Θεσσαλονίκη: Χριστούγεννα στα MOMus Μουσεία Φωτογραφίας και Σύγχρονης Τέχνης με πάρτι και εργαστήρια

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και για ακόμη μια χρονιά το MOMus προσκαλεί μικρούς και μεγάλους φίλους στις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτές τις μέρες.

Τη γιορτή «ανοίγει» το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Προβλήτα Α’) την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, 11:00-14:00, με την αγαπημένη εκδήλωση «Merry CLICKMAS!», που ειδικά φέτος φέρνει κοντά τις γενιές με την παράσταση «Αναμνήσεις σε Κάδρα», με αγαπημένα τραγούδια από τους/τις πιο αγαπημένους/ες πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες μαζί με προσωπικές τους ιστορίες, χειροποίητα στολίδια, ζεστό κρασί και την αναμνηστική φωτογραφία για το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Την σκυτάλη «παίρνει» το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ- Helexpo) το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, 11:00-13:30, με πρόσκληση στο πιο δημιουργικό εργαστήριο χριστουγεννιάτικων στολιδιών, υπό την… επίβλεψη των πιο χαρούμενων ξωτικών-βοηθών. Και καθώς οι μέρες γιορτών απαιτούν party και μουσική, η πιο γιορτινή πρόταση έρχεται για το τελευταίο σαββατόβραδο της χρονιάς, στις 28 Δεκεμβρίου, 21:00-01:00, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του MOMus, με το SPEKTRAUM X MOMus vol.4.

Και φυσικά, επειδή οι γιορτές συνοδεύονται από δώρα, σε όλα τα πωλητήρια/shops στα μουσεία του MOMus, βρίσκουμε τις πιο ωραίες προτάσεις για τους αγαπημένους μας!

Πληροφορίες για τις τρέχουσες εκθέσεις του MOMus, τις ξεναγήσεις και τις παράλληλες δράσεις σε αυτές, στην ιστοσελίδα www.momus.gr.

Οι χώροι του MOMus θα παραμείνουν κλειστοί 25, 26, 31.12.2024, 01 & 06.01.2025.

Στις 24.12.2024, οι χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί 10:00-14:00.

Αναλυτικά οι δράσεις

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024 | 11:00-14:00

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Προβλήτα Α’, λιμάνι)

«Merry CLICKmas 2024!»

Προσωπικές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια στην παράσταση «Αναμνήσεις σε Κάδρα», χειροποίητα γλυκίσματα με το Mammy’s Caravan, στολίδια και πολλά φωτογραφικά κλικ στο Facebooth, «έρχονται» στην καθιερωμένη συνάντησή μας πριν τα Χριστούγεννα στο MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης «Merry CLICKmas», με ελεύθερη συμμετοχή για όλους, μικρούς και μεγάλους!

Πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες στην ειδική παράσταση «Αναμνήσεις σε Κάδρα» είναι οι συμμετέχοντες/χουσες στο ομώνυμο εργαστήριο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξιοποίηση της Τέχνης ως Συνταγογραφούμενης Θεραπείας για την Προαγωγή της Κοινωνικής Συνοχής και Ενεργοποίηση της ‘Ασημένιας Οικονομίας’ (Ελλάδα 2.0)».

Κατά τη διάρκεια των 12 δίωρων συναντήσεων του εργαστηρίου, το MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης αποτέλεσε έναν ασφαλή χώρο μοιράσματος προσωπικών βιωμάτων και αναμνήσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες με αφορμή φωτογραφίες από το οικογενειακό τους άλμπουμ παρουσίασαν προσωπικές ιστορίες ανακαλώντας μνήμες και συναισθήματα. Με την καθοδήγηση της αφηγήτριας Ανθής Θάνου οι ιστορίες αυτές πλαισιωμένες με μουσική και τραγούδια αποτελούν το περιεχόμενο της παράστασης. Κάποιες από τις προσωπικές αφηγήσεις θα γίνουν σύντομα βίντεο ή podcast τα οποία θα δημοσιευθούν στα social media και στην ιστοσελίδα του MOMus.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες άνω των 65 ετών. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν (πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: reception.photography@momus.gr, 2310 566716).

Συντελεστές εργαστηρίου:

Σύλληψη ιδέας: Μαρία Κοκορότσκου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης MOMus

Συντονισμός δράσης: Μαρία Κεχαγιόγλου, επιμελήτρια Εκπαίδευσης ΜΟΜus

Εκπαίδευση στην αφήγηση: Ανθή Θάνου, αφηγήτρια

Μουσική διδασκαλία: Αλέξανδρος Μακρής, μουσικός

Γραφιστική επιμέλεια & δημιουργία podcast: Αντώνης Βλάχος, φωτογράφος

Οι ιστορίες (με τη σειρά που παρουσιάζονται)

Το χρονικό μιας τυχαίας επιτυχίας (Δημήτρης Τσούκας)

Το σημάδι (Ρίτα Δούκα)

Αποκριάτικο πάρτι (Σοφία Φακίρη)

Το ταξίδι (Μαρία Σιωπίδου)

Ένα κομμάτι ζωής (Χρυσάνθη Εμμανουηλίδου)

Το ποδήλατο (Θωμαή Χρηστίδου)

Σα να ήταν χτες (Αδαμάντιος Αμανίτης)

Γυμναστικές επιδείξεις (Ευαγγελία Αγγελίδου)

Το λουλούδι (Δήμητρα Μιχαηλίδου)

Χαμάμ Παράδεισος (Σόνια Παπαγγέλου)

Τα τραγούδια (με τη σειρά που ακούγονται)

Όμορφη Θεσσαλονίκη (στίχοι-μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης)

Έλα βρε Χαραλάμπη (στίχοι-μουσική: παραδοσιακό)

Πότε θα κάνει ξαστεριά (στίχοι-μουσική: παραδοσιακό)

Το ποδήλατο (στίχοι: Άρης Δαβαράκης, μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος)

Μανούλα μου (στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλης, μουσική: Μάνος Χατζιδάκις)

Μενεξέδες και Ζουμπούλια (στίχοι-μουσική: αστικό Πολίτικο)

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα Ικαρίας (στίχοι-μουσική: παραδοσιακό)

Οι συμμετέχοντες/ουσες (με αλφαβητική σειρά): Ευαγγελία Αγγελίδου, Αδαμάντιος Αμανίτης, Μαρία Αρβανιτίδου, Δέσποινα Γιαννούση, Ρίτα Δούκα Χρυσάνθη, Εμμανουηλίδου, Τάνια Ζαρκαλή, Βίκυ Καλαφάτη, Σόνια Καραπαναγιωτίδου, Δήμητρα Μιχαηλίδου, Σόνια Παπαγγέλου, Μαρία Σιωπίδου, Μαρία Τουρτσάκη, Σμαρώ Τσίντου, Δημήτριος Τσούκας, Μαίρη Τουγιαννίδου, Σοφία Φακίρη, Θωμαή Χρηστίδου.

Θερμές ευχαριστίες στη Διεύθυνση Προστασίας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και το 12ο παράρτημα Κ.Α.Π.Η για τη συνεργασία και την υποστήριξη.

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024 | 11:00-13:30

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-Helexpo)

«Λαμπερά Χριστούγεννα στο Μουσείο!»

Στο εκπληκτικό, δημιουργικό εργαστήριο που θα στηθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκουμε τα υλικά από το εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών του Αϊ-Βασίλη, καθώς μετά από μια μυστική ασυμφωνία με τους βοηθούς του τα ξωτικά, τα χάρισαν στο MOMus! Πειραματιζόμαστε με χαρτόνια, κορδέλες, πούλιες, χάντρες και πολλά άλλα μοναδικά υλικά και δημιουργούμε τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μικροί και μεγάλοι δίνουμε ραντεβού στην ομορφότερη παρέα στο κέντρο της πόλης, με ελεύθερη συμμετοχή!

Ομάδα εργασίας: Λένα Αθανασοπούλου, Έλενα Βισέρη, Χριστίνα Μαβίνη, Εύη Παπαβέργου, Χριστίνα Παπαϊωακείμ, Έφη Σκυλίτση – επιμελήτριες Εκπαίδευσης MOMus

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024 | 21:00-01:00

MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ-Helexpo)

SPEKTRAUM X MOMus vol.4

Το πιο γιορτινό party της χρονιάς έρχεται από την ομάδα SPEKTRAUM στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με acid progressive house ήχους, σε ανοιχτή συνύπαρξη με τα έργα σύγχρονης τέχνης της τρέχουσας έκθεσης και ποτά στο MOMus Art Café!

21:00-23:00 VS Funktions

23:00-01:00 MAN WITH THE SPEAKER

Η έκδοση εισιτηρίου (10€) στο acid progressive house party γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ComeTogether εδώ https://shorturl.at/J0rlb. Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές, ακυρώσεις και επιστροφές εισιτηρίων.

Οι DJs Srek vs Mitch (VS Funktions) μοιράζονται το κοινό πάθος για την ηλεκτρονική μουσική και την ενέργεια που αυτή φέρνει στη διασκέδαση. Με επιρροές από techno, house και deep house, οι Srek και Mitch προσφέρουν έναν μοναδικό ήχο που ξεσηκώνει. Ο Srek φέρνει δυναμισμό και ατμοσφαιρικές μεταβάσεις, ενώ ο Mitch προσθέτει disco και house vibes, δημιουργώντας μια τέλεια ισορροπία. Μαζί, ξεχωρίζουν για την ένταση και το συναίσθημα που αποπνέουν τα sets τους. Μέσα από το studio τους, VS Funktions, παράγουν radio shows, events και συνεργάζονται με διεθνείς καλλιτέχνες, προωθώντας την καινοτομία στη μουσική σκηνή. Με residency στο Thermaikos Bar και ένα εντυπωσιακό καλοκαίρι στο Super Paradise Μυκόνου, έχουν αφήσει το στίγμα τους σε κορυφαία venues. Η χημεία τους και οι δυναμικές τους εμφανίσεις υπόσχονται μοναδικές μουσικές εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.

Ο Χάρης Δημητρέλος aka MAN WITH THE SPEAKER έρχεται από την ηλεκτρονική μουσική σκηνή της Αθήνας, γνωστός για το ταλέντο του να συνδυάζει διαφορετικά είδη μουσικής και τις έντονες εμφανίσεις του. Με ρίζες σε εκλεκτικές μουσικές και ένα σημαντικό πέρασμα από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει τους ακολούθους του σε Ελλάδα και εξωτερικό, κερδίζοντας αναγνώριση για τη σκανδαλιστική αφήγηση των DJ set του και τις συνεργασίες του με κορυφαία techno πρακτορεία και καλλιτέχνες. Η δουλειά του, που χαρακτηρίζεται από μια βαθιά σύνδεση με old-school techno, house και σύγχρονες ηλεκτρονικές μίξεις, εδραιώνει τη θέση του ως εξέχουσα φιγούρα, προσφέροντας ασυναγώνιστες live εμπειρίες.