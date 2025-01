ΕΚΚΟΜΕΔ: Χρηματοδοτεί με 1,8 εκατ. ευρώ 34 κινηματογραφικά σχέδια

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece ανακοινώνει τα αποτελέσματα εγκρίσεων και προεγκρίσεων χρηματοδότησης κινηματογραφικών σχεδίων που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση στο πλαίσιο των επιλεκτικών προγραμμάτων ΒΑΣΙΚΟ και ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31.07.2024 και 31.08.2024 αντιστοίχως (περίοδος 2024A).

Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.846.993 € αφορά σε τριάντα τέσσερα (34) κινηματογραφικά σχέδια, δεκατρία (13) εκ των οποίων αφορούν σε στάδιο παραγωγής, πέντε (5) σε στάδιο ανάπτυξης και δεκαέξι (16) σε στάδιο γραφής. Συνολικά ενισχύονται είκοσι (20) σχέδια μυθοπλασίας και δεκατέσσερα (14) σχέδια ντοκιμαντέρ.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά:

ΒΑΣΙΚΟ - ΓΡΑΦΗ

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ υποβλήθηκαν συνολικά τριάντα τέσσερα (34) επιλέξιμα σχέδια εκ των οποίων είκοσι οκτώ (28) μυθοπλασίας και έξι (6) ντοκιμαντέρ. Αποφασίστηκε η έγκριση χρηματοδότησης για τα παρακάτω οκτώ (8) σχέδια, από τα οποία πέντε (5) είναι μυθοπλασίας και τρία (3) είναι ντοκιμαντέρ, με το συνολικό ποσό των ‎45.000 € πλέον εργοδοτικών εισφορών:

CONNECTING WITH MIT (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Δήμητρα Κουζή

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Κουζή

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Παραγωγή: ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ (KOUZI PRODUCTIONS)

Ποσό: 4.000 €

HARBOUR COWBOYS (μυθοπλασία)

Σενάριο: Ανδρέας Βακαλιός, Pauline Baert

Παραγωγή: Empty Square AMKE

Ποσό: 5.000 €

ΑΡΚΤΟΣ ΧΟΡΕΥΟΥΣΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Γεώργιος Γούσης, Βασίλης Δανέλλης

Σκηνοθεσία: Γεώργιος Γούσης

Ποσό: 7.000 €

ΕΓΩ X ΤΩΡΑ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Ιωσήφ Βαρδάκης

Σκηνοθεσία: Ιωσήφ Βαρδάκης

Παραγωγή: Αναστάσιος Χ. Κορωνάκης

Ποσό: 4.000 €

Ο ΠΥΡΓΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Γιώργος Ζώης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζώης

Ποσό: 7.000 €

ΠΙΚΕΚΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Ίρις Μπαγλανέα, Γλυκερία Πατραμάνη

Σκηνοθεσία: Ίρις Μπαγλανέα

Παραγωγή: ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (WILD AT HEART)

Ποσό: 7.000 €

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΠΑΜΠΑΣ; (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Μαρία Λούκα

Ποσό: 4.000 €

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ ΔΥΣΛΕΚΤΙΚΟΥ (μυθοπλασία, animation, παιδικό)

Σενάριο: Oρφέας Περετζής, Ιωάννης Πάσχος

Παραγωγή: STUDIOBAUHAUS Ι.Κ.Ε.

Ποσό: 7.000 €

ΒΑΣΙΚΟ - DEVELOPMENT

Στο στάδιο DEVELOPMENT του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) σχέδια εκ των οποίων τέσσερα (4) μυθοπλασίας και τα τέσσερα (4) ντοκιμαντέρ. Αποφασίστηκε η έγκριση χρηματοδότησης για τα παρακάτω τρία (3) σχέδια, δύο (2) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 30.000 €:

LAVA LOVE (μυθοπλασία)

Σενάριο: Στηβ Κρικρής

Σκηνοθεσία: Στηβ Κρικρής

Παραγωγή: Filmiki Productions Α.Ε.

Ποσό: 10.000 €

ΑΜΕΡΙΚΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Etienne Kallos

Σκηνοθεσία: Etienne Kallos

Παραγωγή: Heretic Ε.Π.Ε.

Ποσό: 10.000 €

ΓΕΜΙΣΤΑ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Θανάσης Νεοφώτιστος, Γρηγόρης Σκαράκης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος

Παραγωγή: Αταλάντη Οπτικοακουστικές Παραγωγές Α.Ε.

Ποσό: 10.000 €

ΒΑΣΙΚΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ του προγράμματος ΒΑΣΙΚΟ υποβλήθηκαν συνολικά δέκα εννέα (19) επιλέξιμα σχέδια, εκ των οποίων οκτώ (8) μυθοπλασίας και έντεκα (11) ντοκιμαντέρ. Αποφασίστηκε η προέγκριση χρηματοδότησης για τα παρακάτω εννέα (9) σχέδια, τρία (3) μυθοπλασίας και έξι (6) ντοκιμαντέρ, με το συνολικό ποσό των 1.085.000€:

BEAR HUG (μυθοπλασία)

Σενάριο: Αλέξανδρος Σκούρας

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σκούρας

Παραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε

Ποσό: 210.000 €

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΟΥΛΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Ιωάννης Καρπούζης

Σκηνοθεσία: Ιωάννης Καρπούζης

Παραγωγή: LAIKA PRODUCTIONS Ε.Ε.

Ποσό: 72.000 €

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΔΙΑ (μυθοπλασία, παιδικό)

Σενάριο: Νίκος Νταγιαντάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Νταγιαντάς

Παραγωγή: PLANKTON MΟΝ. Ι.Κ.Ε

Ποσό: 260.000 €

ΙΧΝΗ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Θάνος Αναστόπουλος

Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος

Παραγωγή: ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Ποσό: 58.000 €

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Θοδωρής Παπαδουλάκης

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Παπαδουλάκης

Παραγωγή: INDIGO VIEW PRODUCTIONS Ε.Π.Ε.

Ποσό: 45.000 €

ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΣΟΥ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Ευαγγελία Κρανιώτη

Σκηνοθεσία: Ευαγγελία Κρανιώτη

Παραγωγή: TROPICAL UNDERGROUND Ε.Π.Ε.

Ποσό: 70.000 €

Ο ΜΙΚΗΣ, Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Νίκος Καβουκίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Καβουκίδης

Παραγωγή: Ν. ΚΑΒΟΥΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ποσό: 45.000 €

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΒΟΡΡΑΣ - TO BE ALL ABROAD (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Μενέλαος Καραμαγγιώλης

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Καραμαγγιώλης

Παραγωγή: PAUSILYPON FILMS ΜΟΝ.ΕΠΕ

Προτεινόμενο ποσό: 55.000 €

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΙΚΗ ΑΓΕΛΑΔΑ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Τζάνις Ραφαηλίδου

Σκηνοθεσία: Τζάνις Ραφαηλίδου

Παραγωγή: Heretic Ε.Π.Ε.

Προτεινόμενο ποσό: 270.000

ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΓΡΑΦΗ

Στο στάδιο ΓΡΑΦΗ του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ υποβλήθηκαν συνολικά τριάντα έξι (36) επιλέξιμα σχέδια, είκοσι εννέα (29) μυθοπλασίας και επτά (7) ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης εγκρίθηκε χρηματοδότηση για τα παρακάτω οκτώ (8) σχέδια, από οποία έξι (6) είναι μυθοπλασίας και δύο (2) είναι ντοκιμαντέρ, συνολικού ύψους ‎42.000 € πλέον εργοδοτικών εισφορών:

MAMA KLORIN (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Ντορέιντα Τζόγκου

Σκηνοθεσία: Ντορέιντα Τζόγκου

Παραγωγή: Marni Films ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Ποσό: 4.000 €

VENCIMOS! (μυθοπλασία)

Σενάριο: Αλέξανδρος Ματτέι, Ανδρέας Δουλούμης

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ματτέι

Ποσό: 7.000 €

ΑΔΕΙΟ ΑΛΟΓΟ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Καλλιόπη Παπαδάκη

Σκηνοθεσία: Βασίλης Καλαμάκης

Παραγωγή: Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές Α.Ε.

Ποσό: 6.000 €

Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Έμμα Δοξιάδη

Σκηνοθεσία: Έμμα Δοξιάδη

Ποσό: 5.000 €

ΚΑΤΑΔΥΣΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Ανδρέας Βακαλιός

Σκηνοθεσία: Φίλη Γιοάννα Κουμαντάνου

Ποσό: 6.000 €

ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Νοεμή Βασιλειάδου

Σκηνοθεσία: Νοεμή Βασιλειάδου

Ποσό: 4.000 €

ΛΥΓΚΑΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Παναγιώτης Δενδραμής

Σκηνοθεσία: Σπυρίδων Μπέτσης

Παραγωγή: NAP Not A Project ΑΜΚΕ

Ποσό: 6.000 €

ΝΕΚΡΑ ΨΑΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΚΤΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Ασπασία Λυκουργιώτη

Σκηνοθεσία: Ασπασία Λυκουργιώτη

Ποσό: 4.000 €

ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ DEVELOPMENT

Στο στάδιο DEVELOPMENT του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ υποβλήθηκαν συνολικά έξι (6) σχέδια, πέντε (5) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης εγκρίνεται χρηματοδότηση για τις παρακάτω δύο (2) προτάσεις, μία (1) μυθοπλασία και μία (1) ντοκιμαντέρ, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 19.993 €:

SUNBRUISE (μυθοπλασία)

Σενάριο: Σταύρος Μαρκουλάκης

Σκηνοθεσία: Σταύρος Μαρκουλάκης

Παραγωγή: Αταλάντη Οπτικοακουστικές Παραγωγές Α.Ε.

Ποσό: 10.000 €

ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Βίβιαν Παπαγεωργίου

Σκηνοθεσία: Βίβιαν Παπαγεωργίου

Παραγωγή: Πετεινάκη Πετειναράκη Ιωάννα

Ποσό: 9.993 €

ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Στο στάδιο ΠΑΡΑΓΩΓΗ του προγράμματος ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ υποβλήθηκαν συνολικά εννέα (9) σχέδια, έξι (6) μυθοπλασίας και τα τρία (3) ντοκιμαντέρ. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης χορηγείται προέγκριση χρηματοδότησης στις παρακάτω τέσσερις (4) προτάσεις, τρεις (3) μυθοπλασίας και μία (1) ντοκιμαντέρ, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 625.000 €:

YOUR DELICATE FRIEND (ντοκιμαντέρ)

Σενάριο: Άλκηστη Ευθυμίου

Σκηνοθεσία: Άλκηστη Ευθυμίου

Παραγωγή: MARNI FILMS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Προτεινόμενο ποσό: 50.000 €

ΑΒΑΝΟΣ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Παναγιώτης Χαραμής, Χρίστος Κυθρεώτης

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Χαραμής

Παραγωγή: Μπαλιώτης Κωνσταντίνος (2D2R)

Ποσό: 200.000 €

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ (μυθοπλασία)

Σενάριο: Κατερίνα Μπέη, Sherif Francis

Σκηνοθεσία: Sherif Francis

Παραγωγή: Tanweer Productions ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

Ποσό: 175.000 €

ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ (μυθοπλασία, animation)

Σενάριο: Βασίλης Μαγουλιώτης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαγουλιώτης

Παραγωγή: Pan Entertainment Α.Ε.

Ποσό: 200.000 €