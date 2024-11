2023 Ελευσίς: Διαλέξεις, παραστάσεις χορού και κινηματογραφικές προβολές τον Δεκέμβριο στην Ελευσίνα

H 2023 Ελευσίς υποδέχεται τον Δεκέμβριο με τη διάλεξη της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με τίτλο “Κεντρικά σημεία της Ιστορίας του Ελληνισμού” που διοργανώνει σε συνεργασία με το World Human Forum και με την υποστήριξη του Δήμου Ελευσίνας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 17:30 στο Σινέ Ελευσίς. Μία ομιλία αφιερωμένη στη μακραίωνη πορεία του Ελληνισμού, από την εποχή των Μυκηναίων έως σήμερα, η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική του παρουσία, την πολιτιστική του επιρροή και τις ιστορικές κατακτήσεις που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του.

Οι Ex Nihilo, μια διεθνής ομάδα χορευτών και διεπιστημονικών καλλιτεχνών επισκέπτεται την Ελευσίνα από τις 8 έως τις 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του work in progress έργο της με τίτλο “L'Envers d'ici”. Στόχος της επίσκεψης, την οποία υποστηρίζει η 2023 Ελευσίς, είναι η συλλογή βίντεο και φωτογραφικού υλικού από μοναδικές τοποθεσίες της πόλης, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα σώμα χώρων που θα ενσωματωθεί στο ρεπερτόριο εικόνων για τις μελλοντικές παρουσιάσεις του έργου.

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου θα προβληθεί με την υποστήριξη του Δήμου Ελευσίνας στο Σινέ Ελευσίς η σειρά ντοκιμαντέρ Ένας τόπος, πολλοί τόποι, σε παραγωγή ελc productions, παρουσία των Συλλόγων της Ελευσίνας. Η σειρά των 25 μίνι ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένη στους Συλλόγους της πόλης και αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας και καταγραφής πάνω στα συλλογικά βιώματα των ανθρώπων που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Ελευσίνας μέσα από τις παραδόσεις και τις προσωπικές τους διαδρομές. Ανάμεσα σε αυτά, ιστορίες ανθρώπων που άφησαν κάποτε τον τόπο τους και ένωσαν τις ζωές τους για να δημιουργήσουν έναν τόπο από την αρχή.

Η σειρά προβολών ντοκιμαντέρ με τίτλο Αποτυπώματα Ανθρώπων ολοκληρώνει τον επιτυχημένο κύκλο της στις 2 και 16 Δεκεμβρίου στο Σινέ Ελευσίς. Με άξονες την οικολογία, την αρχαιολογία και την ανθρωπογεωγραφία, τρία ντοκιμαντέρ μεγάλου και μικρού μήκους θα ρίξουν για ακόμη μία φορά κινηματογραφικό φως στην πολιτιστική καθημερινότητα της πόλης παρουσία των δημιουργών τους. Μία συμπαραγωγή της 2023 Ελευσίς με την ΑΜΚΕ “ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”.

Το Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδηµία Χορογραφίας, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Πατρίσιας Απέργη και της ομάδας σύγχρονου χορού Αερίτες, συνεχίζει τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελευσίνα. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη εντατική εβδομάδα εργαστηρίων, όπου οι συμμετέχοντες χορογράφοι θα παρακολουθήσουν σεμινάρια με προσκεκλημένους καλλιτέχνες. Συνεχίζονται, επίσης, τα 10ήμερα residencies στην Ελευσίνα, μια ευκαιρία που τους προσφέρεται από την Ακαδημία για περαιτέρω εμβάθυνση στην έρευνα του χορογραφικού τους έργου, αλλά κυρίως μια ευκαιρία για να συνδεθούν περισσότερο με την πόλη, να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους της και να γνωρίσουν την καθημερινότητά της.

Η 2023 Ελευσίς υποστηρίζει τη νέα πρωτοβουλία της ομάδας “Εν δυνάμει” και της OKAY Initiative Space, με τίτλο “Ι Got It Tho”, μια συλλογική καλλιτεχνική έκθεση που παρουσιάζεται τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. Στόχος του project είναι η εξερεύνηση θεμάτων συμμετοχικότητας, διαφορετικότητας και δημιουργικής έκφρασης με τη συμμετοχή ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία, του ευρύτερου κοινού, μελών του Εν δυνάμει και οργανισμών που ασχολούνται με κοινωνικές μειονότητες. Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις - στάδια με εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν και οι δομές της Ελευσίνας “Ευρυνόμη” Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση και “Όλοι Εμείς” Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Το έργο Ανοιχτός Σταθμός – Ανοιχτή Κοινότητα, που παρουσίασε η Cultterra στον Παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ελευσίνας το φθινόπωρο, συνεχίζεται τον Δεκέμβριο με νέες δράσεις κάθε Πέμπτη στις 19:00. Νέες μοναδικές συναντήσεις με καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, μουσική και γιορτινές εκδηλώσεις έρχονται για να μεταμορφώσουν τον χώρο σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, κοινοτικής σύνδεσης και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, η ομάδα συνεχίζει την εκπομπή της με τίτλο “Συχνότητα Cultterra” και τη συνεργασία της με το Μυστήριο 37 Φωνές της Ελευσίνας, το κοινοτικό διαδικτυακό ραδιόφωνο της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες στο voicesofelefsina.eu.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ!

Έρχονται σύντομα το Μυστήριο 15 Το Ανοιχτό Μουσείο, μία πολυεπίπεδη έκθεση από τη διακεκριμένη εικαστικό και ομότιμη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Βάνα Ξένου και το Μυστήριο 30 Αόρατος Χάρτης, ένα μανιφέστο για τη «μικροϊστορία» ενός τόπου, για την πόλη της Ελευσίνας, μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτο αρχειακό υλικό, προσωπικά αρχεία και μαρτυρίες. Η ψηφιακή εφαρμογή THE INVISIBLE MAP που συνοδεύει και εμπεριέχει το έργο, προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες της Ελευσίνας να περιηγηθούν στην πόλη ανακαλύπτοντας την μέσα από ένα ζωντανό, άυλο, ψηφιακό μουσείο μνήμης, σύγχρονης και ασύγχρονης περιήγησης. Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής παρουσιάζεται το Μυστήριο 45 Persephone Walks, ένα site specific audio-walk πολλαπλών αφηγηματικών φωνών και ηχοτοπίων, που αποκαλύπτουν αόρατες πτυχές της πόλης μέσα από μία προσχεδιασμένη πορεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ι 4 ΔΕΚ

ΣΙΝΕ ΕΛΕΥΣΙΣ

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΠΟΙ Ι 12 ΔΕΚ

ΣΙΝΕ ΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ι 2 & 16 ΔΕΚ

ΣΙΝΕ ΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι 5, 12 & 19 ΔΕΚ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Μυστήριο 59 U(R)TOPIAS Ακαδηµία Χορογραφίας, το Μυστήριο 15 Ανοιχτό Μουσείο, το Μυστήριο 30 Αόρατος Χάρτης και το έργο Ένας τόπος, πολλοί τόποι, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Πρόσβαση στην Ελευσίνα

Μόλις 21 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, μια από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η πόλη των Ελευσινίων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα είναι η τέταρτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης που φιλοξενείται στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε αυτή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Με αυτοκίνητο ή μηχανή μέσω της Αττικής Οδού ή από τη Λεωφόρο Αθηνών σε μόλις 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας

Με λεωφορείο (γραμμές 845 και 871 από Πειραιά, 876 από τον σταθμό «Αγ. Μαρίνα» του μετρό και 878 από Αχαρνές)

Με προαστιακό (στάση «Μαγούλα» και στη συνέχεια με το λεωφορείο 863)

Με ΚΤΕΛ (γραμμή Μέγαρα - Νέα Πέραμος - Ελευσίνα, με αφετηρία την πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο)