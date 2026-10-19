«Το Μαγαζάκι του τρόμου»: Κέρδισε διπλές προσκλήσεις για το θρυλικό μιούζικαλ

Ας το παραδεχτούμε. Όλοι έχουμε κάνει όνειρα που θα θέλαμε να πραγματοποιηθούν με έναν σχεδόν μαγικό τρόπο. Να αποκτήσουμε όσα επιθυμούμε ή, για παράδειγμα, να δούμε τη ζωή μας να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι θα συνέβαινε, όμως, αν μας δινόταν αυτή η ευκαιρία, αλλά το τίμημα ήταν πολύ μεγαλύτερο από όσο μπορούσαμε να φανταστούμε; Και, κυρίως, αν πίσω από όλα αυτά κρυβόταν ένα... παράξενο φυτό;

Κάπως έτσι μπαίνουμε στον παράξενο και απολαυστικά σκοτεινό κόσμο της παράστασης «Το Μαγαζάκι του τρόμου», του θρυλικού μιούζικαλ που έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε σκηνοθεσία και απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Η ιστορία μας μεταφέρει στη φτωχική συνοικία Skid Row της Νέας Υόρκης, όπου γνωρίζουμε τον Σύμορ Κρέλμπορν, έναν ντροπαλό ανθοπώλη που ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή και είναι κρυφά ερωτευμένος με την Ώντρευ. Όλα αλλάζουν όταν ανακαλύπτει ένα μυστηριώδες φυτό, το οποίο ονομάζει «Ώντρευ Β», προς τιμήν της αγαπημένης του. Στην αρχή, το φυτό μοιάζει με το εισιτήριο για μια ζωή γεμάτη επιτυχία και αναγνώριση. Σύντομα, όμως, καταλαβαίνουμε πως τίποτα δεν χαρίζεται τόσο εύκολα. Η «Ώντρευ Β» έχει τη δική της... αχόρταγη προσωπικότητα και οι απαιτήσεις της οδηγούν σε μια σειρά από ξεκαρδιστικές, αλλά και τρομακτικές ανατροπές.

Με μουσική του Alan Menken και κείμενο και στίχους του Howard Ashman, το πολυβραβευμένο μιούζικαλ συνδυάζει χιούμορ, αγωνία, ροκ αισθητική και κοινωνική σάτιρα. Στη σκηνή συναντάμε τους Θανάση Τσαλταμπάση, DEMY, Ίαν Στρατή, Στράτο Λύκο, Κατερίνα Σούσουλα και Αντώνη Λουδάρο, μαζί με έναν πολυμελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα.

Και επειδή τέτοιες θεατρικές εμπειρίες θέλουμε να τις μοιραζόμαστε, το Newsbomb.gr μας δίνει έναν ακόμη λόγο να βάλουμε την παράσταση στο πρόγραμμά μας, χαρίζοντας συνολικά 10 διπλές προσκλήσεις.

Συγκεκριμένα, 5 τυχεροί/ές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 21:00, ενώ 5 ακόμη θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 21:00, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Κυψέλης 54).

Για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό, αρκεί, από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 16:00 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 14:15, να ακολουθήσεις τον λογαριασμό του @newsbombgr και του @marossoulis_productions στο Instagram, να κάνεις like στη σχετική ανάρτηση και mention δύο φίλους σου στα σχόλια.

https://www.instagram.com/p/DerUTmtF33N/

Το μόνο που μένει, λοιπόν, είναι να διαλέξεις ποιον θα πάρεις μαζί σου και να ετοιμαστείς για μια θεατρική βραδιά γεμάτη μουσική, γέλιο και ανατροπέ

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού.