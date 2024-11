Bee Gees: Δύο ντράμερ τους «έφυγαν» με διαφορά τεσσάρων ημερών

Μέσα σε μια εβδομάδα και για την ακρίβεια σε τέσσερις ημέρες, πέθαναν δύο ντράμερ των Bee Gees. Πρώτος, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ Ντένις Μπάιρον που μπήκε στο συγκρότημα το 1973 όταν έκαναν τη μετάβασή τους στη ντίσκο. Ο Μπάιρον έπαιξε τύμπανα στις μεγάλες επιτυχίες των Bee Gees όπως τα «Night Fever», «How Deep Is Your Love», «Stayin’ Alive», «You Should Be Dancing» κ.α.

Την αναχώρηση του Ντένις Μπάιρον ακολούθησε στις 18 Νοεμβρίου εκείνη του Κόλιν Πίτερσεν ο οποίος ήταν ο πρώτος ντράμερ του συγκροτήματος. Έγινε μέλος τους το 1966 όταν τα αδέλφια Μπάρι, Ρόμπιν και Μορίς μετακόμισαν από την Αυστραλία στο Λονδίνο. Έπαιξε στα πέντε πρώτα άλμπουμ τους μέχρι το 1970 όταν και αποχώρησε από το συγκρότημα εξαιτίας διαφωνιών με τον μάνατζέρ τους. Ο Πίτερσεν έπαιζε μέχρι και πρόσφατα στους «Best of the Bee Gees» και αυτοί ήταν που έκαναν γνωστό το θάνατό του με ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πίτερσον έχασε τη ζωή του από πτώση.