Νέες ταινίες: Πρεμιέρα για το «Υπάρχω» με τα τραγούδια και τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη

Πρεμιέρα κάνει σήμερα Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες το πολυαναμενόμενο «Υπάρχω» για τη ζωή και το έργου του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Πολύ καλή πρόταση όμως αποτελεί και το ήδη βραβευμένο «Ο σπόρος της ιερής συκιάς» του Μοχάμαντ Ρασούλοφ που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του για να προβληθεί η ταινία του, όπως επίσης και το «Μουφάσα: Ο βασιλιάς των λιονταριών», το φωτορεαλιστικό animation που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και αποτελεί πρίκουελ και σίκουελ μαζί του αγαπημένου «Βασιλιά των λιονταριών». Παράλληλα, ο «Ωρολογιακός μηχανισμός» του Σιρίλ Σόιμπλιν αποτελεί μια ακόμα αξιόλογη «σινεφίλ» πρόταση για αυτή την εβδομάδα.

ΥΠΑΡΧΩ ***

(ΕΛΛΑΔΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ, ΚΛΕΛΙΑ ΡΕΝΕΣΗ, ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΒΟΥΛΙΩΤΗ

Η ζωή, τα τραγούδια, οι γυναίκες, η μητέρα του, οι κόντρες με τις δισκογραφικές εταιρείες, η φυγή του από τη νύχτα. Όλα είναι μέσα σε αυτή την ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη ο οποίος λατρεύεται έως και σήμερα φανατικά. Κι ενώ μόνο τα τραγούδια του, αλλά και με τον χορταστκό τρόπο που δίνονται, αρκούν για να σε κερδίσουν, ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος και η Κατερίνα Μπέη στο σενάριο, σκάβουν λίγο παραπάνω στο πώς χτίστηκε αυτός ο μοναδικός μύθος για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού σε μια βιογραφία που ξεκινά με ενθουσιασμό και σωστή τοποθέτηση αλλά στο δεύτερο μέρος υποκύπτει στον πειρασμό να χωρέσει τα πάντα πλατιάζοντας και χάνοντας αναπόφευκτα και σταδιακά τη δυναμική της εκκίνησης που παρασέρνει.

Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΣΥΚΙΑΣ ****

(THE SEED OF THE SACRED FIG)

ΙΡΑΝ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΡΑΣΟΥΛΟΦ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΣΟΧΕΪΛΑ ΓΚΟΛΕΣΤΑΝΙ, ΜΑΧΣΑ ΡΟΣΤΑΜΙ

Στους δρόμους της Τεχεράνης και των μεγάλων πόλεων του Ιράν η ένταση αυξάνεται καθώς ο κόσμος και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά διαμαρτύρονται και συγκρούονται με την αστυνομία για τη σύλληψη και τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί. Η ένταση εξαπλώνεται και μέσα στο σπίτι του νεοδιορισμένου στην Εισαγγελία, Ιμάν καθώς τα δύο κορίτσια του προσπαθούν να πείσουν τους γονείς τους ότι η τηλεόραση λέει ψέματα για τις ταραχές και το δίκιο βρίσκεται σε εκείνους που έχουν κατέβει στους δρόμους. Όταν εξαφανίζεται το πιστόλι του Ιμάν μέσα στο σπίτι τους η κατάσταση εκτροχιάζεται.

Και μόνο για την τόλμη και το θάρρος του Μοχάμαντ Ρασούλοφ να κινηματογραφήσει μια ταινία σαν κι αυτή, ο βραβευμένος σκηνοθέτης έχει το σεβασμό και τα συγχαρητήριά μας. Μέσα σε τόσο αυταρχισμό και καταστολή κάνει το γενικό προσωπικό και προσθέτει εμβόλιμα ανατριχιαστικές σκηνές από τις συγκρούσεις τραβηγμένες με κινητό τηλέφωνο. Καλλιτεχνικά μιλώντας, η ταινία του είναι τόσο άρτια δομημένη, τόσο σφιχτά πλεγμένη που δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα. Δεν περισσεύει ούτε ένα πλάνο και ο ίδιος, με τον μοντέρ του, έχουν στήσει μια εξαιρετική ιστορία-κραυγή ελευθερίας ιδιαίτερα ευθύβολη και αποτελεσματική.

