«The Monkey»: Έρχεται στους κινηματογράφους η μεταφορά του διηγήματος του Στίβεν Κινγκ

Σκηνή της ταινίας "The monkey"

Βασισμένο στο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, σε παραγωγή Τζέιμς Γουάν (The Conjuring, Saw) και σενάριο και σκηνοθεσία του Όσγκουντ Πέρκινς (Longlegs). Από το μυαλό του Στίβεν Κινγκ έρχεται το The Monkey, μια ανατριχιαστική ιστορία υπερφυσικού τρόμου, που μετατρέπει την παιδική νοσταλγία σε εφιάλτη.

Όταν τα δίδυμα αδέρφια βρίσκουν μια μυστηριώδη μαϊμού - παιχνίδι, σε μια παλιά οικογενειακή σοφίτα, μια σειρά εξωφρενικών θανάτων διαλύει την οικογένειά τους. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μαϊμού ξεκινά ένα νέο φονικό ξεφάντωμα αναγκάζοντας τα αποξενωμένα αδέρφια να αντιμετωπίσουν το καταραμένο παιχνίδι. Ο Τεό Τζέιμς πρωταγωνιστεί ως ο άνδρας, του οποίου η ζωή παίρνει μια απροσδόκητη τροπή, καθώς το καταραμένο παιχνίδι παίρνει τον έλεγχο.

Δείτε το trailer της ταινίας:

20 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους από την Spentzos Films

