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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: 5/12 το πρώτο ντέρμπι της Basket League

Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Intime News

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για τη Basket League.

Θα είναι η πρώτη φετινή μονομαχία του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ.

Ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε το πρόγραμμα από την 4η ως την 9η αγωνιστική κι όπως έγινε γνωστό το ντέρμπι «αιωνίων» της 8ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.

Να θυμίσουμε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν αναμετρηθεί ήδη μια φορά. Ήταν στον τελικό του Super Cup, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν για όγδοη σερί φορά των «πράσινων», κατακτώντας το τρόπαιο.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Basket League

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

15:45

ΑΕΚ – AΡΗΣ

ΕΡΤ3

ΝΚΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

17:00

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΡΤ SPORTS 2

ΚΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

17:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin

ΕΡΤ SPORTS 3

PAOK SPORTS ARENA

19:15

ΠΑΟΚ mateco – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΑΚΑ

15:45

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – KOΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ΕΡΤ3

ΣΕΦ

19:15

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 NOEΜΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

15:45

ΑΡΗΣ– ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

16:00

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS- ΠΑΟΚ mateco

ΕΡΤ SPORTS

ΚΓ ΛΑΥΡΙΟΥ

19:15

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT-AEK

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 NOEMBΡIOY

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ

15:45

ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

K.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

17:00

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΡΤ SPORTS

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

19:15

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

Κ.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

15:45

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin - ΑΡΗΣ

ΕΡΤ3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

17:00

ΑΕΚ – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET

ΕΡΤ SPORTS

ΣΕΦ

19:15

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

EΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

PAOK SPORTS ARENA

15:45

ΠΑΟΚ mateco – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΡΤ3

ΚΓ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

17:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

EΡΤ SPORTS

NKΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ « ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ"

19:15

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

15:45

ΛΑΥΡΙΟ ΜEGABOLT - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin

ΕΡΤ3

AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

19:15

ΑΡΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΑΚΑ

15:45

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ mateco

ΕΡΤ3

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ

17:00

ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

EΡΤ SPORTS

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

19:15

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

15:45

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – AEK

ΕΡΤ SPORTS

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

Κ.Γ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

15:45

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS

ΕΡΤ3

K.Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

17:00

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin – ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET

ΕΡΤ SPORTS

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

19:15

ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

EΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

15:45

ΑΡΗΣ – ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT

ΕΡΤ3

NKΓ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ « ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

19:15

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΑΟΚ mateco

ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΦ

19:15

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

TV

Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ

15:45

ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT – ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΡΤ3

Κ.Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

16:00

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ bwin

ΕΡΤ SPORTS

ΠΕΑΚ Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ

19:15

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

EΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

PAOK SPORTS ARENA

15:45

ΠΑΟΚ mateco – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΡΤ3

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ

17:00

ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET - ΑΡΗΣ

EΡΤ SPORTS

ΟΑΚΑ

19:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΕΚ

ΕΡΤ3

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