έναρξη της προβολής θα βραβευθεί ο διανομέας της ταινίας, Ζήνος Παναγιωτίδης, για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο.

SARAH BERNHARDT, LA DIVINE

Γαλλία – 2024 – Έγχρωμη – 98’

Σκην./Dir.: Guillaume Nicloux | Σεν./Scr.: Nathalie Leuthreau, Guillaume Nicloux | Φωτ./Cin.: Yves Cape | Μοντ./Ed.: Guy Lecorne, Karine Prido | Μουσ./Mus.: Reynaldo Hahn | Ηθ./Cast: Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Amira Casar, Pauline Etienne, Laurent Stocker, Grégoire Leprince-Ringuet | Παρ./Prod.: David Grumbach, François Kraus

Η Sarah Bernhardt ήταν η πρώτη σταρ στον κόσμο. Ελεύθερη, εκκεντρική, αφοσιωμένη, όπως κάθε αληθινός οραματιστής. Μεταξύ θρύλου και φαντασίας, αυτή η πρωτότυπη βιογραφική ταινία αποκαλύπτει δύο, ελάχιστα γνωστά αλλά εξαιρετικά σημαντικά, επεισόδια που σημάδεψαν τη ζωή της. Ο παραγωγικός σκηνοθέτης Guillaume Nicloux μάς βυθίζει στον επιβλητικό κόσμο της πιο σαγηνευτικής περσόνας για το θέατρο του 19ου αιώνα. Η ταινία είναι μια διασταύρωση ιστορικού δράματος και ερωτικής εξομολόγησης, ενώ φλερτάρει με θεματικές όπως η αγάπη, η ελευθερία και η αφύπνιση της γυναικείας συνείδησης. Η πρωταγωνίστρια, Sandrine Kiberlain, ξεδιπλώνει μια ερμηνεία γεμάτη υπερβολή, αυθάδεια, συγκίνηση και την απαιτούμενη δόση χιούμορ. Μαζί της οι Laurent Lafitte και Amira Casar, δύο καταξιωμένοι Γάλλοι ηθοποιοί στην κορύφωση της καριέρας τους, χαρίζουν βάθος και ένταση σε αυτή την κινηματογραφική πανδαισία.

Επιλεκτική Φιλμογραφία/Selective Filmography:

Cette femme-là (2003)

Η Μοναχή / La Religieuse (2013)

Η Απαγωγή του Μισέλ Ουελμπέκ / L'enlèvement de Michel Houellebecq (2014)

Les Confins du Monde (2018)

Les Rois de l'arnaque (2021)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Επιγραμματικά οι 11 ταινίες

I TOLD YOU SO / TE L' AVEVO DETTO / ΕΓΩ ΣΟΥ ΤΟ' ΧΑ ΠΕΙ

Ιταλία – 2023 – Έγχρωμη – 100’

Σκηνoθεσία: Ginevra Elkann

Η ταινία θα προβληθεί παρουσία της πρωταγωνίστριας, Valeria Golino, και της σκηνοθέτιδος, Ginevra Elkann. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει Q&A.

QUIET LIFE

Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Εσθονία, Σουηδία – 2024 – Έγχρωμη – 99’

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Αβρανάς

ΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ / CERRAR LOS OJOS

Ισπανία, Αργεντινή – 2023 – Έγχρωμη – 169’

Σκηνοθεσία: Víctor Erice

MR. K / Ο ΚΥΡΙΟΣ Κ

Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο – 2024 – Έγχρωμη – 96’

Σκηνοθεσία: Tallulah Hazekamp Schwab

BAUK

Σερβία – 2024 – Έγχρωμη – 97’

Σκηνοθεσία.: Goran Radovanović

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

PALAZZINA LAF

Ιταλία – 2023 – Έγχρωμη – 99’

Σκηνοθεσία: Michele Riondino

SUMMER BROTHER / ZOMERVACHT /

ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ολλανδία, Βέλγιο – 2023 – Έγχρωμη – 100’

Σκηνοθεσία: Joren Molter

AFRICA STAR / ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Κύπρος - 2024 – Ασπρόμαυρη – 108’

Σκηνοθεσία: Άδωνις Φλωρίδης

THE ASYLUM SEEKERS / ΟΙ ΑΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΟΙ

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη, Ασπρόμαυρη – 97’

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαπέσιης

Η ΚΑΛΤΣΑ / THE SOCK

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη - 90’

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Η προβολή θα γίνει παρουσία του σκηνοθέτη.

ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ / GIANNIS IN THE CITIES

Ελλάδα – 2024 – Ασπρόμαυρη – 90’

Σκηνοθεσία: Ελένη Αλεξανδράκη

Η προβολή θα γίνει παρουσία της σκηνοθέτιδος.

ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ

ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ /

TREI KILOMETRI PANA LA CAPATUL LUMII

Emanuel PARVU, 2024, Ρουμανία, Έγχρωμη, 105’

Σεν./Scr.: Miruna Berescu, Emanuel Parvu | Φωτ./Cin.: Silviu Stavilã | Μοντ./Ed.: Mircea Olteanu | Σχεδ. Παρ./Prod. Des.: Bogdan Ionescu | Ηθ./Cast: Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu, Bogdan Dumitrache, Ingrid Berescu, Vlad Ionut Popescu, Bogdan Tulbure, Adrian Titieni | Παρ./Prod.: Miruna Berescu

Τοποθετημένο σε μια συντηρητική κοινότητα του Δέλτα του Δούναβη της Ρουμανίας, βλέπουμε το ταξίδι αυτογνωσίας ενός ομοφυλόφιλου εφήβου, του Άντι, που έρχεται σε σύγκρουση με τις παραδοσιακές αξίες που υποστηρίζουν οι γονείς και οι γείτονές του. Ο Emanuel Parvu βάζει στο μικροσκόπιο τον φανατισμό και κομφορμισμό των ανθρώπων και το πώς η τρυφερότητα μπορεί να αποτελέσει απειλή σε μια κοινότητα ηθικά τρομοκρατημένη από το οτιδήποτε απειλεί την παραδοσιακή της σταθερότητα. Με κλινική αποστασιοποίηση και μεγάλης διάρκειας πλάνα δεν επιβάλλεται στα συναισθήματα του θεατή καθώς αποφεύγει την εύκολη ταύτιση με το τραύμα του κεντρικού χαρακτήρα, όσο τονίζει τις αντιδράσεις των γύρω του και του συνολικού κοινωνικού ιστού. Έτσι αυτή η επώδυνη ιστορία καταπίεσης και απόρριψης θέτει άμεσα ερωτήματα σε όλους μας για τους λόγους και τις συνέπειες που παράγονται όταν βάζουμε μπροστά από παραμορφωτικό φακό ή αρνούμαστε την ίδια την πραγματικότητα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Επίσημη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών όπου διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα και το Queer Palm ενώ κέρδισε Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

TOXIC

Saule Bliuvaite, 2024, Λιθουανία, Έγχρωμη, 99’

Σεν./Scr.: Saule Bliuvaite | Φωτ./Cin.: Vytautas Katkus | Μοντ./Ed.: Igne Narbutaite | Μουσ./Mus.: Gediminas Jakubka | Ηθ./Cast: Vesta Matulyte, Ieva Rupeikaite, Egle Gabrenaite, Giedrius Savickas, Vilma Raubaite, Jekaterina Makarova | Παρ./Prod.: Akis Bado, Giedre Burokaite, Juste Michailinaite

