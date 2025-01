«Ο Χρήστος Ακούει Σινεμά στο Δαναό» με τον «Γεννημένο Χορευτή» που τον λένε «Billy Elliot»

«Ο Χρήστος Ακούει Σινεμά στο Δαναό» αφού αποχαιρέτησε το 2024 με την comfort αγκαλιά του «Love Actually» καλωσορίζει το 2025 με ένα νέο κύκλο προβολών γύρω από την ίδια θεματική της μουσικής. Και δεν θα υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η νέα αυτή χρονιά παρά με την επιστροφή στα κλασικά και αγαπημένα, με μια ταινία που μας καθόρισε ως εφήβους και μας ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Έτσι «Ο Χρήστος Ακούει Σινεμά στο Δαναό» υποδέχεται την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στις 21:00 στον κινηματογράφο Δαναό, έναν «Γεννημένο Χορευτή» που τον λένε «Billy Elliot».

Ο «Billy Elliot» η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του πρωτοεμφανιζόμενου τότε στον κινηματογράφο, θεατρικού σκηνοθέτη Στίβεν Ντάλντρι αποτέλεσε μια ταινία- ορόσημο της εποχής των 00s και μια από τις καλύτερες βρετανικές ταινίες όλων των εποχών. Με φόντο την επαρχιακή Αγγλία των ‘80s που έβραζε από την απεργία των ανθρακωρύχων, η ταινία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που αναζητά τρόπο να αναπνεύσει και να νιώσει ελεύθερο. Μόνο που ο τρόπος που βρίσκει, δεν συνάδει με τις παραδόσεις της εργατικής τάξης της οικογένειας του. Ο Billy βρίσκει την αγάπη και τα όνειρα στο μπαλέτο, ενώ οι δικοί του θέλουν να τον κάνουν πυγμάχο. Τα πλιέ και οι πιρουέτες δεν ταιριάζουν σε ένα «γνήσιο αρσενικό», όμως ο Billy είναι διατεθειμένος να πάει κόντρα στα στερεότυπα για να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά. Να χορεύει.

«I danced myself right out the womb» τραγουδάνε οι T-Rex στο «Cosmic Dancer», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο εξαιρετικό soundtrack της ταινίας, και ο Τζέιμι Μπελ το επιβεβαιώνει σε κάθε λεπτό της ταινίας με την μουσικότητα και την ένταση των κινήσεων του. Χορεύοντας ο «Billy Elliot» αψηφά την τοξική αρρενωπότητα, τις πιέσεις από την οικογένεια και την κοινωνία, τις προσδοκίες και τα πρέπει και γεμίζει την οθόνη του σινεμά (και τις καρδίες μας) συγκίνηση και αισιοδοξία.

info

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

21:00: Billy Elliot του Στίβεν Ντάλντρι

Billy Elliot / Γεννημένος Χορευτής

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Μπελ, Γκάρι Λιούις, Τζούλι Γουόλτερς

Σκηνοθεσία: Στίβεν Ντάλντρι

Διάρκεια: 111’

Έτος παραγωγής: 2000

Σύνοψη: Στην επαρχιακή Αγγλία του 1984, κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη απεργία των ανθρακωρύχων, ο 11χρονος Μπίλι κάνει κρυφά μαθήματα μπαλέτου, αντί να προπονείται στην πυγμαχία. Η κλίση του στο χορό παρεξηγείται από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον, που έχει μια άλλη νοοτροπία και κουλτούρα, χάρη όμως στην επιμονή της δασκάλας του ο Μπίλι καταφέρνει να θριαμβεύσει.

«Ο Χρήστος Ακούει Σινεμά στο Δαναό» πρόκειται για έναν μηνιαίο κύκλο ειδικών προβολών, που συνδιοργανώνει ο Κινηματογράφος Δαναός και η επιτυχημένη και αγαπημένη σελίδα του κοινού στα social media “O Χρήστος δεν μένει πια Εδώ”.

Κινηματογράφος Δαναός -Λεωφόρος Κηφισίας 109

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ

Προπώληση: www.danaoscinema.gr