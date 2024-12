Χρυσές Σφαίρες: Δέκα υποψηφιότητες για την ταινία της χρονιάς «Emilia Perez»

Με δέκα υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες η «Emilia Perez» είναι η ταινία που από ότι φαίνεται θα μας απασχολήσει περισσότερο στην απονομή των βραβείων Όσκαρ τον ερχόμενο Μάρτιο. Η ταινία του Ζακ Οντιάρ θριάμβευσε και το περασμένο Σάββατο στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου και γενικότερα δείχνει ότι έχει ισχυρό ρεύμα υποστήριξης και στις δύο ακτές του Ατλαντικού. Η «Emilia Perez», θυμίζουμε, είχε ξεκινήσει την πορεία της από το Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο όπου έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και απέσπασε το βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας στο σύνολο των πρωταγωνιστριών της καθώς και το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών στις 5 Ιανουαρίου, η ταινία διεκδικεί τα βραβεία καλύτερου μιούζικαλ ή κωμωδίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, μουσικής, α’ γυναικείας ερμηνείας στην Κάρλα Σοφία Γκασκόν, β’ γυναικείας ερμηνείας στις Ζόι Σαλντάνα και Σελένα Γκόμεζ, καλύτερης διεθνούς ταινίας και καλύτερου τραγουδιού (El Mal και Mi Camino). Όπως είναι προφανές, η ταινία αναμένεται να σαρώσει και στη συνέχεια να πάει με τον αέρα του φαβορί στην απονομή των Όσκαρ.

Επτά υποψηφιότητες

To «αντίπαλο δέος» ακούει στο όνομα «The Brutalist» του Μπρέιντι Κόρμπετ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ τα σχόλια που το συνοδεύουν είναι διθυραμβικά. Η ταινία διεκδικεί επτά Χρυσές Σφαίρες (καλύτερη δραματική ταινία, σκηνοθεσία, σενάριο, μουσική, α’ ανδρικής ερμηνείας στον Αντριεν Μπρόντι, β’ ανδρικής ερμηνείας στον Γκάι Πιρς, β’ γυναικείας ερμηνείας στην Φελίσιτι Τζόουνς).

Μία λιγότερη, έξι δηλαδή, υποψηφιότητα έχει το «Κονκλάβιο» του Εντουαρντ Μπέργκερ με τον Ραλφ Φάινς να διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικής ερμηνείας και να θεωρείται από τα φαβορί της χρονιάς για τα μεγάλα βραβεία. Η ταινία διεκδικεί επίσης Χρυσές Σφαίρες καλύτερου σεναρίου, σκηνοθεσίας, μουσικής, καλύτερης ταινίας και β’ γυναικείας ερμηνείας για την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Οι υπόλοιπες ταινίες που είναι μέσα στην κούρσα για τα Όσκαρ πήραν και αυτές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, όπως η «Anora» του Σον Μπέικερ, το «The substance» της Κοραλί Φαρζά, το «Wicked» με την Αριάνα Γκράντε, το «Challengers» και το «Queer» του Λούκα Γκουαντανίνο.

Διπλές υποψηφιότητες

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν οι διπλές και τριπλές υποψηφιότητες όπως εκείνη του Σεμπάστιαν Σταν που είναι υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικής ερμηνείας ως Ντόναλντ Τραμπ στο «The apprentice» και στο «A different man», ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείας ερμηνείας για το «Lee» καθώς και για την μίνι τηλεοπτική σειρά «The regime». Το ίδιο ισχύει και για τη Σελένα Γκόμεζ που διεκδικεί Χρυσή Σφαίρα β’ γυναικείας ερμηνείας για την «Emilia Perez» αλλά και για το τηλεοπτικό «Only murders in the building». Τέλος, ο Ζακ Οντιάρ του «Emilia Perez» είναι υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας, σεναρίου και τραγουδιού για το «El Mal».

Σημειώστε επίσης ότι Χρυσή Σφαίρα α’ γυναικείας ερμηνείας διεκδικεί η Πάμελα Αντερσον για το «The last showgirl» της Τζία Κόπολα, η Τίλντα Σουίντον για το «Διπλανό δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Αντζελίνα Τζολί (Maria) και η Νικόλ Κίντμαν (Babygirl). Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικής ερμηνείας διεκδικεί ο Τίμοθι Σαλαμέ που ενσαρκώνει τον Μπομπ Ντίλαν στο «A complete unknown» και ο Ντάνιελ Κρεγκ για το «Queer». Υποψηφιότητα πήραν επίσης οι Χιου Γκραντ (Heretic), Τζέσι Πλίμονς για τις «Ιστορίες καλοσύνης» του Γιώργου Λάνθιμου, η Ντέμι Μουρ και η Μάργκαρετ Κουόλι για το «The substance», ο Ντένζελ Ουάσιγκτον για τον «Μονομάχο ΙΙ», το «Dune Μέρος ΙΙ», ενώ Χρυσή Σφαίρα καλύτερης επίδοσης στο box office διεκδικούν οι ταινίες «Alien: Romulus», «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης», «Deadpool & Wolverine», «Μονομάχος ΙΙ», «Τα μυαλά που κουβαλάς 2», «Wicked», «Το ατίθασο ρομπότ» και «Twisters».

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου.