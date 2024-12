Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με ελεύθερη είσοδο

Τρυφερές και αισθαντικές μελωδίες που υμνούν όλα όσα κρύβονται στην ψυχή μας και φανερώνονται όταν δύει ο ήλιος. Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, το ιστορικό και δημοφιλές σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών Metallon της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Στο πρόγραμμα, έργα τζαζ, σουίνγκ και μουσική για big band. Είδη που έδωσαν έναν διαφορετικό ρόλο στα χάλκινα όργανα από αυτόν που έχουν συνήθως σε μια συμφωνική ορχήστρα. Οι μουσικοί της ΚΟΑ δανείζονται τον τίτλο της συναυλίας Moonlight Serenade από την ομώνυμη μπαλάντα του Γκλεν Μίλερ και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη χορευτικό ρυθμό και νοσταλγία ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων τα “It Don’t Mean a Thing”, “What a Wonderful World”, “Caravan” και “A Night in Tunisia”. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.

Το πρόγραμμα με μια ματιά

ΓΚΛΕΝ ΜΙΛΛΕΡ (1904-1945) / ΜΙΤΣΕΛ ΠΑΡΙΣ (1900-1993), μεταγραφή Bill Holcombe

Moonlight Serenade

Παραδοσιακό της Νέας Ορλεάνης, μεταγραφή JackMcKenzie

When the Saints

ΤΖΟΡΤΖ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΒΑΪΣ (1921-2010) / ΜΠΟΜΠ ΤΙΛΕ (1922-1996), μεταγραφή J.McKenzie

What a Wonderful World

ΓΚΛΕΝ ΜΙΛΛΕΡ (1904-1945), ενορχήστρωση John Iveson

Little Brown Jug (Miller for Ten)

ΝΑΣΙΟ ΧΕΡΜΠ ΜΠΡΑΟΥΝ (1896-1964) / ΑΡΘΟΥΡ ΦΡΙΝΤ (1894-1973), μεταγραφή J. McKenzie

Singin' in the Rain

ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΑΝΤΙ (1873-1958), μεταγραφή M. Allen

St. Louis Blues March

ΝΤΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ (1906-1975), μεταγραφή A. Verhaert

Jazz Suite No. 1

ΝΤΙΟΥΚ ΕΛΙΝΓΚΤΟΝ (1899-1974) / ΧΟΥΑΝ ΤΙΣΟΛ (1900-1984), μεταγραφή J. McKenzie

Caravan

ΤΖΙΜΙ ΜΑΚ ΧΙΟΥ (1894-1969), μεταγραφή Ryan Hume

On the Sunny Side of the Street

ΝΤΙΖΙ ΓΚΙΛΕΣΠΙ (1917-1993) / ΦΡΑΝΚ ΠΑΠΑΡΕΛΙ (1917-1973), μεταγραφήJ.Mc Kenzie

A Night in Tunisia

CAB CALLOWAY (1907-1994), μεταγραφή Adam Brown

Minnie the Moocher

ΝΤΙΟΥΚ ΕΛΙΝΓΚΤΟΝ, μεταγραφή J. Mc Kenzie

It Don't Mean a Thing

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικόλαος Χαλιάσας

Συμμετέχει

Metallon – Σύνολο Χάλκινων Πνευστών και Κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Είσοδος ελεύθερη