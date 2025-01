Πολιτιστική ατζέντα: Δέκα εκδηλώσεις για έξοδο στο τριήμερο

Από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση έως το Half Note Jazz Club και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το newsbomb.gr σάς προτείνει δέκα θεάματα και εκδηλώσεις για το τριήμερο που μόλις ξεκίνησε.

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

(Λ. Συγγρού 107-109)

24-25/1 (από τις 19.00)

Stegi.Radio Takeover

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το STEGI.RADIO καταλαμβάνει τη Στέγη, μεταμορφώνοντάς την σε ένα καλειδοσκοπικό μουσικό stage. Χωρίς καθίσματα στην Κεντρική Σκηνή. Χωρίς μάρμαρα στα φουαγιέ. Με πολύχρωμους χώρους χαλάρωσης που σε προσκαλούν να χαθείς. Και, κυρίως, με σπουδαίες μουσικές προτάσεις απ’ άκρη σ’ άκρη του κτιρίου. Δύο ημέρες, τέσσερα stages, περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Με εγχώριους και διεθνείς καλεσμένους που έρχονται από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, το φετινό lineup υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης με ακόμα περισσότερο χρώμα, τολμηρή διάθεση και απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις.

Μερικοί από τους προσκεκλημένους είναι οι: Kittin, Robert Hood, Irreversible Entanglements, David Vunk, Crystallmess, Νέγρος του Μοριά, Acid Baby Jesus κ.α.

Eισιτήρια:

Κανονικό εισιτήριο: 28€ | Ανεργίας: 10€ | ΑμεΑ & Συνοδοί ΑμεΑ: 10€ | Εισιτήρια Φίλων: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

onassis.org

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές

Piraeus Club Academy

(Πειραιώς 105)

24-25/1 (21.00)

Χειμερινοί Κολυμβητές

Ο Αργύρης Μπακιρτζής με τη χαρακτηριστική ζεστή μπάσα φωνή του, και με ολόκληρη τη μουσική του παρέα, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από την συνολική δισκογραφία τους, των τελευταίων 4 δεκαετιών αλλά ίσως και μερικά ακυκλοφόρητα.

Εισιτήρια

Γεν. εισόδου: 15€

Καθήμενοι: 20€

Σπουδαστών Ωδείου*: 12€

*Θα ζητηθεί βεβαίωση μουσικών σπουδών και επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας στην είσοδο

Ηλεκτρονικά: more.com

Music Corner

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3304000

Ο Αλέξανδρος Αργύρης

Major Seven

(Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο)

Παρασκευή 24/1 (21.30)

Αλέξανδρος Αργύρης

Ο Αλέξανδρος Αργύρης, μας προσκαλεί στη μουσική σκηνή Major Seven την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου και μας υπόσχεται μία μελωδική βραδιά με ιδιαίτερες επιλογές αγαπημένων τραγουδιών του. Παρέα με τους Κώστα Παρίσση στην κιθάρα, Nik Nugent στα πλήκτρα και τον Κώστα Χριστοδούλου στα κρουστά, θα μας παρουσιάσουν το άλμπουμ «83 ναυτικά μίλια», καθώς και το ανέκδοτο επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο «29 ναυτικά μίλια» σε πρώτη εκτέλεση. Συμμετέχουν φιλικά οι Παναγιώτης Παπάζογλου, Πηνελόπη Αργύρη και Κατερίνα Προμπονά.

Είσοδος: 12€

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6949207008

Μουσική Σκηνή Σφίγγα

(πεζόδρομος Κιάφας 13)

Παρασκευή 24/1 (22.00)

Κώστας Χατζής, Ελπίδα και Δανιέλα Χατζή

Ο καταξιωμένος τραγουδοποιός Κώστας Χατζής, η μοναδική Ελπίδα και η ταλαντούχα Δανιέλα Χατζή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται να μαγέψουν το κοινό.

Οι τρεις καλλιτέχνες θα μας ταξιδέψουν με γνωστές και αγαπημένες επιτυχίες, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, που θα διατρέξει δεκαετίες και θα ξαναθυμίσει ανεπανάληπτα τραγούδια.

Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία για μια συναρπαστική βραδιά με τον Κώστα Χατζή, την Ελπίδα και την Δανιέλα Χατζή στη Σφίγγα.

Eίσοδος: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: sfiga.gr - ticketservices.gr

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211-4096149, 6987-844845

Half Note Jazz Club

(Τριβωνιανού 17)

24-26/1 (22.30)

Bobby Broom & George Kontrafouris & Jason Wastor

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες, συνθέτες και δασκάλους στην παγκόσμια jazz σκηνή σήμερα.

Στα 24 χρόνια του ο Bobby Broom μετακινήθηκε από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο, στην πόλη που λίγο αργότερα πήγε και ο «ήρωας» του, οργανίστας Charles Earland. Συμμετείχε στην μπάντα του κι έκανε δύο δίσκους μαζί του και το τεράστιο ταλέντο του, του άνοιξε το δρόμο σε συνεργασίες και με τους κορυφαίους οργανίστες, όπως οι Jimmy McGriff, Dr. Lonnie Smith και Jimmy Smith. Οι συνεργασίες και η αναγνώριση ήρθε κι από θρύλους της τζαζ όπως οι: Sonny Rollins (με τον οποίο ηχογράφησε πολλούς δίσκους!), Dr. John, Stanley Turrentine, Kenny Garrett, Ron Carter, Art Blakey, Max Roach, David Murray αλλά και τον ίδιο τον Miles Davis. Είναι πάντως το δικά του σχήματα που έφεραν την μεγάλη επιτυχία κι αυτά είναι το The Bobby Broom Trio, το Deep Blue Organ Trio και πιο πρόσφατα το Bobby Broom Organi-Sation.

Πληροφορίες: 210 9213310

www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/bobby-broom-with-g-kontrafouris-j-wastor

Theatre of the No

(Κων. Παλαιολόγου 3)

Σάββατο 25/1 (22.30)

Polypala

Το Theatre of the NO υποδέχεται στη σκηνή του, το μουσικό δίδυμο «Polypala», με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τρομπέτα, εφφέ) και Γιώργο Παλαμιώτη (μπάσο, εφφέ). Θα παρουσιάσουν νέο υλικό αλλά και συνθέσεις από το πρώτο τους άλμπουμ, «One Inch of Love». Έργο αφιερωμένο στη φύση, που προσκαλεί τον ακροατή σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τόπους και χρόνους, αφήνοντάς τον ελεύθερο να τους προσδιορίσει μέσα από τη δική του φαντασία.

Πληροφορίες:

Τιμή Εισιτηρίου: 10€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/polypala/

"Ο γυρισμός" στη Μονή Λαζαριστών

Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών

(Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη)

«Ο γυρισμός» του Χάρολντ Πίντερ

Κριτική στην πατριαρχία, την οικογένεια αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις ασκεί ο Χάρολντ Πίντερ στο έργο του «Ο γυρισμός» που παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία του Πέρη Μιχαηλίδη, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Πρόκειται για μια κωμωδία της απειλής, όπου ο βραβευμένος συγγραφέας με βιτριολικό χιούμορ, απροκάλυπτο κυνισμό και ωμό ρεαλισμό θίγει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας τα οποία απασχολούν και τη σύγχρονη εποχή.

Σκηνοθεσία: Πέρης Μιχαηλίδης

Παίζουν: Γιώργος Κολοβός, Βασίλης Σπυρόπουλος, Θάνος Κοντογιώργης κ.α.

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

Τηλ.: 2315 200 200 | ntng.gr

"Merde!" στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

(Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς)

«Merde!» του Suyako

Πριν την πρεμιέρα, δε λες ποτέ «Καλή επιτυχία!», γιατί είναι, λέει, μεγάλη γρουσουζιά. Αν είσαι Άγγλος, λες “Break a leg!” («Σπάσε το πόδι σου!»). Αν είσαι Ιταλός, λες “In bocca al lupo!” («Στο στόμα του λύκου!»). Εμείς, εδώ, στην Ελλάδα, κρατώντας μια παλιά παράδοση Γαλλική, λέμε “Σκατά!”, ή γαλλιστί, “Merde!”. Το θέμα όμως δεν είναι η πρεμιέρα. Το θέμα είναι πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Πώς «φτιάχνεται» το θέατρο; Πώς έρχεται η «έμπνευση»; Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα; Και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά; Και γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Παίζουν: Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος κ.α.

Πληροφορίες / Κρατήσεις:

Τηλ.: 210 4143310 | dithepi.gr

"Η πύλη της κόλασης" στο Θέατρο του Νέου Κόσμου @ Ελίνα Γιουνανλή

Θέατρο του Νέου Κόσμου

(Αντισθένους 7 & Θαρύπου)

«Η πύλη της κόλασης» του Γιάννη Καλαβριανού

Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού έχει ως αφετηρία δύο θυελλώδεις ερωτικές ιστορίες. Η πρώτη συνέβη τον 19ο αιώνα και συντάραξε το Παρίσι. Δύο από τους σημαντικότερους γλύπτες του κόσμου, ο Αύγουστος Ροντέν και η Καμίγ Κλωντέλ ερωτεύονται. Ο Ροντέν, που διατηρούσε παράλληλα άλλη μόνιμη σύντροφο, ανακαλύπτει και εμπνέεται από την ιστορία ενός άλλου παράνομου ζευγαριού του 13ου αιώνα. Ήταν ο Πάολο και η Φραντσέσκα, που έζησαν με τη σειρά τους έναν κρυφό έρωτα για 9 χρόνια, γιατί η Φραντσέσκα ήταν παντρεμένη με τον αδερφό του, που τελικά θα τους δολοφονήσει.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Παίζουν: Γιώργος Γλάστρας, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Χριστίνα Μαξούρη, Λυγερή Μητροπούλου

Εισιτήρια: https://nkt.gr/plays/h-pylh-ths-kolashs/

& https://www.more.com/theater/i-pyli-tis-kolasis/

"Μία άλλη μαϊμού" της Ντανιέλας Σταματιάδη

Βιβλιοπωλείο Koukoubook

(Αγνώστου Στρατιώτου 34, Καλλιθέα)

Κυριακή 26/1 (12.00 μ.μ.)

«Μία άλλη μαϊμού»

Το βιβλιοπωλείο Koukoubook και οι εκδόσεις Πατάκη, σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Ντανιέλας Σταματιάδη «Μία άλλη μαϊμού», την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 12:00 μ.μ. Η μικρή μαϊμού ζήλεψε τα χρώματα, τις χαίτες, τις πανοπλίες, τα κέρατα των άλλων ζώων και βάλθηκε να τα αποκτήσει. Θα τα καταφέρει άραγε; Ελάτε να το ανακαλύψουμε με παραμύθι, εικαστικά παιχνίδια, και ένα σωρό σπαρταριστά αστείους γλωσσοδέτες.

Αν θέλετε, φέρτε μαζί και τη μαϊλιορινοφιδαντιλελεπάγαλή σας.

Βιβλιοπωλείο Koukoubook

Αγνώστου Στρατιώτου 34, Καλλιθέα

Τηλ.: 211 0154725