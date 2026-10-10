Διονύσης Χαριτόπουλος: Η ανάρτηση του Νταλάρα - «Ήταν φίλος μου, πόσο δύσκολο πια να το λες αυτό»

Snapshot Ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Γιώργος Νταλάρας τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση και φωτογραφία.

Ο Νταλάρας περιέγραψε τον Χαριτόπουλο ως φίλο του, αυθεντικό, γενναίο και ελεύθερο άνθρωπο.

Ο Χαριτόπουλος ήταν γνωστός για τα γραπτά του που απεικόνιζαν τη ζωή, τις αξίες και τις αρχές του.

Ο συγγραφέας είχε δεσμούς με τα Μανιάτικα στον Πειραιά και τα Άγραφα, που θεωρούσε δεύτερη πατρίδα του. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, την οποία συνόδευε κι από μια φωτογραφία, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο που πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

«Τι να πούμε εμείς τώρα για τον Διονύση.Λιτός κι ολιγαρκής, τα είπε όλα στα γραπτά του που ήταν η ίδια του η ζωή. Ήταν τα πιστεύω του, οι ιδέες του, οι αξίες του, οι αρχές του, ο δρόμος του.

Από τα Μανιάτικα, την γειτονιά μας στον Πειραιά, μέχρι τα Άγραφα που διάλεξε για δεύτερη πατρίδα του. Όλα καθαρά και ξάστερα, αληθινά, με πάθος και χωρίς φόβο.

Με πλήγωσε βαθιά ο θάνατός του. Ήταν φίλος μου ο Διονύσης. Πόσο δύσκολα πια μπορείς να το πεις αυτό... Ένας άνθρωπος ελεύθερος, γενναίος, γενναιόδωρος, αυθεντικός, ντόμπρος. Αγαπούσα τα γραπτά του. Αγαπούσε το τραγούδι μου. Του χρωστάω! Θα μου λείψει πολύ!» έγραψε ο αγαπητός τραγουδοποιός για τον θάνατο του συγγραφέα.

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