Γιάννης Ρίτσος: Ο ποιητής που έζησε με την απώλεια και έγραψε για την ελπίδα

Snapshot Ο Γιάννης Ρίτσος βίωσε σημαντικές απώλειες από παιδί, όπως το θάνατο της μητέρας και του αδελφού του, που επηρέασαν βαθιά την ποίησή του.

Η εμπειρία της φυματίωσης, των πολιτικών διώξεων και της εξορίας διαμόρφωσε την κοινωνική συνείδηση και το ποιητικό έργο του.

Το ποίημα «Επιτάφιος» δημιουργήθηκε από την οδύνη μιας μητέρας και έγινε σύμβολο συλλογικής μνήμης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η προσωπική του ζωή, η πατρότητα και η σχέση του με τον τόπο της Μονεμβασιάς ενίσχυσαν την τρυφερή και ανθρώπινη διάσταση της ποίησής του.

Ο Ρίτσος αναγνωρίστηκε διεθνώς και η ποίησή του συνεχίζει να έχει σημαντική επιρροή, εκφράζοντας την ανθρώπινη αντοχή, τη μνήμη και την ελπίδα παρά τις δοκιμασίες. Snapshot powered by AI

Στο πατρικό σπίτι του Γιάννη Ρίτσου, στη Μονεμβασιά, η θάλασσα απλωνόταν κάτω από τα παράθυρα και τα δωμάτια κρατούσαν ακόμη την ανάμνηση μιας οικογένειας που κάποτε ζούσε μέσα στην ευμάρεια. Εκεί, ανάμεσα στα πέτρινα σοκάκια του μεσαιωνικού οικισμού και στο απέραντο γαλάζιο του Μυρτώου, ο μελλοντικός ποιητής γνώρισε την ανεμελιά των παιδικών χρόνων, προτού η ζωή ανατρέψει βίαια όσα θεωρούσε δεδομένα.

Η μητέρα του πέθανε όταν εκείνος ήταν μόλις δώδεκα ετών. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε χάσει τον μεγαλύτερο αδελφό του. Ακολούθησαν η οικονομική καταστροφή της οικογένειας, η ψυχική ασθένεια του πατέρα του, η δική του πολύχρονη αναμέτρηση με τη φυματίωση και, αργότερα, οι πολιτικές διώξεις και οι εξορίες.

Η βιογραφία του Γιάννη Ρίτσου θα μπορούσε να διαβαστεί σαν ένα χρονικό διαδοχικών απωλειών. Η ποίησή του, ωστόσο, ακολούθησε μια διαφορετική διαδρομή. Από τις πιο οδυνηρές προσωπικές του εμπειρίες γεννήθηκε ένας κόσμος γεμάτος φως, καθημερινά αντικείμενα, ανθρώπινες μορφές, μνήμη και προσμονή. Ένας κόσμος στον οποίο ο θάνατος συνυπάρχει με τη ζωή, η μοναξιά με την ανάγκη της συντροφικότητας και η ιστορική δοκιμασία με την ακατάβλητη επιθυμία για ελευθερία.

Σήμερα, 11 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 36 χρόνια από τον θάνατό του. Πέρα από τον ποιητή της «Ρωμιοσύνης», τον δημιουργό του «Επιταφίου» και μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα, ο Ρίτσος ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με την απώλεια ως μόνιμη συνοδοιπόρο και κατόρθωσε να της αντιτάξει μια βαθιά, σχεδόν πεισματική αγάπη για τη ζωή.

Η Μονεμβασιά των παιδικών χρόνων και το τέλος της αθωότητας

Το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1909, με το παλαιό ημερολόγιο, στη Μονεμβασιά της Λακωνίας. Ήταν το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά του Ελευθέριου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά, μιας οικογένειας με σημαντική κτηματική περιουσία.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του συνδέθηκαν με την οικονομική άνεση, την οικογενειακή θαλπωρή και τον ιδιαίτερο κόσμο της καστροπολιτείας. Η Μονεμβασιά, με τη θάλασσα, τις αυλές και τα πέτρινα σπίτια της, θα παρέμενε βαθιά ριζωμένη στη μνήμη του. Αργότερα, όταν ο χρόνος θα είχε αλλάξει οριστικά την όψη της παιδικής του ζωής, ο τόπος αυτός θα επέστρεφε στην ποίησή του, όχι απλώς ως γεωγραφική αναφορά, αλλά ως το σκηνικό μιας χαμένης εποχής.

Το 1921 η φυματίωση χτύπησε την οικογένεια με ιδιαίτερη σκληρότητα. Πρώτα πέθανε ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Μίμης, και λίγους μήνες αργότερα η μητέρα του.

Ο μικρός Γιάννης βρέθηκε αντιμέτωπος με την απουσία δύο αγαπημένων προσώπων, την ίδια στιγμή που η οικονομική κατάσταση της οικογένειας επιδεινωνόταν δραματικά. Ο πατέρας του έχανε σταδιακά την περιουσία του και η οικογενειακή ζωή διαλυόταν κάτω από το βάρος της οικονομικής και ψυχικής δοκιμασίας.

Η απώλεια της μητέρας του άφησε ένα τραύμα που διατηρήθηκε ζωντανό στη μνήμη του. Εκείνη πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1921, ημερομηνία που έμελλε να αποκτήσει μια παράξενη, τραγική συμμετρία στη ζωή του: ακριβώς 69 χρόνια αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου 1990, θα έφευγε και ο ίδιος από τη ζωή.

Η παιδική ηλικία είχε τελειώσει πρόωρα. Μαζί της χανόταν και η βεβαιότητα ότι το σπίτι, οι άνθρωποι και οι μικρές συνήθειες της καθημερινότητας θα παρέμεναν αναλλοίωτα.

Αυτός ο κόσμος της οικογενειακής μνήμης, των παλιών δωματίων και των προσώπων που δεν επιστρέφουν θα αποκτούσε αργότερα ξεχωριστή θέση στο ποιητικό του σύμπαν.

Η αρρώστια, η φτώχεια και τα χρόνια της μοναξιάς

Το 1925, σε ηλικία μόλις δεκαέξι ετών, ο Ρίτσος εγκατέλειψε τη Μονεμβασιά μαζί με την αδελφή του, Λούλα, και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Η μετάβαση από την προστατευμένη ζωή της παιδικής του ηλικίας στις απαιτήσεις της πρωτεύουσας υπήρξε δύσκολη. Αναγκάστηκε να εργαστεί για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, αναλαμβάνοντας περιστασιακές δουλειές, ενώ η οικονομική ανασφάλεια αποτελούσε πλέον μέρος της καθημερινότητάς του.

Από μικρός είχε ήδη στραφεί προς τη λογοτεχνία. Έγραφε ποιήματα και είχε δημοσιεύσει πρώιμα έργα του στη «Διάπλαση των Παίδων». Η γραφή προσέφερε έναν προσωπικό χώρο δημιουργίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο εξωτερικός κόσμος γινόταν ολοένα πιο αβέβαιος.

Το 1926, όμως, η ασθένεια που είχε στερήσει τη ζωή από τη μητέρα και τον αδελφό του εμφανίστηκε και στον ίδιο. Ο 17χρονος Ρίτσος διαγνώστηκε με φυματίωση.

Ο Γιάννης Ρίτσος

Ακολούθησαν μακρές περίοδοι νοσηλείας στη «Σωτηρία» και αργότερα στην Καψαλώνα των Χανίων. Τα σανατόρια, χώροι στους οποίους η αρρώστια και η αγωνία του θανάτου αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα, έγιναν για χρόνια ο κόσμος του.

Εκεί γνώρισε ανθρώπους που βίωναν αντίστοιχες δοκιμασίες, ήρθε σε επαφή με διαφορετικές ιδέες και συνδέθηκε με προσωπικότητες όπως η ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη, η οποία νοσηλευόταν επίσης με φυματίωση.

Η παραμονή του στα θεραπευτήρια υπήρξε καθοριστική όχι μόνο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, αλλά και για την εξέλιξη της κοινωνικής του συνείδησης. Μέσα από τη δική του ευαλωτότητα άρχισε να αντιλαμβάνεται βαθύτερα τη δυστυχία των άλλων, τη μοναξιά των ασθενών και την ανάγκη της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Η προσωπική του εμπειρία συναντούσε σταδιακά μια ευρύτερη αντίληψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η ποίηση άρχισε να αποκτά μια φωνή που δεν μιλούσε αποκλειστικά για τα ατομικά του βιώματα, αλλά για τις κοινές αγωνίες μιας ολόκληρης εποχής.

Ο Γιάννης Ρίτσος

Οι οικογενειακές πληγές που έγιναν λογοτεχνία

Οι δυσκολίες συνεχίστηκαν και μετά την έξοδό του από τα σανατόρια.

Το 1932 ο πατέρας του εισήχθη στο ψυχιατρείο του Δαφνίου. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1937, νοσηλεύτηκε εκεί και η αγαπημένη του αδελφή, Λούλα.

Η εξέλιξη αυτή υπήρξε ιδιαίτερα οδυνηρή για τον Ρίτσο. Η Λούλα ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο είχε μοιραστεί τις δυσκολίες της εφηβείας, την εγκατάλειψη της Μονεμβασιάς και την προσπάθεια να χτίσουν μια νέα ζωή στην Αθήνα.

Η ασθένειά της ενέπνευσε το «Τραγούδι της αδελφής μου», που κυκλοφόρησε το 1937. Το έργο συγκίνησε τον Κωστή Παλαμά, ο οποίος αναγνώρισε δημόσια τη δύναμη της νέας ποιητικής φωνής.

Ήδη από την πρώτη του συλλογή, τα «Τρακτέρ», το 1934, ο Ρίτσος είχε αρχίσει να διαμορφώνει έναν προσωπικό ποιητικό κόσμο, στον οποίο η οικογενειακή εμπειρία και οι κοινωνικές ανησυχίες συνυπήρχαν.

Οι άνθρωποι που έχανε ή αποχωριζόταν δεν εξαφανίζονταν από τη ζωή του. Επέστρεφαν μέσα από τις λέξεις, τις αναμνήσεις και τις εικόνες της ποίησής του.

Τα άδεια δωμάτια, οι κλειστές πόρτες, οι παλιές φωτογραφίες, τα οικογενειακά αντικείμενα και οι σιωπές του σπιτιού θα αποκτούσαν σταδιακά μια ξεχωριστή σημασία στο έργο του. Η προσωπική μνήμη μετατρεπόταν σε λογοτεχνικό υλικό, ενώ οι γνώριμες μορφές της οικογένειάς του συναντούσαν αργότερα τα πρόσωπα της ιστορίας και της αρχαίας τραγωδίας.

Ο «Επιτάφιος» και η στιγμή που το προσωπικό πένθος έγινε συλλογική μνήμη

Τον Μάιο του 1936, ένα δραματικό γεγονός στη Θεσσαλονίκη στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα έργα του.

Κατά τη διάρκεια των αιματηρών κινητοποιήσεων των καπνεργατών, η φωτογραφία μιας μητέρας που θρηνούσε πάνω από το σώμα του νεκρού γιου της δημοσιεύθηκε στον Τύπο. Η εικόνα συγκλόνισε τον Ρίτσο και έγινε η αφετηρία για τον «Επιτάφιο».

Στον θρήνο εκείνης της άγνωστης γυναίκας, ο ποιητής αναγνώρισε ένα συναίσθημα βαθιά ανθρώπινο: την οδύνη του αποχωρισμού, την αδυναμία απέναντι στον θάνατο, την επιθυμία να διατηρηθεί ζωντανό το αγαπημένο πρόσωπο.

Η σύνθεση του έργου ένωσε τη λαϊκή παράδοση του μοιρολογιού με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Το πένθος μιας μητέρας έγινε η φωνή πολλών ανθρώπων και η ιστορία ενός νεκρού εργάτη συνδέθηκε με την ευρύτερη εμπειρία της απώλειας και της αδικίας.

Ο «Επιτάφιος» κυκλοφόρησε το 1936. Δεκαετίες αργότερα, η μελοποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη θα έδινε στους στίχους μια νέα ζωή, μεταφέροντάς τους από τις σελίδες της λογοτεχνίας στη συλλογική μνήμη.

Η συνάντηση του Ρίτσου με τον Θεοδωράκη θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας. Μέσα από τον «Επιτάφιο» και αργότερα τη «Ρωμιοσύνη», ο ποιητικός λόγος απέκτησε μια πρωτόγνωρη απήχηση, φτάνοντας σε ανθρώπους που δεν είχαν απαραίτητα στενή σχέση με την ποίηση.

Η εξορία και τα χειρόγραφα που έπρεπε να σωθούν

Η πολιτική στράτευση του Ρίτσου και η σύνδεσή του με την Αριστερά σημάδεψαν καθοριστικά τη ζωή και το έργο του.

Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, το 1948, συνελήφθη και εξορίστηκε στη Λήμνο. Ακολούθησαν η Μακρόνησος και ο Άη Στράτης, τόποι που συνδέθηκαν με τις διώξεις και τα δεινά χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων.

Για τον ποιητή, η εξορία σήμαινε την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας, την απομάκρυνση από τους δικούς του ανθρώπους και τη βίαιη διακοπή της καθημερινής ζωής.

Ο Γιάννης Ρίτσος την περίοδο της εξορίας

Ωστόσο, η δημιουργική του δραστηριότητα δεν σταμάτησε.

Στη Μακρόνησο συνέχισε να γράφει κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ορισμένα ποιήματά του διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια συνεξορίστων του, οι οποίοι έκρυβαν χειρόγραφα σε μπουκάλια και τα έθαβαν στη γη για να προστατευθούν από τους ελέγχους και την καταστροφή.

Ανάμεσα σε εκείνους που συνέβαλαν στη διάσωσή τους αναφέρεται και ο ηθοποιός Μάνος Κατράκης.

Η ιστορία αυτών των χειρογράφων αποτυπώνει με ιδιαίτερη ενάργεια τη σημασία που είχε αποκτήσει η ποίηση για τον Ρίτσο. Ακόμη και όταν η ελευθερία του περιοριζόταν, η γραφή παρέμενε ένας τρόπος να διατηρεί την προσωπική του ταυτότητα και να επικοινωνεί με τον κόσμο πέρα από τα όρια της εξορίας.

Απολύθηκε από την εξορία το 1952, έχοντας αρνηθεί να υπογράψει δήλωση μετανοίας.

Οι διώξεις, ωστόσο, δεν είχαν τελειώσει. Μετά την επιβολή της δικτατορίας το 1967, συνελήφθη ξανά και στάλθηκε στη Γυάρο και στη Λέρο, ενώ αργότερα τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό στη Σάμο.

Οι εμπειρίες αυτών των χρόνων αποτυπώθηκαν σε ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του. Η εξορία δεν έγινε μόνο ιστορικό και πολιτικό θέμα της ποίησής του, αλλά και μια βαθύτερη αναμέτρηση με τη μοναξιά, τον χρόνο και την ανθρώπινη αντοχή.

Το «Πρωινό Άστρο» και η τρυφερότητα της πατρότητας

Η προσωπική ζωή του Ρίτσου απέκτησε μια διαφορετική διάσταση το 1954, όταν παντρεύτηκε την παιδίατρο Γαρυφαλλιώ Γεωργιάδου, τη Φαλίτσα, με την οποία συνδέθηκε με μια μακρόχρονη σχέση αγάπης και συντροφικότητας.

Το 1955 γεννήθηκε η μοναδική τους κόρη, Ελευθερία, η αγαπημένη του Έρη.

Ο Γιάννης Ρίτσος με τη σύζυγό του, Γαρυφαλλιώ Γεωργιάδου και την κόρη τους, Ελευθερία

Η γέννησή της αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία του «Πρωινού Άστρου», μιας ποιητικής σύνθεσης στην οποία αναδεικνύεται η πιο τρυφερή και προσωπική πλευρά του δημιουργού.

Ο Ρίτσος, που είχε στερηθεί τη μητρική παρουσία από την παιδική του ηλικία και είχε βιώσει την αποσύνθεση της οικογένειάς του, βρισκόταν πλέον στη θέση του πατέρα.

Μέσα από την πατρότητα, η σχέση του με τον χρόνο και το μέλλον αποκτούσε διαφορετικό περιεχόμενο. Η γέννηση ενός παιδιού έφερνε την προοπτική μιας συνέχειας, μιας ζωής που ξεκινούσε ανεπηρέαστη από τις πληγές του παρελθόντος.

Η αγάπη για την κόρη του τροφοδότησε μια ποίηση γεμάτη λεπτές εικόνες και καθημερινή τρυφερότητα. Η απλότητα των στιγμών, ένα παιδικό χαμόγελο, ένα βλέμμα ή μια μικρή κίνηση γίνονται στοιχεία μιας βαθύτερης θεώρησης της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο Γιάννης Ρίτσος

Αυτή η πλευρά του έργου του φωτίζει και την πολυδιάστατη προσωπικότητά του. Ο Ρίτσος δεν υπήρξε μόνο ο ποιητής των κοινωνικών αγώνων και της συλλογικής μνήμης. Ήταν επίσης ένας δημιουργός που έδωσε ιδιαίτερη αξία στην οικογενειακή ζωή, στον έρωτα και στις μικρές εκδηλώσεις της ανθρώπινης αγάπης.

Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» και ο κόσμος των σιωπηλών αντικειμένων

Το 1956 ο Ρίτσος κυκλοφόρησε τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος», ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής μεταπολεμικής ποίησης, για το οποίο τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης.

Στο πρόσωπο της ηλικιωμένης γυναίκας που πρωταγωνιστεί στον ποιητικό μονόλογο συμπυκνώνονται η μοναξιά, η φθορά του χρόνου, η νοσταλγία και η ανάγκη διαφυγής από μια ζωή που μοιάζει να έχει ακινητοποιηθεί.

Η μορφή αυτή, εγκλωβισμένη σε ένα παλιό σπίτι, περιβάλλεται από αντικείμενα που κουβαλούν μνήμες. Τα δωμάτια, οι τοίχοι, τα έπιπλα και οι σκιές αποκτούν μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, σαν να διατηρούν μέσα τους τις ζωές όσων πέρασαν από εκεί.

Ο Γιάννης Ρίτσος

Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» εγκαινίασε την ευρύτερη σύνθεση που ονομάστηκε «Τέταρτη Διάσταση», ένα έργο στο οποίο η ιστορία, η μυθολογία και τα προσωπικά βιώματα συνδέονται με υπαρξιακά ερωτήματα.

Ο ποιητής στράφηκε συχνά σε μορφές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπως η Ελένη, η Ισμήνη, ο Ορέστης και ο Αγαμέμνονας, προκειμένου να μιλήσει για τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία.

Στους μονολόγους του, οι μυθικοί ήρωες χάνουν την απόσταση που τους χωρίζει από τον καθημερινό άνθρωπο. Αποκτούν αδυναμίες, αναμνήσεις, φόβους και μια βαθιά επίγνωση του χρόνου.

Ο Ρίτσος έβρισκε την ποίηση όχι μόνο στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, αλλά και στην αθέατη ζωή των πραγμάτων. Ένα παλιό τραπέζι, μια ξεχασμένη φωτογραφία, ένα παράθυρο ανοιχτό στη νύχτα μπορούσαν να γίνουν αφετηρίες για έναν στοχασμό πάνω στην ανθρώπινη παρουσία και την απουσία.

Η τέχνη πέρα από την ποίηση

Η δημιουργικότητα του Ρίτσου δεν περιορίστηκε στον γραπτό λόγο.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και το σχέδιο, δημιουργώντας εικαστικά έργα πάνω σε χαρτί, πέτρες και άλλα υλικά.

Οι ζωγραφισμένες πέτρες του, ιδιαίτερα, αποτελούν μια λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλευρά της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Πάνω στις μικρές επιφάνειές τους αποτύπωνε πρόσωπα, μορφές και συνθέσεις, μετατρέποντας απλά αντικείμενα της φύσης σε φορείς καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ο Γιάννης Ρίτσος με την κόρη του Ελευθερία

Η σχέση του με τις εικαστικές τέχνες συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόταν την ποίηση. Ο καθημερινός κόσμος δεν ήταν για εκείνον απλώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε, αλλά ένα ανεξάντλητο πεδίο εικόνων, συμβολισμών και συναισθημάτων.

Αυτή η προσήλωση στη λεπτομέρεια διαπερνά ολόκληρο το έργο του. Από τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα έως τα πιο ταπεινά αντικείμενα, ο Ρίτσος αναζητούσε διαρκώς τη σχέση ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και την ανθρώπινη μοίρα.

Η διεθνής αναγνώριση και η επιστροφή στον τόπο της μνήμης

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, ο Γιάννης Ρίτσος γνώρισε ευρεία αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ποίησή του μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες, ενώ τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσά τους το Διεθνές Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη το 1977.

Παράλληλα, η μελοποίηση έργων του από τον Μίκη Θεοδωράκη συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της ποίησής του, φέρνοντάς την κοντά σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Ο Γιάννης Ρίτσος με τον Μίκη Θεοδωράκη

Η «Ρωμιοσύνη» και ο «Επιτάφιος» είχαν ήδη ξεπεράσει τα όρια της λογοτεχνικής δημιουργίας και αποτελούσαν πλέον αναπόσπαστο μέρος της νεότερης ελληνικής πολιτιστικής ιστορίας.

Ο Ρίτσος συνέχισε να γράφει με αξιοθαύμαστη παραγωγικότητα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, στο οποίο συνυπάρχουν η πολιτική ιστορία, ο έρωτας, η προσωπική μνήμη, ο θάνατος και ο στοχασμός πάνω στην ανθρώπινη ύπαρξη.

Στις 11 Νοεμβρίου 1990 πέθανε στην Αθήνα, σε ηλικία 81 ετών.

Η σορός του μεταφέρθηκε στη Μονεμβασιά, όπου τάφηκε στις 14 Νοεμβρίου, στον τόπο που είχε γνωρίσει την ευτυχία και τις πρώτες μεγάλες απώλειες της ζωής του.

Η επιστροφή αυτή έκλεινε έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει ογδόντα ένα χρόνια νωρίτερα, στο πατρικό σπίτι με τη θέα στο Μυρτώο πέλαγος.

Ο ποιητής που είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, που περιπλανήθηκε σε νοσοκομεία, στρατόπεδα εξορίας και τόπους αναγκαστικού περιορισμού, επέστρεφε οριστικά στη γη της παιδικής του ηλικίας.

Η ποίηση ως διαρκής υπεράσπιση της ζωής

Τριάντα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Γιάννης Ρίτσος παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας. Το έργο του εξακολουθεί να διαβάζεται, να μελοποιείται και να αποκτά νέες ερμηνείες, ακριβώς επειδή υπερβαίνει τα ιστορικά γεγονότα που ενέπνευσαν τη δημιουργία του.

Ο προσωπικός του πόνος δεν απομονώθηκε ποτέ από την εμπειρία των άλλων. Η απώλεια της μητέρας του συναντήθηκε με το πένθος μιας άγνωστης γυναίκας στον «Επιτάφιο». Η μοναξιά των σανατορίων και των εξοριών μεταμορφώθηκε σε ποιητικό στοχασμό για την ανθρώπινη αντοχή. Η αγάπη για την κόρη του βρήκε έκφραση σε στίχους γεμάτους τρυφερότητα. Οι μνήμες του πατρικού σπιτιού επέστρεψαν μέσα από δωμάτια, αντικείμενα και πρόσωπα που αρνούνταν να παραδοθούν στη λήθη.

Ο Γιάννης Ρίτσος στην αγαπημένη του Μονεμβασιά

Στην ποίησή του, η τραγωδία δεν εξαφανίζεται ούτε εξωραΐζεται. Παραμένει παρούσα, όπως παραμένουν οι ουλές σε μια ανθρώπινη ζωή. Δίπλα της, όμως, αναδύονται επίμονα η αγάπη, η συντροφικότητα, η ομορφιά του καθημερινού και η ανάγκη για ελπίδα.

Ο Ρίτσος δεν έγραψε για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη δυστυχία. Έγραψε για έναν κόσμο στον οποίο ο άνθρωπος εξακολουθεί να ζει, να δημιουργεί και να αγαπά παρά τη δυστυχία.

Από τη Μονεμβασιά των παιδικών του χρόνων έως τα τελευταία ποιήματα, η διαδρομή του υπήρξε μια αδιάκοπη προσπάθεια να διασωθεί κάτι από τη φθορά του χρόνου: μια ανάμνηση, ένα πρόσωπο, μια στιγμή ανθρώπινης τρυφερότητας.

Η ζωή τού στέρησε πρόσωπα αγαπημένα, την υγεία, την ασφάλεια και την ελευθερία. Εκείνος κράτησε όσα δεν μπορούσαν να του αφαιρεθούν: τη μνήμη, τη δημιουργία και την πίστη στον άνθρωπο.

Και τριάντα έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Γιάννης Ρίτσος εξακολουθεί να επιστρέφει μέσα από τις λέξεις του. Όχι μόνο ως ο ποιητής που αποτύπωσε τις μεγάλες δοκιμασίες της εποχής του, αλλά ως εκείνος που, έχοντας γνωρίσει τόσο βαθιά την απώλεια, αφιέρωσε το έργο του σε όσα κάνουν τη ζωή πολύτιμη.