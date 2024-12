Σταυρός του Νότου: Onirama και Πηνελόπη Αναστασοπούλου σε δύο εορταστικές εμφανίσεις

Οι ONIRAMA, το πιο δυναμικό συγκρότημα, μετά τις πρόσφατες εκρηκτικές εμφανίσεις τους στο Σταυρό του Νότου Plus το Νοέμβριο, που έγιναν talk of the town, επιστρέφουν για να βάλουν «φωτιά» στη σκηνή την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Ιανουαρίου!

Με την ανεξάντλητη και εντυπωσιακή τους ενέργεια, οι ONIRAMA μας παρασύρουν σε ένα μοναδικό εορταστικό πάρτυ και δίνουν …νόημα στις γιορτινές μέρες που διανύουμε, σε ένα στέκι γεμάτο μουσική, χορό και αγαπημένα τραγούδια.

Μαζί τους και πάλι, η rock ‘n roll queen Πηνελόπη Αναστασοπούλου, σε μια ανατρεπτική σύμπραξη on stage!

Την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 5 Ιανουαρίου στο Σταυρό του Νότου Plus!

info

ONIRAMA LIVE

Μαζί τους η rock ‘n roll queen

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου & Κυριακή 5 Ιανουαρίου

Προπώληση εδώ

Γενική Είσοδος: 17€

Ώρα Έναρξης: 22.30

Μαραντίνης Θοδωρής: φωνή

Κοκονίδης Γιώργος: κιθάρα

Κοκονίδης Δημήτρης: ντραμς

Παπακωνσταντίνου Αλέξανδρος: μπάσο

Τρεσίντσης Χρήστος: πλήκτρα

Πολίτη Δανάη: φωνή

Λαμπρόπουλος Ηλίας: σολίστ

Πληροφορίες: 210 9226975