ΜΟΥΦΑΣΑ: Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ ***

(MUFASA: THE LION KING)

ΗΠΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΠΑΡΙ ΤZΕΝΚΙΝΣ

Η μικρή λέαινα Κιάρα ακούει την ιστορία του προγόνου της, Μουφάσα από τον σοφό Ραφίκι που την έζησε από κοντά. Η διαδρομή περιλαμβάνει ανέλπιστες φιλίες, επικίνδυνες αναμετρήσεις, μεγάλους έρωτες και ένα πέρασμα στην ενηλικίωση για όλους τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.

Γεμάτο όμορφα μηνύματα και απίθανες εικόνες οι οποίες γραφιστικά απλά δεν συγκρίνονται, αυτό το φωτορεαλιστικό animation απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους φίλους της μεγάλης οθόνης που θέλουν να απολαύσουν μια αξιαγάπητη ιστορία φιλίας και ταυτότητας. Η Disney έχει φροντίσει βέβαια να «εξοβελίσει» τις γκρίζες στιγμές της ιστορίας με αποτέλεσμα η αφήγηση να μην έχει το συναισθηματικό βάθος που θα ανέμενε κανείς αλλά η κατασκευή στο σύνολό της αποζημιώνει, ενώ αισθητικά η απόπειρα είναι άριστη.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ωρολογιακός μηχανισμός **1/2. Του Σιρίλ Σόιμπλιν με τους Κλάρα Γκοστίνσκι, Αλεξέι Ευστράτοφ

Βρισκόμαστε στον 19ο αιώνα και ο Πιοτρ Κροπότκιν βρίσκεται σε ένα ελβετικό χωριό όπου οι περισσότεροι εργάζονται στο εργοστάσιο παραγωγής ρολογιών. Καθώς η εντατικοποίηση της παραγωγής είναι πλέον γεγονός, οι εργάτες συσπειρώνονται στις αναρχικές ομάδες που δρουν ανάμεσά τους.

Ιδιαίτερη κινηματογράφηση που μερικές φορές σε κρατάει σε απόσταση, ακίνητη κάμερα, φυσικό φως και λιτές ερμηνείες χαρακτηρίζουν αυτή την απόπειρα που έχει αρκετό ιστορικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον αλλά δεν επιθυμεί να αφηγηθεί αυτή την ιστορία με αμιγώς μυθοπλαστικούς όρους.

Αξιαγάπητη **1/2. Της Λίλα Ινγκολγσντότιρ με τους Χέλγκα Γκούρεν, Οντγιρ Τούνε

Η χωρισμένη με δύο παιδιά Μαρία ξαναζεί τον έρωτα με τον Σίγκμουντ αλλά μετά από λίγα χρόνια και δυο παιδιά ακόμη, βρίσκεται και πάλι στα πρόθυρα του διαζυγίου. Αναζητά σανίδα σωτηρίας στην ψυχανάλυση ζευγαριών κι εκεί αντιλαμβάνεται ότι η ρίζα του προβλήματος την ξεπερνάει χρονικά.

Ρεαλιστική καταγραφή ενός ζευγαριού που χωρίζει και ιδιαίτερα μέσα από τη σκοπιά της γυναίκας που βλέπει για δεύτερη φορά να διαλύεται ο κόσμος της θεωρώντας ότι ο σύντροφός της την αγνοεί και την αποφεύγει. Περιμέναμε μια πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση του θέματος από βορειοευρωπαία δημιουργό και αυτό ίσως είναι το σημείο που τελικά σε πετάει έξω από την ταινία.

Τα τελευταία Χριστούγεννα στο πατρικό μας **. Του Τάιλερ Ταορμίνα με τους Έλσι Φίσερ, Μαρία Ντίτζια

Είναι παραμονή Χριστουγέννων και μια πολυπληθής οικογένεια συγκεντρώνεται στο πατρικό σπίτι για το γιορτινό δείπνο. Συγκρούσεις, απρόοπτα και κάποιες διάσπαρτες συγκινητικές στιγμές σε μια ιστορία που αργεί να ξετυλιχθεί και να αποκτήσει υπόσταση και όταν τελικά το κάνει, έχει πια χαθεί το ενδιαφέρον.

142 χρόνια. Ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου

Στις ελληνικές φυλακές βρίσκονται καταδικασμένοι χιλιάδες πρόσφυγες ως διακινητές. Ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος συμμετέχει σε έναν αγώνα για να σωθούν 3 αθώοι άνθρωποι. Ο πρώτος έχει καταδικαστεί σε 142 χρόνια φυλάκισης και οι άλλοι δύο σε 50. Σε ένα δικαστικό θρίλερ που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο, θα δικαιωθεί ο αγώνας τους για την ελευθερία;