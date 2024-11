10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Επιστρέφει με αφιέρωμα στις «Πόλεις του Κόσμου»

Το επετειακό 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου είναι αφιερωμένο στις «Πόλεις του Κόσμου» και επιστρέφει από τις 22 Νοεμβρίου έως και την 3 Δεκεμβρίου σε 14 πόλεις της Πελοποννήσου, με το πλούσιο πρόγραμμά του να περιλαμβάνει περισσότερες από 110 ταινίες, εργαστήρια, εκθέσεις και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η είσοδος στις προβολές και τις δράσεις του μεγάλου κινηματογραφικό γεγονότος της Πελοποννήσου είναι - όπως πάντα- ελεύθερη.

“Νιώθουμε μεγάλη χαρά που φτάσαμε στα 10 χρόνια, αν και η διαδρομή αυτή δεν ήταν πάντοτε εύκολη, και συχνά μπορεί να έκρυβε και απογοητεύσεις ή πόνο. Ένα φεστιβάλ δεν είναι εύκολη υπόθεση”, ανέφερε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην Καλαμάτα, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζίνα Πετροπούλου. “Χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα για το γεγονός ότι υπάρχει μια εξέλιξη και μια ανοδική πορεία που γίνεται αντιληπτή και από το κοινό”, πρόσθεσε.

Τα προγράμματα για τα ΑμεΑ και τα εκπαιδευτικά προγράμματα-Πυλώνας του Φεστιβάλ

“Τα τελευταία 3-4 χρόνια έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση σε προγράμματα ΑμεΑ. Συγκεκριμένα, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Ντοκιμαντέρ για Όλους που έχει να κάνει με την ευρύτερη πρόσβαση των ανθρώπων στον κινηματογράφο, ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει οικονομικά το ίδρυμα Καπετάν Βασίλης, το οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ταινίες με ειδικούς υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιονίου, κάναμε ακουστική περιγραφή σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα προβληθεί στα μέσα του φεστιβάλ και αφορά σε άτομα με προβλήματα όρασης, ενώ κάναμε μεταγλωττίσεις ταινιών, ώστε να μπορούν τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα ντοκιμαντέρ. Ένα κοστοβόρο πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται και για το οποίο ευελπιστούμε να έχουμε υποστήριξη και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια” συμπλήρωσε η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, με την Καλλιτεχνική Σύμβουλό του, Κλεώνη Φλέσσα να προσθέτει αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της φετινής διοργάνωσης: “Συνεχίζουμε τις συνεργασίες μας με όλα τα πανεπιστήμια που έχουν κινηματογραφικές σχολές. Φέτος ξεκινάμε μια νέα συνεργασία με το ΕΚΠΑ στα Ψαχνά, όπου για πρώτη φορά έρχονται φοιτητές από εκεί να παρακολουθήσουν τα σεμινάριά μας. Όλα τα εκπαιδευτικά μας έχουν εξαπλωθεί πλέον όχι μόνο σε φοιτητές της Ελλάδας, αλλά και σε φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα το παρακολουθήσουν όχι μόνο φοιτητές Πανεπιστημίων και της Καλών Τεχνών, αλλά και επαγγελματίες σκηνοθέτες που θέλουν να μπουν σε αυτό τον χώρο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στον χώρο μας, αν δεν κάνω λάθος, και από κανένα εγχώριο φεστιβάλ. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το σεμινάριο που θα συμμετέχουν περίπου 30 φοιτητες και το οποίο συν-διοργανώνουμε με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα έρθουν τρεις καθηγητές από την Αγγλία.”

43 πανελλήνιες πρεμιέρες και μία παγκόσμια

43 ταινίες από την αφρόκρεμα της διεθνούς παραγωγής ντοκιμαντέρ, ταξιδεύουν από χώρες όπως η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Ινδία, η Ισπανία, η Πολωνία, ο Καναδάς, το Ιράν, η Αυστραλία, η Νορβηγία, η Γερμανία, το Μεξικό, η Γαλλία, η Τσεχία, το Κιργιστάν, η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουκρανία, η Κολομβία, η Τουρκία, η Ρουμανία, η Κροατία, και η Γεωργία, και θα προβληθούν σε πρώτη πανελλαδική προβολή.

Παράλληλα, την Κυριακή 24/11, θα γίνει -σχεδόν ταυτόχρονα- σε τρεις πόλεις της Πελοποννήσου (Φιλιατρά, Λεωνίδιο και Δημητσάνα) η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Ινδού Rajesh James, Slaves of the Empire (Σκλάβοι της Αυτοκρατορίας), η οποία αφηγείται τις ιστορίες μιας κοινότητας εργατών πλυντηρίων που υπήρξε σκλαβωμένη από τους Ολλανδούς αποικιοκράτες, αποκαλύπτοντας τις δοκιμασίες και την ανθεκτικότητά τους μέσα στον αγώνα για Ελευθερία. Η ταινία θα προβληθεί και στην Καλαμάτα, το Σάββατο 30/11.

Lia Beltrami - H επίσημη προσκεκλημένη του 10ου ΔΦΝΠ

Αναζητά στον κόσμο σπίθες φωτός στο σκοτάδι, λέει ιστορίες ελπίδας, προσπαθεί να δείξει τη δύναμη της ζωής. Στα 30 χρόνια της εξαιρετικά παραγωγικής πορείας της, η ιταλίδα κινηματογραφίστρια, Lia Beltrami, έχει δημιουργήσει 50 ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ, και έχει κερδίσει σε διεθνή φεστιβάλ 171 βραβεία. Αναζητά νεαρά ταλέντα και είναι καλλιτεχνική διευθύντρια φωτογραφικών εκθέσεων, όπως της «Emotions to Generate Change», της -για πρώτη φορά στην ιστορία- έκθεσης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό. Διηύθυνε τις εκθέσεις του Περιπτέρου της Αγίας Έδρας στην EXPO Milan 2015, ενώ το 2017 έλαβε το Χρυσό Λέοντα για την Ειρήνη στη Βενετία, ένα βραβείο πρόκλησης ειδικά σε αυτές τις εποχές. Το 2024 η Earthday της απένειμε το Βραβείο Earth Reporter. Η Beltrami έχει ιδρύσει το κίνημα Women of Faith for Peace στην Ιερουσαλήμ, είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος της Aurora Vision, γράφει βιβλία, είναι σύμβουλος της Dhaka Film, στο διοικητικό συμβούλιο του Benin City Film Festival και επίτιμο μέλος του House of Wisdom στη Γρενάδα.

Στο 10ο ΔΦΝΠ, η σπουδαία κινηματογραφίστρια από τη γειτονική χώρα, θα εκπροσωπηθεί με τέσσερις ταινίες της: Guardians of the Rainforest (η οποία θα προβληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνιστικού Τμήματος), Tears & Dreams, Alganesh και A Burst of Song. Παράλληλα, η Beltrami θα διερευνήσει σε masterclass, τη δύναμη των ντοκιμαντέρ στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βασική εστίαση του σεμιναρίου τη μελέτη περίπτωσης του “Wells of Hope”, του ντοκιμαντέρ της διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο ρίχνει φως στο οδυνηρό ζήτημα των γυναικών που είναι θύματα εμπορίας οργάνων σε καταυλισμούς προσφύγων της Συρίας.

Μείνετε συντονισμένοι, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έρχεται!

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Για περισσότερα νέα σχετικά με το Φεστιβάλ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα peloponnisosdocfestival.com και ακολουθήστε στο facebook στην διεύθυνση facebook.com/peloponnisosdocfestival και στο Instagram, instagram.com/peldocfest