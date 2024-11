Οι αγαπημένοι Inspiral Carpets επιστρέφουν στην Αθήνα

Οι αγαπημένοι Inspiral Carpets έρχονται στο Gagarin!

Tο Σάββατο 22 Φεβρουαρίου η μπάντα που δικαιωματικά έκανε motto το “cool as fuck”, επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία.

“This Is How It Feels”, “Saturn 5”, “Dragging Me Down”, “Bitches Brew”, “Two Worlds Collide”, “Caravan”, “She Comes In The Fall”, “I Want You”. Οι Inspiral Carpets, μας έχουν προσφέρει τραγούδια εμβληματικά της εποχής που η μουσική της Μεγάλης Βρετανίας κυρίευε τον πλανήτη χάρη στην περίφημη “σκηνή του Madchester“.

Τα 13 top40 singles τους δείχνουν ότι οι Inspiral Carpets έγραψαν ιστορία στα 80ς και 90ς και αγαπήθηκαν πολύ, κάτι που αποδεικνύεται και από τη συνεχιζόμενη δημοφιλία τους και τις sold out περιοδείες τους.

Σήμερα, οι Inspiral Carpets συνεχίζουν ως Clint Boon, Martyn Walsh, Stephen Holt, Graham Lambert και Kev Clark. Στη συναυλία τους στο Gagarin θα παίξουν όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

26 ευρώ (early bird), 28 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr