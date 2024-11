Lou Is: Ζωντανά με νέα τραγούδια στο Faust

Η Lou is επιστρέφει στη σκηνή του Faust για το πρώτο live της σεζόν την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου με νέα τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της και την ίδια εκρηκτική διάθεση για χαρά και απελευθέρωση. Με την τετραμελή μπάντα της παρουσιάζουν, μαζί με το πρωτότυπο υλικό της Lou is, αγαπημένα hits από τα 80s ως σήμερα της ελληνικής (Έλα μια νύχτα) αλλά και διεθνούς pop/soul /disco σκηνής. Μεταξύ άλλων Whitney Houston, Lady Gaga, Kate Bush, Cyndi Lauper,ΑΒΒΑ, Μαντώ, Αλέξια κ.α.

Ραντεβού για μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, ρυθμό και πολύ χορό. Μαζί της οι μουσικοί Στέλιος Πασχάλης (τύμπανα), Χρήστος Κεχρής (μπάσο), Ηλίας Καλούδης (πλήκτρα) και Γιώργος Δάφνος (κιθάρα).

Η Lou Is στο Faust

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου

Τιμή εισόδου: 10 ευρώ

Ώρα έναρξης: 22.00

Καλαμιώτου 11 και Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103234095 (12.00-20.00)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Λίγα λόγια για τη Lou is

Η Lou is πειραματίζεται στο χώρο της μουσικής και κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την alternative pop & rock μέχρι jazz, blues και ethnic μουσική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Δεληβοριάς, Φάμελλος, Μουζουράκης, Γαλάνη, Βιτάλη, Κότσιρας, Φαραντούρη κ.ά.

Είναι μέλος της ομάδας «Heroes - A tribute to David Bowie». Επίσης είναι μία από τις τρεις τραγουδίστριες του ιδιαίτερα επιτυχημένου αφιερώματος «A tribute to Leonard Cohen» Έχει κυκλοφορήσει δύο αγγλόφωνα Ep με τίτλους “Dragons”και “Fall in your sky”. Το τρίτο και ελληνόφωνο άλμπουμ της έρχεται τον Δεκέμβριο ενώ δύο singles έχουν κυκλοφορήσει ήδη, το «Σήμερα» και το «Με μια αναπνοή».