Το να γραφτούν σε μια τοπική σχολή μοντέλων μοιάζει για δύο έφηβα κορίτσια σαν μια απόδραση από τα αδιέξοδα της πόλης τους. Κι ενώ η υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής τα ωθεί να παραβιάζουν το σώμα τους με ολοένα και πιο ακραίους τρόπους, δημιουργούν μεταξύ τους, για να ανταπεξέλθουν, έναν μοναδικό δεσμό. Έντονη κοινωνική κριτική στην ολοένα και αυξανόμενη, στη σύγχρονη εποχή, αντικειμενοποίηση και εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος, το ντεμπούτο μεγάλου μήκους της Λιθουανής Saule Bliuvaite εξερευνά, βασισμένη σε δικές της παρόμοιες εμπειρίες, με ευαισθησία, διορατικότητα, ποιητική διάθεση και σκηνοθετική δεξιοτεχνία τις πιο ωμές, σκοτεινές και βάναυσες γωνιές της ανθρώπινης συνθήκης, ενώ η κριτική σύσσωμη χαιρέτησε τις δύο νέες ηθοποιούς που δημιουργούν μια βαθιά περίπλοκη σχέση, μη αναμενόμενη, και που συγκλονίζουν δραματουργικά με την παρουσία τους και τις ικανότητές τους καθώς τονίζουν ταυτόχρονα την ευθραυστότητα και την αξιοπρέπεια μέσα σε ένα καταπιεστικό περιβάλλον. Σάρωσε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο με τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανόμενου την Χρυσή Λεοπάρδαλη, Οικουμενικό Βραβείο και Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας, καθώς και μία υποψηφιότητα για το Βραβείο FIPRESCI – European Discovery της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

ΚΑΙ Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… /

ET LA FETE CONTINUE!

Robert Guédiguian, 2023, Γαλλία - Ιταλία, Έγχρωμη, 106’

Σκην./Dir.: Robert Guédiguian | Σεν./Scr.: Robert Guédiguian, Serge Valletti | Φωτ./Cin.: Pierre Milon | Μοντ./Ed.: Bernard Sasia | Μουσ./Mus.: Michel Petrossian | Ηθ./Cast: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark, Robinson Stévenin, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Jacques Boudet | Παρ./Prod.: Marc Bordure, Robert Guédiguian

Η Ρόζα είναι η ψυχή της λαϊκής γειτονιάς της στην παλιά Μασσαλία. Μοιράζει την αστείρευτη ενέργειά της μεταξύ της οικογένειάς της, της εργασίας της ως νοσοκόμα και της πολιτικής της δέσμευσης να βοηθάει τους αδύναμους. Καθώς όμως πλησιάζει στη συνταξιοδότηση, οι ψευδαισθήσεις της ξεθωριάζουν. Η ζωντάνια των κοντινών της ανθρώπων και η συνάντησή της με τον Ανρί την ωθούν να συνειδητοποιήσει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: JOHN CASSAVETES

Προβάλλονται συνολικά 11 ταινίες, 9 σε σκηνοθεσία του J. Cassavetes και 2 όπου εμφανίζεται ως ηθοποιός

ΣΚΙΕΣ / Shadows, John Cassavetes, 1959, 87’ ΠΡΟΣΩΠΑ / Faces, John Cassavetes, 1968, 130’ ΣΥΖΥΓΟΙ / Husbands, John Cassavetes, 1970, 154’ ΜΙΝΙ ΚΑΙ ΜΟΣΚΟΒΙΤΣ / Minnie and Moskowitz, John Cassavetes, 1971, 114’ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ / A Woman Under the Influence Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΚΙΝΕΖΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

/ The Killing of a Chinese Bookie, John Cassavetes, 1976, 135’

ΝΥΧΤΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ / Opening Night, John Cassavetes, 1977, 144’ ΓΚΛΟΡΙΑ / Gloria, John Cassavetes, 1980, 123’ ΕΡΩΤΙΚΗ ΘΥΕΛΛΑ / Love Streams, John Cassavetes, 1984, 141’ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ / The Killers, Don Siegel, 1964, 93’ ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΗΣ ΡΟΖΜΑΡΙ / Rosemary’s Baby,

Roman Polanski, 1968, 137’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ FRANZ KAFKA

Προβάλλονται συνολικά 5 ταινίες

Η ΔΙΚΗ / Le Procès, Orson Welles, 1962, 119’ Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ / L'Udienza, Marco Ferreri, 1972, 112’ TETSUO: Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ / Tetsuo: The Iron Man

Shin'ya Tsukamoto, 1989, 67’

AMERIKA, Vladimír Michalek, 1994, 90’ ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ / After Hours, Martin Scorcese, 1985, 97’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CLAUDE SAUTET

Προβάλλονται συνολικά 5 ταινίες του Γάλλου σκηνοθέτη που στο παρελθόν έχει φιλοξενηθεί από το Πανόραμα

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ / Les Choses de la Vie, 1970, 89’ Η ΤΡΟΤΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ / Max et les Ferrailleurs, 1971, 112’ ΣΕΖΑΡ ΚΑΙ ΡΟΖΑΛΙ / César et Rosalie, 1972, 111’ Η ΠΑΛΙΟΠΑΡΕΑ / Vincent, François, Paul… et les autres, 1974, 118’ Η ΝΕΛΛΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΝΟ/ Nelly et Monsieur Arnaud, 1995, 106’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Προβάλλονται συνολικά 9 ταινίες

Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ / The Rape of Aphrodite

Ανδρέας Πάντζης, 1985, 150’

ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΜΑΣ / Our Wall,

Πανίκος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, 1993, 108’

ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ / Roads and Oranges,

Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν, 1996, 100’

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΓΥΡΙΣΜΟΣ / The Last Homecoming,

Κορίνα Αβρααμίδου, 2008, 85’

THE PALACE, Anthony Maras, 2011, 17’ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ / Sharing an Island,

Δανάη Στυλιανού, 2012, 100’

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ / The Story of the Green Line,

Πανίκος Χρυσάνθου, 2016, 115’

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΕΝΤΡΙΞ / Smuggling Hendrix,

Μάριος Πιπερίδης, 2018, 92’

Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΥ / Süt Babam

Cemal Yildirim, 2021, 77'

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ROGER CORMAN

Προβάλλονται συνολικά 4 ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη που στο παρελθόν έχει φιλοξενηθεί από το Πανόραμα

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΩΝ / The Fall of the House of Usher, 1960, 79’ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ / The Premature Burial, 1962, 81’ Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ/The Masque of the Red Death, 1964, 89’ Ο ΤΑΦΟΣ ΜΕ ΤΑ 7 ΜΥΣΤΙΚΑ / Tomb of Ligeia, 1964, 82’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΠΕΤΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

Προβάλλονται συνολικά 3 ταινίες όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού, που φέτος βραβεύεται από το Πανόραμα για τη συνολική της προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ / Honeymoon, Γιώργος Πανουσόπουλος, 1979, 112’ ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ / Sudden Love, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, 1984, 100’ ΜΑΝΙΑ / Mania, Γιώργος Πανουσόπουλος, 1985, 92’

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Προβάλλονται συνολικά 2 ταινίες σε σκηνοθεσία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, που φέτος βραβεύεται από το Πανόραμα για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό κινηματογράφο

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

/ Log Books: George Seferis, 2001, 70’

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ / The Red Teacher, 2024, 100’

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Η ΑΥΓΗ / Sunrise: A Song of Two Humans,

Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, 94’

(σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος)

ΚΟΣΜΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ / The Cosmic Dissecting Room Show,

Βασίλης Βαφέας, 1993, 63’

ΛΑΪΚΟΙ ΒΑΡΔΟΙ - ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ / Folk Bards - Moments of their Lives and Ours,

Θάνος Κουτσανδρέας, 2023, 109’

IN THE EYE OF THE STORM: THE POLITICAL ODYSSEY

OF YANIS VAROUFAKIS, Raoul Martinez, 2024

- Επεισόδιο 5: One Evolutionary Step Beyond (41’)

& Επεισόδιο 6: Sow The Seeds Of The Next Renaissance (46’)

Το 37ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.