Θέατρο Άνεσις: Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για τέσσερις παραστάσεις

Μια μεγάλη προσφορά ανακοινώνει το θέατρο Άνεσις όπου με την αγορά ενός εισιτηρίου, το δεύτερο είναι δωρεάν.

Το θέατρο Άνεσις φιλοξενεί τις εξής παραστάσεις:

Στην κάτω σκηνή η Λένα Κιτσοπούλου έγραψε και σκηνοθετεί, με εξαιρετική διανομή - Ευδοκία Ρουμελιώτη, Χρήστος Σαπουντζής, Χρήστος Μαλάκης, Μαρία Μοσχούρη, Γιάννης Μπαριτάκης - μια μαύρη κωμωδία με τίτλο «Η Ορέστεια του Στρίντμπεργκ!». Μια παράσταση που συνδυάζει/αποδομεί/κατακρεουργεί 3 κείμενα του μεγάλου αντισυμβατικού Σουηδού θεατρικού συγγραφέα (Ο Χορός του Θανάτου, Οι Δανειστές, Η Πιο Δυνατή). Πέντε ηθοποιοί, με ένα μόνο μηνιάτικο, ερμηνεύουν και κοπανιούνται μέσα σε τρία έργα, σε μια παράσταση που συζητιέται όσο καμία άλλη τη φετινή θεατρική σεζόν.

Παράλληλα παρουσιάζεται το «Εφύτευσεν ο Θεός Παράδεισον» των C for Circus, η σπουδαιότερη ίσως παράσταση των τελευταίων χρόνων, με διαρκή sold out και πολλά βραβεία, σε κείμενο και σκηνοθεσία Βαλέριας Δημητριάδου. Ένα έργο γροθιά στο στομάχι, εμπνευσμένο από πραγματικές ιστορίες θυμάτων, που πραγματεύεται ένα τραγικά επίκαιρο θέμα, μία από τις ισχυρότερες μορφές έμφυλης βίας, το sex trafficking.

Στην πάνω σκηνή μας ταξιδεύει, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγιοπετρίτη Μπογδάνου, η αληθινή συγκινητική ιστορία του «Ανθρώπου Ελέφαντα», ενός φρικτά παραμορφωμένου άνδρα, που έγινε γνωστή από την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία του David Lynch και δεν έχει σταματήσει να εμπνέει το κοινό από την πρώτη της καταγραφή το 1920.

Στον ίδιο χώρο η Λίλλυ Μελεμέ σκηνοθετεί τους Αναστασία Παντούση και Γιώργο Νούση, στο «ANNA - X», που πραγματεύεται την αληθινή ιστορία της Άννας Σορόκιν, της πλούσιας δήθεν κληρονόμου, που εξαπάτησε την ελίτ της Νέας Υόρκης. Το έργο παρουσιάζεται κατ’ αποκλειστικότητα, απευθείας από το West End.

* Η προσφορά ισχύει σε όλες τις παραστάσεις εκτός Σαββατοκύριακου.

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας: