Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: Αφιέρωμα στις ταινίες του σπουδαίου Κεν Λόουτς

H Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης επιστρέφει δυναμικά, κάνοντας πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν με το μεγάλο αφιέρωμα «Ηρωικά Χαμένοι», φιλοξενώντας 13 ταινίες του σπουδαίου βρετανού δημιουργού Κεν Λόουτς, στο αγαπημένο σινεφίλ στέκι της αίθουσας Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου. Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες όλων των εποχών, βραβευμένος δύο φορές με τον Χρυσό Φοίνικα (για τις ταινίες Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι και Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ), αλλά και κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ στην ιστορία των Καννών με 15 συμμετοχές στο διαγωνιστικό τμήμα, ο Κεν Λόουτς μάς έχει χαρίσει ένα έργο που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας πολύτιμης κινηματογραφικής παρακαταθήκης, και το οποίο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την οριστική απόφασή του να αποσυρθεί από τη σκηνοθεσία.

Αμετανόητα και αδιαπραγμάτευτα ουμανιστικό, χωρίς ποτέ να υποκύπτει στους πειρασμούς του ξύλινου διδακτισμού και της κραυγαλέας καταγγελίας, το σινεμά του Κεν Λόουτς είναι προικισμένο με ένα sui generis δοτικό και γενναιόδωρο άγγιγμα, που εκπέμπει την πιο ανιδιοτελή ενσυναίσθηση, παρέα με την πιο στιβαρή ηθική επιταγή. Στον κόσμο του Λόουτς, ο αγώνας για έναν λίγο πιο δίκαιο και φωτεινό κόσμο δεν προκύπτει ποτέ ως εκβιαστικό μήνυμα-επιμύθιο, αλλά ως αδήριτη βιολογική ανάγκη και προαπαιτούμενο της ίδιας της ζωής και ύπαρξης. Πλάθοντας ιστορίες με τις οποίες ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί και ήρωες με τους οποίους συνδέεται κανείς σχεδόν ασυναίσθητα, οι ταινίες του Κεν Λόουτς προτάσσουν ένα ακλόνητο «μαζί» ως ύστατο ανάχωμα σε μια κουλτούρα ιδιώτευσης, ατομικισμού, αποξένωσης και εκμετάλλευσης. Στις ταινίες του, καμία προσπάθεια δεν είναι μάταιος κόπος, κανένας απόκληρος δεν περπατά μονάχος, καμία ήττα δεν είναι προτιμότερη από τη συνθηκολόγηση.

Ευαίσθητη αύρα

Φυσικά, οι κινηματογραφικές αρετές του Κεν Λόουτς δεν εξαντλούνται στην ευαίσθητη αύρα που αποπνέουν οι ταινίες του, αλλά επεκτείνονται σε ένα πλήθος από εκφραστικά-τεχνικά πεδία. Αξεπέραστος μαέστρος στις πολυφωνικές σκηνές κλειστού χώρου και στις διαλογικές συγκρούσεις. Αληθινός αρτίστας του ρεπεράζ και της διεύθυνσης ηθοποιών, ικανός να πυροδοτήσει τη μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση με μια απλή μετατόπιση της κάμερας. Άριστος εκφραστής και γνώστης της μεταμορφωτικής δύναμης του μοντάζ και του ντεκουπάζ. Πάνω απ’ όλα, ίσως, ένας δημιουργός με βήμα αταλάντευτο και φωνή σταθερή, ο οποίος δεν νόθευσε ποτέ την προσωπική του σφραγίδα σε κανένα δραματουργικό, υφολογικό ή αισθητικό άξονα του έργου του.

Οι 13 ταινίες του συναρπαστικού αφιερώματος «Ηρωικά Χαμένοι» διατρέχουν τη ραχοκοκαλιά μιας λαμπρής καριέρας 55 ετών, στην οποία ο Λόουτς μεγαλούργησε σε πολλά διαφορετικά πεδία και ρεύματα, καταρρίπτοντας στην πράξη τον βιαστικό ισχυρισμό της επαναληψιμότητας στη φιλμογραφία του. Από το οικογενειακό δράμα και τον kitchen sink ρεαλισμό του βρετανικού σινεμά, μέχρι το πολιτικό θρίλερ, την ιστορική τοιχογραφία εποχής, την ανάλαφρη κωμωδία κοινωνικών αποχρώσεων και την ταινία ενηλικίωσης, ο Λόουτς επαναλαμβανόταν όλα αυτά τα χρόνια σε ένα και μόνο πράγμα: την ακλόνητη πεποίθησή του ότι ο άνθρωπος, όπως το ορίζει και η ετυμολογία της λέξης, οφείλει πάντα να έχει το βλέμμα στραμμένο προς τα πάνω.

Όπως είχε γράψει κάποτε και ο αξέχαστος Μισέλ Δημόπουλος στην ειδική έκδοση του Φεστιβάλ (1998) για το έργο του Κεν Λόουτς. «Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες του Λόουτς είναι ευάλωτοι, αντιφατικοί, ηττημένοι, μέθυσοι, άνεργοι, πρεζάκια, αλλά έχουν ένα ανυπέρβλητο προσόν: μπορούν να αγαπήσουν. Η αγάπη είναι το έσχατο καταφύγιό τους, το σύνορο της επιβίωσης, το κριτήριο της αξιοπρέπειας». Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, η αγάπη, τουλάχιστον για όσο υπάρχουν ο κόσμος, η ζωή και οι άνθρωποι, δεν θα γίνει ποτέ παρωχημένη.

Πρόγραμμα προβολών:

Πέμπτη 28/11

20:00 Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ

Παρασκευή 29/11

19:00 Γλυκά δεκάξι

21:00 Κες

Σάββατο 30/11

19:00 Ριφ-Ραφ

21:00 Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι

Κυριακή 1/12

19:00 Το μερίδιο των αγγέλων

21:00 Γη και ελευθερία

Δευτέρα 2/12

19:00 Αναζητώντας τον Έρικ

21:15 Το όνομά μου είναι Τζο

Τρίτη 3/12

19:00 Μυστική ατζέντα

21:00 Δυστυχώς απουσιάζατε

Τετάρτη 4/12

19:00 Ladybird, Ladybird

21:00 Η τελευταία παμπ

Γενική είσοδος: 5€ Εισιτήρια διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.more.com/venues/filmfestival/

Οι ταινίες του αφιερώματος:

Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ / I, Daniel Blake

(Ηνωμένο Βασίλειο, 2016)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy, Briana Shann, Dylan McKiernan, Kate Rutter. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 100΄

Ο Ντάνιελ Μπλέικ εργάστηκε για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως ξυλουργός στη βορειοανατολική Αγγλία. Για πρώτη φορά, στα 59 του χρόνια, χρειάζεται βοήθεια από το κράτος λόγω ασθένειας. Αντί όμως να λάβει τη βοήθεια που δικαιούται, μπλέκεται στον λαβύρινθο της κρατικής γραφειοκρατίας. Στην πορεία διασταυρώνεται με την Κέιτι, μια ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών που προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους προσφέρει τα απαραίτητα, παρά τις δυσκολίες. Η συνάντησή τους θα οδηγήσει σε έναν δυνατό οικογενειακό δεσμό κόντρα στις επιταγές μιας κοινωνίας που εχθρεύεται τον αδύναμο.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/ziYA_p75eRg?si=1ep-t4I4rFLBaQvx

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Πέμπτη 28/11 20:00

Γλυκά δεκάξι / Sweet Sixteen

(Ηνωμένο Βασίλειο-Γερμανία-Ισπανία, 2002)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Martin Compston, Michelle Coulter, Annmarie Fulton, William Ruane, Michelle Abercromby, Gary McCormack. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 106΄

Η μαμά του Λίαμ, η Τζιν, βρίσκεται στη φυλακή αλλά πρόκειται να αποφυλακιστεί εγκαίρως για τα 16α γενέθλιά του. Αυτή τη φορά, ο Λίαμ είναι αποφασισμένος ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ονειρεύεται την οικογενειακή ζωή που δεν είχε ποτέ, έχοντας βαλθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές καταφύγιο για εκείνον και τη μητέρα του. Πρώτα, όμως, πρέπει να συγκεντρώσει τα χρήματα – αποστολή καθόλου ευκαταφρόνητη για έναν φτωχό έφηβο. Τα τρελά σχέδια του Λίαμ και των φίλων του δεν αργούν να τους οδηγήσουν σε κάθε είδους μπελάδες. Βρίσκοντας τον εαυτό του επικίνδυνα έξω από τα νερά του, ο Λίαμ ξέρει ότι πρέπει να απομακρυνθεί. Μόνο που αυτή τη φορά, δεν μπορεί να τα παρατήσει και να αφήσει το όνειρο της δημιουργίας ενός σπιτικού να καταρρεύσει.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/VhLgKLtFdBA?si=vS3TF9jXZown6JFL

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Παρασκευή 29/11 19:00

Κες / Kes

(Ηνωμένο Βασίλειο, 1969)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Barry Hines, Ken Loach, Tony Garnett, Barry Hines (βιβλίο). Με τους: David Bradley, Brian Glover, Freddie Fletcher, Lynne Perrie, Colin Welland. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 111΄

Ο Μπίλι Κάσπερ, ένα μικρό αγόρι από τις εργατικές γειτονιές του Γιορκσάιρ, μεγαλώνει με τη μητέρα του, που τον παραμελεί, και τον ετεροθαλή αδελφό του, που συνεχώς τον παρενοχλεί. Ο Μπίλι τελειώνει το γυμνάσιο και το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού τον πιέζει να πάρει απόφαση για το τι θα κάνει στη ζωή του, σπρώχνοντάς τον προς τη ζωή του ανθρακωρύχου μιας και οι βαθμοί του είναι χαμηλοί, κάτι που ο ίδιος θέλει να αποφύγει με κάθε κόστος. Όταν θα βρεθεί στον δρόμο του ένα γεράκι το παίρνει για κατοικίδιο, και το εκπαιδεύει με ιδιαίτερη προσήλωση και προσοχή. Η ενθάρρυνση ενός δασκάλου μόλις μαθαίνει τη σχέση του με το γεράκι δίνει μια ηλιαχτίδα ελπίδας στη ζωή του, όμως η πραγματικότητα θα αποδειχθεί για μια ακόμη φορά σκληρή και αδυσώπητη.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/vKF-uLNY8Lc?si=0QF-ADNltQF_eIQ2

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Παρασκευή 29/11 21:00

Ριφ-Ραφ / Riff-Raff

(Ηνωμένο Βασίλειο, 1991)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Bill Jesse. Με τους: Robert Carlyle, Emer McCourt, Jim R. Coleman, George Moss, Ricky Tomlinson. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 95΄

O Στίβι, ένας νεαρός άνεργος Σκωτσέζος, έρχεται στο Λονδίνο και πιάνει δουλειά σε οικοδομή. Οι συνάδελφοί του είναι περιπλανώμενοι από κάθε γωνιά της Αγγλίας, δεν ανήκουν σε σωματεία και εργάζονται περιστασιακά. Το μεροκάματο είναι ισχνό, η δουλειά είναι γεμάτη κινδύνους, ο Στίβι δεν έχει πού να μείνει, και η ζωή στο Λονδίνο είναι κάθε άλλο παρά ονειρεμένη. O Στίβι γνωρίζεται με τη Σούζαν, μια νεαρή Iρλανδή που προσπαθεί να πετύχει ως τραγουδίστρια, παλεύοντας να τα βγάλει πέρα μέρα με τη μέρα, αδυνατώντας να πάρει τον έλεγχο της ζωής της. O Στίβι και η Σούζαν προσπαθούν να ενώσουν τις μοναξιές τους και να βρουν ένα μικρό φως στο ανήλιαγο Λονδίνο.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/--AAdocaNeY?si=gdilRn6MtXo_nf5H

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Σάββατο 30/11 19:00

Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι / The Wind That Shakes the Barley

(Ιρλανδία-Ηνωμένο Βασίλειο-Ιταλία-Γερμανία-Γαλλία-Ισπανία-Ελβετία, 2006)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Cillian Murphy, Pádraic Delaney, Liam Cunningham, Orla Fitzgerald, Mary O'Riordan, Mary Murphy. Γλώσσες: Αγγλικά, Κέλτικα, Λατινικά. Έγχρωμη, 127΄.

Ιρλανδία, 1920. Εργάτες απ’ όλη τη χώρα συνασπίζονται για να δημιουργήσουν εθελοντικούς αντάρτικους στρατούς αντίστασης απέναντι στις βρετανικές δυνάμεις που προσπαθούν να καταπνίξουν τον αγώνα των Ιρλανδών για ανεξαρτησία. Ορμώμενος από βαθιά αίσθηση καθήκοντος και αγάπη για την πατρίδα του, ο Ντέμιαν εγκαταλείπει μια ανερχόμενη καριέρα γιατρού και ακολουθεί τον αδελφό του, Τέντι, σε έναν επικίνδυνο και βίαιο αγώνα για την ελευθερία. Καθώς οι τολμηρές τακτικές των μαχητών της ελευθερίας φέρνουν τους Βρετανούς σε οριακό σημείο, οι δύο πλευρές συμφωνούν τελικά σε μια συνθήκη για να σταματήσει η αιματοχυσία. Όμως, παρά τη φαινομενική νίκη, ξεσπά εμφύλιος πόλεμος και οι οικογένειες που πριν λίγο πολεμούσαν πλάι πλάι μετατρέπονται ξαφνικά σε ορκισμένους εχθρούς, θέτοντας τον υπέρτατο σκοπό σε απόλυτη δοκιμασία.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/3LTgoMMi2QM?si=55gC-Y1E7neY0Asq

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Σάββατο 30/11 21:00

Το μερίδιο των αγγέλων / The Angels’ Share

(Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία-Βέλγιο-Ιταλία, 2012)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Paul Brannigan, John Henshaw, Roger Allam, Gary Maitland, Siobhan Reilly, William Ruane. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 101΄.

Μια γλυκόπικρη κωμωδία για ένα νεαρό άνδρα από τη Γλασκώβη που έχει εγκλωβιστεί σε μια οικογενειακή βεντέτα, πασχίζοντας να βρει διέξοδο. Όταν ο Ρόμπι μπαίνει κρυφά στο μαιευτήριο για να κρατήσει για πρώτη φορά αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του, τον Λουκ, βιώνει μια ολική επιφοίτηση και ορκίζεται πως το παιδί του δεν θα υπομείνει τα ίδια βάσανα με εκείνον. Στη διάρκεια της κοινωνικής του εργασίας, ο Ρόμπι συναντά τον Ρίνο, τον Άλμπερτ και τη Μο, για τους οποίους, όπως και για εκείνον, η εργασία είναι κάτι περισσότερο από ένα μακρινό όνειρο. Ο Ρόμπι δεν φανταζόταν ότι η στροφή στο ποτό -όχι στο φτηνό νοθευμένο κρασί, αλλά στα καλύτερα μαλτ ουίσκι του κόσμου- θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή του. Ένα θεόσταλτο ταλέντο ωθεί τον Ρόμπι να διεκδικήσει το δικό του Μερίδιο των αγγέλων.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/JtOQZS_0Y_I?si=EKsFNRr0xojNCYxj

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Κυριακή 1/12 19:00

Γη και ελευθερία / Land and Freedom

(Ηνωμένο Βασίλειο-Ισπανία-Γερμανία-Ιταλία-Γαλλία, 1995)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Jim Allen. Με τους: Ian Hart, Rosana Pastor, Icíar Bollaín, Tom Gilroy, Marc Martínez, Frédéric Pierrot. Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Καταλανικά. Έγχρωμη, 109΄.

1936, Ισπανία. O Ντέιβιντ, ένας νεαρός άνεργος, φεύγει από το Λίβερπουλ για να πολεμήσει κατά του φασισμού, τις πρώτες μέρες του Ισπανικού Εμφυλίου. Κατατάσσεται σ' ένα διεθνές τμήμα της Εθνοφυλακής των Δημοκρατικών στο μέτωπο της Αραγονίας, βιώντας τα πάθη και τη συντροφικότητα του πολέμου. Σταδιακά, νιώθει να διχάζεται ανάμεσα στην αφοσίωσή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την καινούργια του αγάπη, την Mπιάνκα, έχοντας αποθαρρυνθεί από τη διχόνοια που επικρατεί στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών. H λύση αυτού του διλήμματος και η επιστροφή του Ντέιβιντ στο μέτωπο τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη φρίκη, την τραγωδία και την απώλεια, χωρίς όμως να κάμψουν τη δίψα μέσα του για έναν καλύτερο κόσμο.Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/1moXnm_7dY0?si=cQ5gfam-c8TM_Nkj

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Κυριακή 1/12 21:00

Αναζητώντας τον Έρικ / Looking for Eric

(Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία-Ιταλία-Βέλγιο-Ισπανία, 2009)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Steve Evets, Eric Cantona, Stephanie Bishop, Gerard Kearns, Stefan Gumbs, Lucy-Jo Hudson. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά. Έγχρωμη, 116΄.

Η ζωή του ταχυδρόμου Έρικ γλιστράει μέσα από τα ίδια του τα χέρια. Η γυναίκα του έχει φύγει, οι θετοί γιοι του είναι εκτός ελέγχου, το σπίτι ήταν χαοτικό ακόμα και πριν εμφανιστεί στον μπροστινό κήπο μια μπετονιέρα. Η ζωή είναι αρκετά τρελή, αλλά είναι το ίδιο το μυστικό του Έρικ που τον οδηγεί στο χείλος του γκρεμού. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τη Λίλι, τη γυναίκα των ονείρων του, που κάποτε αγάπησε και εγκατέλειψε πριν πολλά χρόνια; Παρά τις κωμικές προσπάθειες και την καλή θέληση των φίλων του, ο Έρικ συνεχίζει να βυθίζεται. Σε καιρούς απελπισίας χρειάζεται ένας φύλακας άγγελος για να βοηθήσει τον χαμένο ταχυδρόμο να βρει τον δρόμο του, οπότε ο Έρικ στρέφεται στον ήρωα που δεν τον απογοήτευσε ποτέ: την ποδοσφαιρική ιδιοφυία, τον θυμόσοφο, και ετοιμόλογο θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ερίκ Καντονά.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/7VHmJJRRvWs?si=e6tQtlV7QnmFAtiM

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Δευτέρα 2/12 19:00

Το όνομά μου είναι Τζο / My Name Is Joe

(Ηνωμένο Βασίλειο, 1998)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Peter Mullan, Louise Goodall, Gary Lewis, Lorraine McIntosh, David McKay. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 105΄.

Mε φόντο τη Γλασκώβη, η ταινία έχει στο επίκεντρο έναν πρώην αλκοολικό, τον Tζο. Άνεργος, βρίσκοντας περιστασιακές δουλειές όπου μπορεί, διοχετεύει την ανεξάντλητη ενέργειά του στην προπόνηση μιας απελπιστικά ατάλαντης ποδοσφαιρικής ομάδας. Όταν γνωρίζεται με τη Σάρα, αναπτύσσεται μεταξύ τους μια τρυφερή σχέση, όμως η αμείλικτη πραγματικότητα εξακολουθεί να τους βάζει εμπόδια: οι δυο τους ζουν στην ίδια πόλη, αλλά σε διαφορετικούς κόσμους, κι ο καθένας έχει ένα παρελθόν και μια ευάλωτη πλευρά που τον κάνει να φοβάται τη δέσμευση. H αφελής φιλοδοξία του Tζο να αλλάξει τον κόσμο αποτελεί πρόσθετο εμπόδιο στην ευτυχία τους, οδηγώντας τον προς την αυτοκαταστροφή.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/n3T-Nk3T3I4?si=KrDl7LSjmKJl3wQB

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Δευτέρα 2/12 21:15

Μυστική ατζέντα / Hidden Agenda

(Ηνωμένο Βασίλειο,1990)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Jim Allen. Με τους: Frances McDormand, Maurice Roëves, Robert Patterson, Bernard Bloch, Brad Dourif, Mai Zetterling, Brian Cox. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 108΄.

Βόρεια Ιρλανδία, δεκαετία του ’80. Όταν ο Αμερικανός δικηγόρος Πολ Σάλιβαν δολοφονείται στο Mπέλφαστ προτού δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες και στοιχεία που ενοχοποιούν την εγκληματική πολιτική των Bρετανών, ο επιθεωρητής Κέριγκαν και η βοηθός του Σάλιβαν, Ίνγκριντ Τζέσνερ, ερευνούν τη σκοτεινή υπόθεση. Πολύ σύντομα, θα αποδειχθεί το βάθος μιας πολιτικής συνωμοσίας που φτάνει μέχρι τα πιο υψηλά κλιμάκια της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Οι πιέσεις που θα δεχτούν οι ήρωες της ιστορίας για να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους θα γίνουν ασφυκτικές, σε ένα πολιτικό θρίλερ που τάραξε τα νερά στην αγγλική κοινωνία.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/D0W95uiN068?si=IPzuF0X_5eHHxXTF

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Τρίτη 3/12 19:00

Δυστυχώς απουσιάζατε / Sorry We Missed You

(Ηνωμένο Βασίλειο-Γαλλία-Βέλγιο, 2019)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Mcgowan, Katie Proctor, Ross Brewster, Charlie Richmond. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 101΄.

Ο Ρίκι και η οικογένειά του δίνουν έναν δύσκολο αγώνα ενάντια στο χρέος που δημιουργήθηκε στην οικονομική κρίση του 2008. Η ευκαιρία να σταθεί και πάλι στα πόδια του εμφανίζεται στον Ρίκι μέσα από ένα λαμπερό καινούργιο φορτηγάκι και τη δυνατότητα να εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος οδηγός διανομών. Παρά το σθένος που επιδεικνύει όμως, ορισμένες φορές τα εμπόδια που θέτουν υπέρτερες δυνάμεις και η ίδια η κοινωνία είναι απλώς αξεπέραστα. Οι δεσμοί της οικογένειας, παρότι ισχυροί, εξωθούνται στο απροχώρητο και το σημείο θραύσης πλησιάζει επικίνδυνα.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/rD65v0l1cg4?si=NbnrrCpoKlSNQnR9

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Τρίτη 3/12 21:00

Ladybird, Ladybird

(Ηνωμένο Βασίλειο, 1994)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Rona Munro. Με τους: Crissy Rock, Vladimir Vega, Sandie Lavelle, Mauricio Venegas, Ray Winstone, Clare Perkins. Γλώσσα: Αγγλικά. Έγχρωμη, 101΄.

Εμπνευσμένη από αληθινά περιστατικά, η ταινία αφηγείται την ιστορία της Mάγκι και του Χόρχε, και τον αγώνα τους να αποκτήσουν οικογένεια. H Mάγκι έχει ήδη τέσσερα παιδιά (από τέσσερις διαφορετικούς πατέρες), έχει όμως στερηθεί την επιμέλειά τους από την Πρόνοια, εξαιτίας του ταραγμένου παρελθόντος της. Όταν γνωρίζεται με τον Χόρχε, έναν τίμιο και καλοκάγαθο μετανάστη από τη Λατινική Aμερική, νιώθει πως της δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, το παρελθόν της δεν θα σταματήσει να την καταδιώκει. Η συγκινητική ιστορία μιας γυναίκας που προσπαθεί να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά της και τη δύναμη να χτίσει τη ζωή της από το μηδέν.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/PNAZYZQhVCQ?si=GejgfLFRoO9rFdrR

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Τετάρτη 4/12 19:00

Η τελευταία παμπ / The Old Oak

(Βέλγιο-Γαλλία-Ηνωμένο Βασίλειο, 2023)

Σκηνοθεσία: Κεν Λόουτς / Ken Loach. Σενάριο: Paul Laverty. Με τους: Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson, Trevor Fox, Chris McGlade, Col Tait. Γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά. Έγχρωμη, 113΄.

Το μέλλον διαγράφεται μάλλον αμφίβολο για την τελευταία παμπ που έχει απομείνει σε ένα παρηκμασμένο ένα χωριό της βορειοανατολικής Αγγλίας. Οι περισσότεροι ντόπιοι εγκαταλείπουν το μέρος, καθώς τα ορυχεία της περιοχής κλείνουν το ένα μετά το άλλο ενώ Σύριοι πρόσφυγες καταφθάνουν στο χωριό όπου τα σπίτια είναι φτηνά. Το «Old Oak» είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Είναι η τελευταία παμπ, ο μοναδικός δημόσιος χώρος που έχει απομείνει σε μία κοινότητα πρώην ανθρακωρύχων που φυτοζωεί εδώ και 30 χρόνια. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν η παμπ γίνεται αντικείμενο έριδας μετά την άφιξη των προσφύγων από τη Συρία, ενώ την ίδια στιγμή μια απρόσμενη φιλία ανθίζει ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και μια νεαρή Σύρια. Θα μπορέσουν άραγε οι δύο κοινότητες να βρουν τρόπο ώστε να καταλάβουν η μία την άλλη;

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/cwoT11TXcdc?si=YxxTyxiAOadtXvMx

Αίθουσα ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ: Τετάρτη 4/12 21:00