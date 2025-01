«The Brutalist»: Πλησιάζει η πρεμιέρα της ταινίας των 10 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ

Σκηνή της ταινίας "The Brutalist"

Στις 6 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία του Μπρέιντι Κόρμπετ (Vox Lux, The Childhood of a Leader), "The Brutalist" που κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας. Η ταινία παρακολουθεί την οδύσσεια ενός Ούγγρου αρχιτέκτονα εβραϊκής καταγωγής, που έχοντας επιζήσει του Ολοκαυτώματος, φτάνει στην Αμερική και βιώνει την αποκαθήλωση του αμερικανικού ονείρου.

Σημειώστε ότι το "The Brutalist" έχει αποσπάσει τρεις Χρυσές Σφαίρες (καλύτερη δραματική ταινία, καλύτερη σκηνοθεσία και α' ανδρική ερμηνεία στον Έιντριεν Μπρόντι) και 10 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ, ενώ τα σχόλια και οι κριτικές που το συνοδεύουν μιλάνε για ένα αριστούργημα.

Η ταινία, που γυρίστηκε σε φιλμ 70 χιλιοστών και σε VistaVision στα πρότυπα των χολιγουντιανών υπερπαραγωγών του '50 και του '60, πραγματεύεται τις κοινωνικές ανισότητες με όχημα την εμπειρία ενός κατατρεγμένου μετανάστη-καλλιτέχνη που γίνεται προστατευόμενος ενός εκλεκτικού μεγιστάνα. Πρωταγωνιστούν οι Έιντριεν Μπρόντι, Φελίσιτι Τζόουνς, Γκάι Πιρς και Τζο Άλγουιν.

Σύνοψη

Έχοντας διασωθεί από στρατόπεδο συγκέντρωσης, ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Λάζλο Τοθ (Έιντριεν Μπρόντι), έχει αφήσει πίσω του τη μεταπολεμική Ευρώπη και φτάνει στην Αμερική για να χτίσει από την αρχή τη ζωή και την καριέρα του, περιμένοντας τη σύζυγο του Ερζέμπετ (Φελίσιτι Τζόουνς), που αναγκάστηκε να αποχωριστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μόνος σε μία ξένη χώρα, ο Λάζλο εγκαθίσταται στην Πενσιλβάνια, όπου ένας μεγιστάνας βιομήχανος (Γκάι Πιρς) αναγνωρίζει το ταλέντο του και του αναθέτει ένα τεράστιο έργο. Αυτό που μοιάζει σαν χρυσή ευκαιρία για τον Λάζλο, έρχεται με ένα μεγάλο τίμημα.

Δείτε το τρέιλερ: