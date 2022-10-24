Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 5/12 το πρώτο ντέρμπι της Basket League
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη Basket League.
Θα είναι η πρώτη φετινή μονομαχία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.
Ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα από την 4η ως την 9η αγωνιστική κι όπως έγινε γνωστό το ντέρμπι «αιωνίων» της 8ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.
Να θυμίσουμε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν αναμετρηθεί ήδη μια φορά. Ήταν στον τελικό του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν για όγδοη σερί φορά των «πράσινων», κατακτώντας το τρόπαιο.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Basket League
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
15:45
ΑΕΚ – AΡΗΣ
ΕΡΤ3
ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
17:00
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΡΤ SPORTS 2
ΚΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
17:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΕΡΤ SPORTS 3
PAOK SPORTS ARENA
19:15
ΠΑΟΚ mateco – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΟΑΚΑ
15:45
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – KOΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΕΡΤ3
ΣΕΦ
19:15
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΕΡΤ3
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 NOEΜΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
15:45
ΑΡΗΣ– ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΡΤ3
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
16:00
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS- ΠΑΟΚ mateco
ΕΡΤ SPORTS
ΚΓ ΛΑΥΡΙΟΥ
19:15
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT-AEK
ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 NOEMBΡIOY
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
15:45
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΡΤ3
K.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
17:00
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΡΤ SPORTS
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
19:15
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΕΡΤ3
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
Κ.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
15:45
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΑΡΗΣ
ΕΡΤ3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
17:00
ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
ΕΡΤ SPORTS
ΣΕΦ
19:15
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
EΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
PAOK SPORTS ARENA
15:45
ΠΑΟΚ mateco – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΡΤ3
ΚΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
17:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
EΡΤ SPORTS
NKΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ « ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"
19:15
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΕΡΤ3
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
15:45
ΛΑΥΡΙΟ ΜEGABOLT - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΕΡΤ3
AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
19:15
ΑΡΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΑΚΑ
15:45
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ mateco
ΕΡΤ3
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
17:00
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
EΡΤ SPORTS
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
19:15
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
15:45
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – AEK
ΕΡΤ SPORTS
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
15:45
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS
ΕΡΤ3
K.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
17:00
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET
ΕΡΤ SPORTS
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
19:15
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
EΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ
15:45
ΑΡΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT
ΕΡΤ3
NKΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ « ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»
19:15
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΑΟΚ mateco
ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΕΦ
19:15
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΕΡΤ3
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ
ΩΡΑ
ΑΓΩΝΑΣ
TV
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ
15:45
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΕΡΤ3
Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
16:00
ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin
ΕΡΤ SPORTS
ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ
19:15
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
EΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
PAOK SPORTS ARENA
15:45
ΠΑΟΚ mateco – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΡΤ3
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ
17:00
ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET - ΑΡΗΣ
EΡΤ SPORTS
ΟΑΚΑ
19:15
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ
ΕΡΤ3