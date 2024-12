Ορέστης Ντάντος: Κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Μοναχοπαίδια»

Κυκλοφορεί από τη LEAP το νέο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου με τίτλο «ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ».

19 νέα τραγούδια σε ένα concept άλμπουμ μίας ώρας που δίνει φωνή στα 19 μοναχοπαίδια - αδέρφια του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική των τραγουδιών.

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του ΕP «Τακούνια για καρφιά», με το ομώνυμο να αποτελεί σήμερα ένα τραγούδι-σύμβολο δικαιοσύνης, ελευθερίας και απελευθέρωσης των γυναικών αλλά και την τεράστια επιτυχία «Νερό στη βάρκα», ο Ορέστης Ντάντος επιστρέφει ως τραγουδοποιός με το έβδομο προσωπικό ολοκληρωμένο άλμπουμ του. Με τη χαρακτηριστική ευαισθησία των στίχων του και με μουσικές επιλογές από τη Hip Hop έως την παράδοση, ο Ντάντος παρουσιάζει 19 νέα τραγούδια – 19 ιστορίες για όλους εκείνους που δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους στον κόσμο αυτό. Ένα άλμπουμ για τα «μοναχοπαίδια» της ζωής.

«Τα δικά μου αδέρφια είναι μοναχοπαίδια»

Βαθιά προσωπικό και βιωματικό, το νέο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου απευθύνει ένα οικείο κάλεσμα σε όλους εκείνους που ζουν αντισυμβατικά, μοναχικά, διαφορετικά. Σε εκείνους τους «απόκληρους» που έχουν ανάγκη να βρουν τη δική τους οικογένεια χωρίς να πρέπει να αλλάξουν.

Αυτοί είναι τα αληθινά ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ για τα οποία μιλάει το άλμπουμ.

Αυτή είναι η οικογένεια που ψάχνει ο Ντάντος.

Αυτός είναι ο Ορέστης Ντάντος.

«Όλοι οι μόνοι σας ελάτε μαζί μου»

Τα «Μοναχοπαίδια» είναι η απάντηση του Ντάντου στην υπερβολική ταχύτητα της εποχής. Ένα υπαρξιακό ταξίδι 19 τραγουδιών που μας προσκαλεί να αφεθούμε στη μυσταγωγία και τη συγκίνηση της ακρόασης. Και ποιος ξέρει; Ίσως μας αλλάξει και μας σώσει!

Track list

Εν αρχή ην η τρέλα

Είναι μοναχοπαίδια

Χίλια χρόνια

Κοκτίζερ

Αρετούσα αφηρημένη

Πάμε πίσω

Μην κοιτάξεις πίσω σου

Μονόδρομος

Όλα είναι πιθανά

Όλοι και μόνος μου

Music is your only friend

Γύρω γύρω όλοι

Ρε Μανώλη

Πλειοψηχούντες

Σβήνει γρήγορα η σελήνη

Μία θέση κενή

Χορτάρι φρέσκο

Αθώος για όλα

Βροχή απ' το διάστημα

info

Ορέστης Ντάντος

ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ

Στίχοι / Μουσική: Ορέστης Ντάντος

Μουσική για το Κοκτίζερ: Λεωνίδας Πετρόπουλος

Τραγουδούν επίσης: Γιώργος Μουφλούζης (Ρε Μανώλη), Μαρίνα Καστρινού (Αρετούσα Αφηρημένη)

Έπαιξαν οι:

Λεωνίδας Πετρόπουλος: programming, μπάσο, πλήκτρα, ηλεκτρική κιθάρα, έγχορδα, drums, κρουστά, μπάσο, βιόλα

Ορέστης Ντάντος: κιθάρες, πλήκτρα, πιάνο, programming, μελόντικα, κρουστά, μαντολίνο, τρομπέτα, γιουκαλίλι

Γιώργος Καρδιανός: κιθάρες

Φωνητικά: Μαρίνα Καστρινού, Λεωνίδας Πετρόπουλος, Ορέστης Ντάντος

Ενορχηστρώσεις: Ορέστης Ντάντος, Λεωνίδας Πετρόπουλος

Μίξη - Mastering : Λεωνίδας Πετρόπουλος (studio Anaconda)

Σκίτσα: Απόστολος Πλαχούρης