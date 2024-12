Εύη Φωτοπούλου: Τρεις διακρίσεις για τα σενάρια και τα γλυπτά της στη Νέα Υόρκη

Η σεναριογράφος και εικαστική καλλιτέχνιδα Εύη Φωτοπούλου, πολυδιάστατη δημιουργός με παγκόσμια αναγνώριση, κατέκτησε τρεις μεγάλες διακρίσεις στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας τη μοναδικότητα, τη δύναμη της τέχνης και της αφήγησής της.

"Roby Jones & Warriors of Hallan" – GRAND PRIX

Το πρώτο σενάριό της, Roby Jones & Warriors of Hallan, κατέκτησε την κορυφαία διάκριση, το GRAND PRIX, στα New York Script Awards Winter Edition 2024. Βασισμένο στο πολυβραβευμένο βιβλίο της The Golden Age, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς από την Amazon, το έργο συνδυάζει μοναδική φαντασία και εξαιρετική πλοκή.

Σύμφωνα με την CoverFly, το βιβλίο The Golden Age παραμένει στα 20 καλύτερα βιβλία της κατηγορίας του ανάμεσα σε χιλιάδες έργα. Αξιοσημείωτο είναι ότι συγκαταλέγεται στις 156.700 ιστορίες που έχουν προσαρμοστεί για τον κινηματογράφο, επιβεβαιώνοντας την κινηματογραφική του δυναμική και την απήχησή του στην παγκόσμια αγορά. (The Golden Age είναι διαθέσιμο στο Amazon.)https://www.amazon.com/Golden-Age-Warriors-Hallan/dp/B0CH23XGZP/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

"Το Νησί των Σειρήνων" – Εύφημος Μνεία

Το πολυβραβευμένο σενάριο μεγάλου μήκους της, Το Νησί των Σειρήνων, απέσπασε Εύφημο Μνεία στο φημισμένο Big Apple Film and Screenplay Festival 2024. Μέσα από αριστοτεχνική αφήγηση και βαθιά συναισθηματικούς χαρακτήρες, το έργο κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αξεπέραστη συγγραφική δεινότητά της.

https://www.youtube.com/watch?v=ShqIK33QjWk&t=3s

"Το Δέντρο της Ζωής" – Εικαστική Έκθεση και Lunar Mission

Η εικαστική πλευρά της Εύης Φωτοπούλου λάμπει μέσα από το επιτοίχιο γλυπτό της "Το Δέντρο της Ζωής", το οποίο παρουσιάστηκε σε μια μοναδική έκθεση στη Νέα Υόρκη, οργανωμένη από τη Βιομηχανία Πυραύλων και Δορυφόρων Mercury Space και την ιστορική γκαλερί Gallerie, που ιδρύθηκε το 1875 και είναι από τις πρώτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα έργα των καλλιτεχνών θα ταξιδέψουν στο φεγγάρι με την αποστολή Lunar τον Φεβρουάριο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε η Μαρίνα Γκόντα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Η Φωτοπούλου σε νέες κορυφές

Η Εύη Φωτοπούλου, μέσα από τη συγγραφή και την εικαστική δημιουργία, συνεχίζει να εμπνέει το κοινό παγκοσμίως, συνδυάζοντας φαντασία, καινοτομία και συναισθηματικό βάθος. Οι διακρίσεις της στη Νέα Υόρκη αποδεικνύουν τη διεθνή εμβέλεια του έργου της και τη σημασία της τέχνης της για το σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο.