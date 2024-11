13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας: Όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις

Το 13ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Avant-Garde Film Festival), ο αγαπημένος θεσμός της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων που απλώνονται σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων, με συζητήσεις, μάστερκλας και q&a’s μετά από επιλεγμένες προβολές με τους προσκεκλημένους σκηνοθέτες απ’ όλον τον κόσμο που θα προλογίσουν τις ταινίες τους.

Οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ, περιλαμβάνουν μάστερκλας της Αντουανέττας Αγγελίδη (7/12) και του Ράντου Ζούντε (14/12) στην Ταινιοθήκη, στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ψηφιοποίηση, αποκατάσταση και το μέλλον των Ευρωπαϊκών Φιλμικών Αρχείων» (12/12, Ινστιτούτο Γκαίτε), καθώς και τη συζήτηση Παραγωγή σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά για ταινίες δημιουργών και ντοκιμαντέρ σε συνεργασία με το ΕΚΚΟΜΕΔ (13/12, Ινστιτούτο Γκαίτε).

Επιπλέον, την Κυριακή 8/12, στην Ταινιοθήκη, θα διεξαχθεί σε συνδιοργάνωση με την ARTWORKS η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας “Reframing Images” x ARTWORKS: Εξερευνώντας την τομή του κινηματογράφου και της σύγχρονης τέχνης / Exploring the intersection of cinema and contemporary art» με τη συμμετοχή έξι σκηνοθετών/σκηνοθετριών από το νεοσύστατο Διαγωνιστικό Τμήμα «Reframing Images». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο σκηνοθέτης Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα δύο πάρτι γνωριμίας στο BIOS (Κυριακή 8/12 και Κυριακή 15/12) με τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές του Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Επίσης, την ερχόμενη Τετάρτη 4/12 θα προηγηθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης του ΦΠΚΑ, η οποία θα διεξαχθεί αμέσως μετά το τέλος της προβολής της ταινίας exergue - on documenta 14 του Δημήτρη Αθυρίδη, σε αθηναϊκή πρεμιέρα. Η ταινία θα κατανεμηθεί σε 3 προβολές, το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου (με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους), ως εξής: Δευτέρα 2/12, 17:00-21:30, Τρίτη 3/12, 17:00-23:00 και Τετάρτη 4/12, 17:00-21:45. Θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα (21:45-23:00).

Συμμετέχουν: Εύα Στεφανή (σκηνοθέτις), Πάνος Χαραλάμπους (εικαστικός, ομότιμος καθηγητης AΣΚΤ), Μαρίνα Φωκίδη (επιμελήτρια, θεωρητικός) και ο δημιουργός της ταινίας Δημήτρης Αθυρίδης. Συντονίζει η Δέσποινα Ζευκιλή (κριτικός τέχνης, διευθύντρια περιοδικού «Αθηνόραμα»)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΙΝΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στα μάστερκλας και τις συζητήσεις του 13ου ΦΠΚΑ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής στο αντίστοιχο λινκ.

*Masterclass | Αντουανέττα Αγγελίδη

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

17:00 // Αίθουσα Α, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το masterclass θα διεξαχθεί στα ελληνικά και θα υπάρχει διαδοχική διερμηνεία στα αγγλικά

Διάλογος για το έργο της Αντουανέττας Αγγελίδη

Συνομιλούν οι:

Αθηνά Αθανασίου

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ρέα Βαλντέν

Επίκουρη καθηγήτρια Σκηνοθεσίας και Μοντάζ, Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλ Ιερόπουλος

Σκηνοθέτης, καλλιτέχνης και ερευνητής

Σάββας Μιχαήλ

Συγγραφέας

Έλενα Χαμαλίδη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Τέχνης, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Την εκδήλωση διευθύνει η Ρέα Βαλντέν.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά

*Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί

Δήλωση συμμετοχής

Η Αντουανέττα Αγγελίδη είναι πρωτοπόρος του φεμινιστικού και avant-garde κινηματογράφου στην Ελλάδα, εικαστικός και μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του μοντερνισμού στον ελληνικό κινηματογράφο. Βαθιά πολιτικοποιημένη και μυημένη σε ριζοσπαστικά διανοητικά ρεύματα, όπως η ψυχανάλυση, από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 κατασκευάζει αρχιτεκτονικά μια οπτική γλώσσα που αποδομεί την πατριαρχική αναπαράσταση των γυναικών, αλλά και προσφέρει ποιητικές εικόνες μιας παράδοξης αφύπνισης, μέσω του ονείρου και του ανοίκειου, στους βυθούς του ασυνειδήτου και της επιθυμίας

* Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας | Reframing Images” x ARTWORKS: Εξερευνώντας την τομή του κινηματογράφου και της σύγχρονης τέχνης

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

14:30 // Αίθουσα Α, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Συμμετέχοντες κινηματογραφιστές-καλλιτέχνες:

Μαρία Αναστασίου (Κύπρος)

Δανάη Hώ (Ελλάδα)

Σαμπχάβι Κάουλ (Ινδία)

Νέιτ Λέιβι (ΗΠΑ)

Πάμπλο Μαρίν (Αργεντινή)

Μαλένα Σλάμ (Χιλή )

Συντονισμός: Μενέλαος Καραμαγγιώλης (σκηνοθέτης)

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά

Δήλωση συμμετοχής

* Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας | Παραγωγή σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά για ταινίες δημιουργών και ντοκιμαντέρ

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

15:00 // Ινστιτούτο Γκαίτε (Ομήρου 14-16)

Συνομιλούν οι:

Τζάκι Ντέιβις, Primitive Film (Ηνωμένο Βασίλειο)

Aντρέα Κεράλτ, 4A4 Productions (Ισπανία)

Άντα Σολομόν, HiFilm Productions and microFILM (Ρουμανία)

Θάνος Αναστόπουλος, Φαντασία Οπτικοακουστική (Fantasia) (Ελλάδα)

Κωνσταντίνα Σταυριανού, Graal (Ελλάδα)

Γιώργος Τσούργιαννης, Horsefly Films (Ελλάδα)

Συντονισμός: Αθηνά Καρτάλου-Αντούκου, Γενική Διευθύντρια, Γ.Δ. Κινηματογράφου, ΕΚΚΟΜΕΔ

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά)

Δήλωση συμμετοχής

* Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας | Ψηφιοποίηση, αποκατάσταση και το μέλλον των Ευρωπαϊκών Φιλμικών Αρχείων

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

14:00 // Ινστιτούτο Γκαίτε (Ομήρου 14-16)

Συνομιλούν οι:

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΚΟΜΕΔ «Δημιουργική Ελλάδα»

Ηλέκτρα Βενάκη

Συντονίστρια του Εργαστηρίου Ψηφιακής Αποκατάστασης Ταινιών, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πωλίνα Ρεΐζη

Ερευνήτρια και Σύμβουλος συντήρησης οπτικοακουστικών έργων, Ένωση Ευρωπαϊκών Ταινιοθηκών (ACE)

Σελίν Ρουιβό

Συντηρήτρια φιλμ, Καθηγήτρια στο ULB (Βρυξέλες), Αντιπρόεδρος Domitor

Παντελής Βούλγαρης

Σκηνοθέτης / Director

Ασημίνα Προέδρου

Σκηνοθέτρια / Director

Συντονισμός: Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του ΔΣ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά)

Δήλωση συμμετοχής

* Masterclass | Ράντου Ζούντε

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου

14:00 // Aίθουσα Α, Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Masterclass: Radu Jude

Συντονισμός: Χρήστος Μήτσης, κριτικός κινηματογράφου

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά)

* Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί

Δήλωση συμμετοχής

Ο ανατρεπτικός, πολυβραβευμένος Ρουμάνος δημιουργός Ράντου Ζούντε, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου Ρουμάνικου κινηματογράφου, δημιουργός της ταινίας Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό που αγαπήθηκε πολύ στη χώρα μας, και βραβευμένος με Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο. Το έργο του Ζούντε χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό συνδυασμό μαύρου χιούμορ, αιχμηρού κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού, ιδίως απέναντι στον σύγχρονο καπιταλισμό, και κριτικού στοχασμού πάνω στη ρουμανική ταυτότητα και ιστορία. Αρχικά βοηθός σκηνοθέτη στις ταινίες του Κώστα Γαβρά και του Κρίστι Πούιου, ο Ζούντε είναι αδιαμφισβήτητα συνδεδεμένος με το «Ρουμανικό νέο κύμα» του οποίου υπογράφει έργα-ορόσημα που απέσπασαν διεθνή αναγνώριση

Εδώ θα βρείτε τα πάντα για τις παράλληλες δράσεις του 13ου ΦΠΚΑ:

http://www.tainiothiki.gr/el/ekdiloseis-aagff13

Το ΦΠΚΑ επιστρέφει από τις 5 έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2024 φιλοδοξώντας να αναδείξει ό, τι πιο φρέσκο και καινοτόμο συμβαίνει στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Θα διεξαχθεί στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης, ενώ επιλεγμένα προγράμματα του θα παρουσιαστούν και online στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr.

Εδώ θα βρείτε το τρέιλερ του 13ου ΦΠΚΑ:

https://youtu.be/dGEyCt8RYco

Kι εδώ τα πάντα για το φεστιβάλ:

http://www.tainiothiki.gr/el/13aagff

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμεικός, τηλ. 210 3612046