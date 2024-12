Μπαράκ Ομπάμα: Οι ταινίες της χρονιάς από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ

Τις δέκα καλύτερες ταινίες της χρονιάς ανέβασε σε ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, όπως κάνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ο 63χρονος πολιτικός έγραψε απλά ότι «εδώ είναι μερικές ταινίες που θα σας πρότεινα να δείτε» και χωρίς αξιολογική σειρά μνημονεύει τα «Anora» του Σον Μπέικερ, «A complete unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ με τον Τίμοθι Σαλαμέ για τα πρώτα βήματα του Μπομπ Ντίλαν στη Νέα Υόρκη, τον «Σπόρο της ιερής συκιάς» του Ιρανού Μοχάμαντ Ρασούλοφ, το «Κονκλάβιο» του Εντουαρντ Μπέργκερ, το «Dune: Μέρος δεύτερο» του Ντενί Βιλνέβ, το «All we imagine as light» της Παγιάλ Καπάντια, τα «Μαθήματα πιάνου» του Μάλκολμ Ουάσινγκτον, το «Didi» του Σον Γουανγκ, «Η Γη της Επαγγελίας» του Νικολάι Αρσέλ και το ντοκιμαντέρ «Sugarcane» των Εμιλι Κάσι και Τζούλιαν Μπρέιβ Νόιζκατ.

Πέρυσι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προτείνει 14 ταινίες και ανάμεσά τους ήταν μερικές από εκείνες που πρωταγωνίστησαν στα Όσκαρ όπως το «Οπενχάιμερ», οι «Χαμένες ζωές», το «American fiction», «Η ανατομία μιας πτώσης» και «Τα παιδιά του χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν. Εκείνη η λίστα είχε και ταινίες που στην παραγωγή τους αναμίχθηκε η εταιρεία του Μπαράκ Ομπάμα, Higher Ground.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε κοινοποιήσει τα τραγούδια που του άρεσαν αυτή τη χρονιά και στη λίστα του βλέπουμε τραγούδια των Kendrick Lamar (Squabble Up), Beyonce (Texas hold 'em), Fontaines D.C. (Favourite), Billie Eilish (Lunch), Hozier (Too sweet), Waxahatchee & MJ Lenderman (Right back to it) κ.α.

Στη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία για τη φετινή χρονιά συγκαταλέγονται τα "The anxious generation" του Τζόναθαν Χάιντ, το "Patriot" του Αλεξέι Ναβάλνι, το "Someone like us" του Dinaw Mengestu, το "Stolen pride" της Arlie Russell Hochschild κ.α.